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10:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дзюба — в Англию, Миранчук — в «Юве»: самые ожидаемые трансферы из РПЛ

Первого января откроется зимнее трансферное окно в европейском футболе. РИА Новости представило свой список игроков из РПЛ, переходы которых могут стать самыми обсуждаемыми в ближайшие месяцы.

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Источник: Reuters

Алексей Миранчук

Клуб: «Локомотив»

Цена: 16 миллионов евро

В последние два-три года тема переезда Миранчука в Европу всплывала не раз. Но всегда находилось много но: Алексей играл ярко, но нестабильно, Черчесов не доверял ему в сборной, а родной «Локо» проваливался в еврокубках. Нынешняя лигочемпионская осень все изменила: Миранчук забил два гола «Ювентусу» (и дома, и на выезде), впечатлил боссов туринцев и итальянскую прессу, попутно прокачав свою медийность.

В ноябре Миранчук оказался на первой полосе Tuttosport. Популярное издание сообщило, что итальянский клуб может приобрести 24-летнего россиянина за 20 миллионов евро, а переговоры о трансфере уже находятся в завершающей стадии. Итальянский журналист Сандро Сабатани, инсайды которого часто подтверждаются, добавил, что «Юве» уже согласовал трансфер игрока на лето 2020 года.

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Говорят, сам Миранчук уже дал согласие на переход, но клубы пока не договорились о цене. Нужно понимать: если «Локо» запросит безумные деньги (Юрий Семин уверен, что ценник на игрока вырастет до 40−50 миллионов в ближайшие год-два), то «Юве» с большой долей вероятности уступит Алексея «Милану», «Интеру» (оба конкурента «Старой синьоры» тоже интересуются россиянином) или «Зениту». Причем питерцы согласны забрать у «Локо» и его брата Антона — лишь бы Алексею было комфортно в сине-бело-голубом клубе. Но для Миранчука, судя по его последним высказываниям, деньги сегодня не главное. «Европа сейчас предпочтительнее «Зенита», — заявил лидер «Локомотива».

Александр Соболев

Клуб: «Крылья Советов»

Цена: два миллиона евро (и растет)

Молодой нападающий самарского клуба — одно из главных открытий первой половины сезона в РПЛ. На данный момент Соболев идет в лидерах бомбардирской гонки: десять голов в 17 матчах. Футболист — лакомый кусочек для российских топ-клубов, но, по слухам, к нему присматриваются и европейские гранды, даже присылают скаутов на отечественные стадионы. В сентябре сообщали об интересе со стороны дортмундской «Боруссии», лондонского «Арсенала» и даже «Манчестер Юнайтед». В октябре к списку присоединился более приземленный, а оттого и более правдоподобный «Вольфсбург».

Бывший агент форварда Александр Маньков в интервью «Матч ТВ» подтвердил информацию только по «Арсеналу» («приезжали скауты, резюме было, но для них Саша еще сыроват») и итальянскому «Лечче», которому отказали в покупке форварда за 120 миллионов рублей. Говоря о РПЛ, агент выделил только два клуба, где смог бы заиграть его клиент, — это «Динамо» и ЦСКА.

Артем Дзюба

Клуб: «Зенит»

Цена: 16 миллионов евро

Желание Артема играть в Англии — не секрет ни для кого, включая руководство питерского «Зенита». Чтобы пробиться на туманный Альбион, футболист нанял самого известного агента мира — Жорже Мендеша, который занимается делами Криштиану Роналду.

Минувшей зимой к 31-летнему форварду проявил интерес «Эвертон»: сообщалось, что ливерпульцы предложили за Дзюбу 14 миллионов евро, но Артем отказался. По словам россиянина, уходить той зимой «было неправильно, поскольку “Зенит” шел к чемпионству».

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По информации Read Everything, «Эвертон» по-прежнему рассчитывает подписать Дзюбу этой зимой. За Артемом также следят «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон», немалая доля акций которого принадлежит Мендешу. Однако тот же источник и Il Giornale утверждают, что наиболее вероятным продолжением карьеры для форварда «Зенита» считается миланский «Интер».

По информации СМИ, руководство черно-синих собирается усилить атакующую линию из-за травмы Алексиса Санчеса. В октябре чилийский форвард перенес операцию на сухожилиях малоберцовой мышцы левой ноги. Врачи прогнозируют, что на его восстановление уйдет не менее трех месяцев. Поэтому и возникла фамилия Дзюбы. В шорт-лист «Интера» также входят форвард «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру, хорватский нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич.

Себастьян Дриусси

Клуб: «Зенит»

Цена: 16 миллионов евро

Аргентинским атакующим полузащитником сине-бело-голубых Себастьяном Дриусси интересуется «Интер», но не миланский, а американский: из Майями. Клуб Дэвида Бекхэма, который пока не сыграл в своей истории ни одного официального матча, начнет выступления в МЛС со следующего сезона. Сейчас команда только набирает состав и очень хочет видеть в своих рядах 23-летнего аргентинца. «Зенит» вряд ли согласится просто так расстаться с одной из своих звезд, но деньги решают — а в США их неприлично много.

Элдор Шомуродов

Клуб: «Ростов»

Цена: 2,5 миллиона евро (и растет)

Узбекский форвард Элдор Шомуродов — второй лидер гонки бомбардиров в РПЛ. Пока он стоит не так дорого, к нему присматриваются и российские клубы — даже ЦСКА. Сам игрок если и хочет уезжать, то только в Европу. Оттуда, правда, интереса не так много. Пока говорят только о «Штутгарте», который даже предлагал за футболиста в районе десяти миллионов евро. «Ростов» с продажей не спешит, но зимой может все измениться. Клуб испытывает серьезные финансовые проблемы, и для того, чтобы свести концы с концами, может понадобиться продажа лидеров.

Матиас Норманн

Клуб: «Ростов»

Цена: два миллиона евро (и растет)

В той же ситуации, что и Шомуродов, оказался Матиас Норманн. Яркого норвежского полузащитника ростовский клуб может выставить на продажу из-за проблем с деньгами. Вот только, в отличие от Шомуродова, Норманн, успевший поиграть в Англии, никуда не рвется. Он даже отказался от нескольких европейских предложений, чтобы играть в России. В Ростове-на-Дону ему с семьей все нравится. Сейчас пишут об интересе со стороны таких клубов, как «Севилья» и «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэмом».

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Федор Чалов

Клуб: ЦСКА

Цена: 16 миллионов евро

Федор Чалов был близок к отъезду в Англию летом. Не вышло. Ситуация может повториться зимой. Особый интерес к молодому форварду ЦСКА проявляет «Кристал Пэлас», который летом предлагал сумму в районе 30−35 миллионов евро за форварда. Англичан даже не смущает спад в игре нападающего, который, вполне возможно, вызван как раз сорвавшимся трансфером. Рой Ходжсон, тренер «Кристал Пэлас», очень хочет видеть лучшего бомбардира прошлого сезона в РПЛ в своей команде и даже консультируется по нему с известным на нашем рынке агентом Шандором Варгой.

Также игроком интересуются «Челси» и «Ливерпуль». По информации Sky Sports, в переходе 21-летнего футболиста заинтересован лично владелец «аристократов» Роман Абрамович. Но «Челси» сможет подписать контракт с Чаловым только после снятия запрета на трансферы (клуб имеет возможность оспорить запрет не раньше декабря).

За Чаловым внимательно следят и в Испании: estadiodeportivo.com сообщает, что нападающий ЦСКА по-прежнему входит в сферу интересов «Севильи». Пожалуй, это идеальный вариант для начала карьеры в европейском чемпионате.

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