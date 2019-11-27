Дзюба — в Англию, Миранчук — в «Юве»: самые ожидаемые трансферы из РПЛ

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Алексей Миранчук

Клуб: «Локомотив»

Цена: 16 миллионов евро

В последние два-три года тема переезда Миранчука в Европу всплывала не раз. Но всегда находилось много но: Алексей играл ярко, но нестабильно, Черчесов не доверял ему в сборной, а родной «Локо» проваливался в еврокубках. Нынешняя лигочемпионская осень все изменила: Миранчук забил два гола «Ювентусу» (и дома, и на выезде), впечатлил боссов туринцев и итальянскую прессу, попутно прокачав свою медийность.

В ноябре Миранчук оказался на первой полосе Tuttosport. Популярное издание сообщило, что итальянский клуб может приобрести 24-летнего россиянина за 20 миллионов евро, а переговоры о трансфере уже находятся в завершающей стадии. Итальянский журналист Сандро Сабатани, инсайды которого часто подтверждаются, добавил, что «Юве» уже согласовал трансфер игрока на лето 2020 года.

Говорят, сам Миранчук уже дал согласие на переход, но клубы пока не договорились о цене. Нужно понимать: если «Локо» запросит безумные деньги (Юрий Семин уверен, что ценник на игрока вырастет до 40−50 миллионов в ближайшие год-два), то «Юве» с большой долей вероятности уступит Алексея «Милану», «Интеру» (оба конкурента «Старой синьоры» тоже интересуются россиянином) или «Зениту». Причем питерцы согласны забрать у «Локо» и его брата Антона — лишь бы Алексею было комфортно в сине-бело-голубом клубе. Но для Миранчука, судя по его последним высказываниям, деньги сегодня не главное. «Европа сейчас предпочтительнее «Зенита», — заявил лидер «Локомотива».

Александр Соболев

Клуб: «Крылья Советов»

Цена: два миллиона евро (и растет)

Молодой нападающий самарского клуба — одно из главных открытий первой половины сезона в РПЛ. На данный момент Соболев идет в лидерах бомбардирской гонки: десять голов в 17 матчах. Футболист — лакомый кусочек для российских топ-клубов, но, по слухам, к нему присматриваются и европейские гранды, даже присылают скаутов на отечественные стадионы. В сентябре сообщали об интересе со стороны дортмундской «Боруссии», лондонского «Арсенала» и даже «Манчестер Юнайтед». В октябре к списку присоединился более приземленный, а оттого и более правдоподобный «Вольфсбург».

Бывший агент форварда Александр Маньков в интервью «Матч ТВ» подтвердил информацию только по «Арсеналу» («приезжали скауты, резюме было, но для них Саша еще сыроват») и итальянскому «Лечче», которому отказали в покупке форварда за 120 миллионов рублей. Говоря о РПЛ, агент выделил только два клуба, где смог бы заиграть его клиент, — это «Динамо» и ЦСКА.

Артем Дзюба

Клуб: «Зенит»

Цена: 16 миллионов евро

Желание Артема играть в Англии — не секрет ни для кого, включая руководство питерского «Зенита». Чтобы пробиться на туманный Альбион, футболист нанял самого известного агента мира — Жорже Мендеша, который занимается делами Криштиану Роналду.

Минувшей зимой к 31-летнему форварду проявил интерес «Эвертон»: сообщалось, что ливерпульцы предложили за Дзюбу 14 миллионов евро, но Артем отказался. По словам россиянина, уходить той зимой «было неправильно, поскольку “Зенит” шел к чемпионству».

По информации Read Everything, «Эвертон» по-прежнему рассчитывает подписать Дзюбу этой зимой. За Артемом также следят «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон», немалая доля акций которого принадлежит Мендешу. Однако тот же источник и Il Giornale утверждают, что наиболее вероятным продолжением карьеры для форварда «Зенита» считается миланский «Интер».

По информации СМИ, руководство черно-синих собирается усилить атакующую линию из-за травмы Алексиса Санчеса. В октябре чилийский форвард перенес операцию на сухожилиях малоберцовой мышцы левой ноги. Врачи прогнозируют, что на его восстановление уйдет не менее трех месяцев. Поэтому и возникла фамилия Дзюбы. В шорт-лист «Интера» также входят форвард «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру, хорватский нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич.

Себастьян Дриусси

Клуб: «Зенит»

Цена: 16 миллионов евро

Аргентинским атакующим полузащитником сине-бело-голубых Себастьяном Дриусси интересуется «Интер», но не миланский, а американский: из Майями. Клуб Дэвида Бекхэма, который пока не сыграл в своей истории ни одного официального матча, начнет выступления в МЛС со следующего сезона. Сейчас команда только набирает состав и очень хочет видеть в своих рядах 23-летнего аргентинца. «Зенит» вряд ли согласится просто так расстаться с одной из своих звезд, но деньги решают — а в США их неприлично много.

Элдор Шомуродов

Клуб: «Ростов»

Цена: 2,5 миллиона евро (и растет)

Узбекский форвард Элдор Шомуродов — второй лидер гонки бомбардиров в РПЛ. Пока он стоит не так дорого, к нему присматриваются и российские клубы — даже ЦСКА. Сам игрок если и хочет уезжать, то только в Европу. Оттуда, правда, интереса не так много. Пока говорят только о «Штутгарте», который даже предлагал за футболиста в районе десяти миллионов евро. «Ростов» с продажей не спешит, но зимой может все измениться. Клуб испытывает серьезные финансовые проблемы, и для того, чтобы свести концы с концами, может понадобиться продажа лидеров.

Матиас Норманн

Клуб: «Ростов»

Цена: два миллиона евро (и растет)

В той же ситуации, что и Шомуродов, оказался Матиас Норманн. Яркого норвежского полузащитника ростовский клуб может выставить на продажу из-за проблем с деньгами. Вот только, в отличие от Шомуродова, Норманн, успевший поиграть в Англии, никуда не рвется. Он даже отказался от нескольких европейских предложений, чтобы играть в России. В Ростове-на-Дону ему с семьей все нравится. Сейчас пишут об интересе со стороны таких клубов, как «Севилья» и «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэмом».

Федор Чалов

Клуб: ЦСКА

Цена: 16 миллионов евро

Федор Чалов был близок к отъезду в Англию летом. Не вышло. Ситуация может повториться зимой. Особый интерес к молодому форварду ЦСКА проявляет «Кристал Пэлас», который летом предлагал сумму в районе 30−35 миллионов евро за форварда. Англичан даже не смущает спад в игре нападающего, который, вполне возможно, вызван как раз сорвавшимся трансфером. Рой Ходжсон, тренер «Кристал Пэлас», очень хочет видеть лучшего бомбардира прошлого сезона в РПЛ в своей команде и даже консультируется по нему с известным на нашем рынке агентом Шандором Варгой.

Также игроком интересуются «Челси» и «Ливерпуль». По информации Sky Sports, в переходе 21-летнего футболиста заинтересован лично владелец «аристократов» Роман Абрамович. Но «Челси» сможет подписать контракт с Чаловым только после снятия запрета на трансферы (клуб имеет возможность оспорить запрет не раньше декабря).