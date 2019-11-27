Гол футболиста ЦСКА Влашича признан лучшим в Российской премьер-лиге в ноябре
ТАСС, 27 ноября. Гол полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича в ворота самарских «Крыльев Советов» (1:0) в матче 17-го тура признан лучшим в Российской
ТАСС, 27 ноября. Гол полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича в ворота самарских «Крыльев Советов» (1:0) в матче 17-го тура признан лучшим в Российской
Лучший гол месяца выбирали эксперты РПЛ, телеканала «Матч Премьер», а также болельщики, которые голосовали в социальной сети «Вконтакте». Болельщики и эксперты «Матч Премьер» выбрали автором лучшего гола месяца Влашича, а эксперты РПЛ проголосовали за мяч одноклубника хорвата Ивана Облякова во встрече 16-го тура против «Сочи» (3:2).
Влашич в текущем сезоне провел за ЦСКА 22 матча в различных турнирах, забив семь голов и сделав четыре результативные передачи. ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 17 матчах 33 очка.