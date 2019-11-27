Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ

Всего в список номинантов вошли 11 игроков в возрасте не старше 21 года, которые провели не менее 50% матчей своей команды в РПЛ. Наибольшее представительство у «Краснодара» (четыре игрока), три футболиста у «Спартака», два у московского ЦСКА, по одному у московского «Динамо» и «Ростова». В список вошли вратари Максименко и Матвей Сафонов («Краснодар»), защитники Николай Рассказов («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), полузащитники Александр Ломовицкий («Спартак», в текущем сезоне на правах аренды выступает за тульский «Арсенал»), Иван Обляков (ЦСКА), Данил Глебов («Ростов») и Даниил Уткин («Краснодар»), нападающие Игнатьев и Сулейманов.