ЦСКА пригласил датского полузащитника на зимний сбор команды

Мукудаев, имеющий также российское гражданство, в ноябре приезжал в ЦСКА на просмотр и принял участие в товарищеском матче с ростовским СКА (5:1). Футболист, выступающий за молодежную команду датского «Хельсингёра», вышел на поле во втором тайме.

«Мне потом сказали, что все прошло очень хорошо. Они хотели бы снова увидеть меня на тренировочном сборе в Испании в январе», — сказал Мукудаев, которого цитирует tipsbladet.dk.