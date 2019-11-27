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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА пригласил датского полузащитника на зимний сбор команды

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Московский ЦСКА предложил датскому футболисту Асхабу Мукудаеву, который приезжал в команду на просмотр, приехать на зимний сбор армейцев в Испании.

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Мукудаев, имеющий также российское гражданство, в ноябре приезжал в ЦСКА на просмотр и принял участие в товарищеском матче с ростовским СКА (5:1). Футболист, выступающий за молодежную команду датского «Хельсингёра», вышел на поле во втором тайме.

«Мне потом сказали, что все прошло очень хорошо. Они хотели бы снова увидеть меня на тренировочном сборе в Испании в январе», — сказал Мукудаев, которого цитирует tipsbladet.dk.

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