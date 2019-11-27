«Спартак» наказан штрафом за оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы

«КДК всегда был непримирим к оскорблениям и нецензурной брани на стадионе. Нам нужно думать о зрителях, среди которых есть женщины и дети. Культура боления должна быть уважительной, иначе развивать футбол не получится.

Почему «Спартак» не наказали закрытием трибуны? Раньше КДК мог так сделать. Санкция реализовывалась через запрет передачи билетов гостевой команде. Механизм по запрету доступа на гостевые матчи был исключён в 2015 году. Поэтому сейчас мы не можем применить механизм по закрытию гостевого сектора. В домашних же матчах эта санкция применима, — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.