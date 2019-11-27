Футболист «Зенита» вспомнил об игре в футбол под пулями
Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о непростом детстве. Его слова передает «Чемпионат.com».
Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о непростом детстве. Его слова передает «Чемпионат.com».
26-летний хавбек признался, что, пока он рос, неоднократно сталкивался с опасностями. По словам Барриоса, нередко разборки между преступными группировками разворачивались на улице, рядом с футбольной площадкой.
«Бывали случаи, когда
Барриос присоединился к «Зениту» в феврале 2019-го. На его счету один гол в 16 матчах Российской
Барриос родился в колумбийской Картахене. Профессиональную карьеру хавбек начал в команде «Депортес Толима» из города Ибаге. В 2016 году он перебрался в Аргентину, где выступал за «Бока Хуниорс».