Футболист «Зенита» вспомнил об игре в футбол под пулями

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26-летний хавбек признался, что, пока он рос, неоднократно сталкивался с опасностями. По словам Барриоса, нередко разборки между преступными группировками разворачивались на улице, рядом с футбольной площадкой.

«Бывали случаи, когда какая-нибудь банда приезжала к нам на разборки — отомстить местным бандитам. Представь, ты никому не мешаешь и просто играешь в футбол. А над головой начинают свистеть пули», — вспоминает спортсмен.

Барриос присоединился к «Зениту» в феврале 2019-го. На его счету один гол в 16 матчах Российской премьер-лиги в сезоне-2019/2020.