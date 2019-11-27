Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Зенит
Лион
Футбол. Еврокубки
20:55
Валенсия
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Генк
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Аякс
Все события
Фоторепортажи
12«Локомотив» уступил «Байеру» и потерял шансы на евровесну
11Матч-огонь в Москве: три пенальти и победа «Динамо» над «Ростовом»
17:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мешков назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Спартак»

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Виталий Мешков назначен главным арбитром матча 18-го тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком», об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 1 декабря. Ассистентами Мешкова будут Максим Гаврилин и Алексей Стипиди, резервный судья — Павел Кукуян. За систему VAR будут отвечать Михаил Вилков и ассистент Евгений Турбин.

С использованием VAR пройдут еще два матча 18-го тура. В одном из них в воскресенье «Сочи» примет «Оренбург». Главным арбитром назначен Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев и Наиль Сейфетдинов, резервный судья — Евгений Кукуляк. За VAR будут следить Василий Казарцев и ассистент Владислав Безбородов.

В другой встрече «Краснодар» в понедельник дома сыграет с «Тамбовом». Главный судья матча — Сергей Лапочкин, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, и Роман Милюченко, резервный судья — Анатолий Жабченко. Арбитр VAR — Алексей Сухой, его ассистент — Алексей Матюнин.

Главными арбитрами остальных матчей 18-го тура назначены:

30 ноября

«Крылья Советов» (Самара) — «Уфа» — Станислав Васильев;.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Урал» (Екатеринбург) — Алексей Сухой;.

«Ахмат» (Грозный) — «Рубин» (Казань) — Игорь Панин;.

1 декабря

«Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва) — Сергей Карасев;.

2 декабря

ЦСКА (Москва) — «Арсенал» (Тула) — Николай Волошин.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
Американский хоккеист: в России нам каждую ночь приводили 10-15 женщин
Выхода нет. «Локомотив» не сыграет весной в еврокубках
Дибала забил супер гол. Главное из вторничных матчей ЛЧ
Источник: Месси намерен уйти из «Барселоны»
Дзюба — в Англию, Миранчук — в «Юве»: Трансферы из РПЛ
Туктамышевой и Самодуровой занижают оценки. В этом виноват Мишин
«Спартак» наказан штрафом за оскорбления в адрес Дзюбы
Жена Ковальчука снялась для журнала Maxim (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь