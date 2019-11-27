Мешков назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Спартак»

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 1 декабря. Ассистентами Мешкова будут Максим Гаврилин и Алексей Стипиди, резервный судья — Павел Кукуян. За систему VAR будут отвечать Михаил Вилков и ассистент Евгений Турбин.

С использованием VAR пройдут еще два матча 18-го тура. В одном из них в воскресенье «Сочи» примет «Оренбург». Главным арбитром назначен Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев и Наиль Сейфетдинов, резервный судья — Евгений Кукуляк. За VAR будут следить Василий Казарцев и ассистент Владислав Безбородов.

В другой встрече «Краснодар» в понедельник дома сыграет с «Тамбовом». Главный судья матча — Сергей Лапочкин, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, и Роман Милюченко, резервный судья — Анатолий Жабченко. Арбитр VAR — Алексей Сухой, его ассистент — Алексей Матюнин.

Главными арбитрами остальных матчей 18-го тура назначены:

30 ноября

«Крылья Советов» (Самара) — «Уфа» — Станислав Васильев;.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Урал» (Екатеринбург) — Алексей Сухой;.

«Ахмат» (Грозный) — «Рубин» (Казань) — Игорь Панин;.

1 декабря

«Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва) — Сергей Карасев;.

2 декабря