Мешков назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Спартак»
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Виталий Мешков назначен главным арбитром матча 18-го тура чемпионата России по футболу между
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Виталий Мешков назначен главным арбитром матча 18-го тура чемпионата России по футболу между
Встреча пройдет в
С использованием VAR пройдут еще два матча 18-го тура. В одном из них в воскресенье «Сочи» примет «Оренбург». Главным арбитром назначен Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев и Наиль Сейфетдинов, резервный судья — Евгений Кукуляк. За VAR будут следить Василий Казарцев и ассистент Владислав Безбородов.
В другой встрече «Краснодар» в понедельник дома сыграет с «Тамбовом». Главный судья матча — Сергей Лапочкин, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, и Роман Милюченко, резервный судья — Анатолий Жабченко. Арбитр VAR — Алексей Сухой, его ассистент — Алексей Матюнин.
Главными арбитрами остальных матчей 18-го тура назначены:
30 ноября
«Крылья Советов» (Самара) — «Уфа» — Станислав Васильев;.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Урал» (Екатеринбург) — Алексей Сухой;.
«Ахмат» (Грозный) — «Рубин» (Казань) — Игорь Панин;.
1 декабря
«Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва) — Сергей Карасев;.
2 декабря
ЦСКА (Москва) — «Арсенал» (Тула) — Николай Волошин.