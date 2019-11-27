Экс-арбитр ФИФА: Вилкова отстранили для отвода глаз

В среду Вилков был назначен главным ассистентом Виталия Мешкова по работе с системой видеопомощи арбитрам (VAR) на матч 18-го тура чемпионата России «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва). Президент РФС Александр Дюков 15 ноября сообщил, что Вилков отстранен от работы на матчах РПЛ и не будет судить в ближайших турах. Вилков был главным арбитром матча 16-го тура «Оренбург» — «Уфа» (0:0). Работу Вилкова раскритиковали в «Оренбурге», после этого глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр допустил ряд ошибок, не назначив два пенальти в ворота гостей.

«То, что Вилков сел за VAR… Его же отстранили от матчей премьер-лиги, только VAR — это тоже судейство в премьер-лиге. Значит, решение отстранить судью было для отвода глаз, чтобы успокоить общественность. Главе ДСИ Александру Егорову дали время исправить ситуацию до конца 19-го тура, но это же нереально, тем более, если за полтора года ничего существенно не изменили», — сказал Хусаинов РИА Новости по телефону.