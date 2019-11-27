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18:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-арбитр ФИФА: Вилкова отстранили для отвода глаз

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов считает, что рефери Михаила Вилкова ранее отстранили от работы на матчах Российской премьер-лиги, чтобы успокоить общественность.

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Источник: Спорт РИА Новости

В среду Вилков был назначен главным ассистентом Виталия Мешкова по работе с системой видеопомощи арбитрам (VAR) на матч 18-го тура чемпионата России «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва). Президент РФС Александр Дюков 15 ноября сообщил, что Вилков отстранен от работы на матчах РПЛ и не будет судить в ближайших турах. Вилков был главным арбитром матча 16-го тура «Оренбург» — «Уфа» (0:0). Работу Вилкова раскритиковали в «Оренбурге», после этого глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр допустил ряд ошибок, не назначив два пенальти в ворота гостей.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 18, 1.12.2019, 19:00

Зенит-Спартак-

«То, что Вилков сел за VAR… Его же отстранили от матчей премьер-лиги, только VAR — это тоже судейство в премьер-лиге. Значит, решение отстранить судью было для отвода глаз, чтобы успокоить общественность. Главе ДСИ Александру Егорову дали время исправить ситуацию до конца 19-го тура, но это же нереально, тем более, если за полтора года ничего существенно не изменили», — сказал Хусаинов РИА Новости по телефону.

Встреча «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря в Санкт-Петербурге.

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12 ноября© Ньюстюб
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