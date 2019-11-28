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13:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дзюба о матче со «Спартаком»: Впереди война

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба сравнил с войной предстоящий матч с московским «Спартаком» в чемпионате России.

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Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 18, 1.12.2019, 19:00

Зенит-Спартак-

Встреча команд состоится 1 декабря в Санкт-Петербурге.

«Послезавтра уже начну думать (о матче со “Спартаком”), готовиться. Я держу их в голове, что ж лукавить. Впереди такая война, будем стараться победить», — заявил Дзюба в интервью, опубликованном на канале «Зенита» на YouTube.

Московский «Спартак» в воскресенье в гостях сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (0:0) в матче 17-го тура РПЛ (Российская премьер-лига). Во время игры болельщики «красно-белых» выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы, который является воспитанником и бывшим игроком «Спартака».

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Во время загрузки произошла ошибка.
03:27 (мск)© Ньюстюб
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