Дзюба о матче со «Спартаком»: Впереди война
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба сравнил с войной предстоящий матч с московским «Спартаком» в чемпионате России.
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба сравнил с войной предстоящий матч с московским «Спартаком» в чемпионате России.
Встреча команд состоится 1 декабря в
«Послезавтра уже начну думать (о матче со “Спартаком”), готовиться. Я держу их в голове, что ж лукавить. Впереди такая война, будем стараться победить», — заявил Дзюба в интервью, опубликованном на канале «Зенита» на YouTube.
Московский «Спартак» в воскресенье в гостях сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (0:0) в матче 17-го тура РПЛ (Российская премьер-лига). Во время игры болельщики «красно-белых» выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы, который является воспитанником и бывшим игроком «Спартака».