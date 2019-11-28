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20:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Петроградский районный суд приговорил болельщика «Зенита» Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

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«Суд назначил наказание Данилову в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев в колонии-поселении», — говорится в сообщении.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 4, 3.08.2019, 21:30

Зенит1Краснодар1

Установлено, что после матча между «Зенитом» и «Краснодаром» 3 августа на стадионе «Газпром-Арена» Данилов ударил росгвардейца.

Как следует из сообщения пресс-службы, Данилов вину не признал и пояснил, что помнит события того дня лишь частично. По его словам, он неожиданно для себя оказался в эпицентре событий, он упал, но товарищи помогли ему подняться и он оказался рядом с сотрудниками полиции.

Ранее сообщилось, что столкновение фанатов с омоновцами произошло в перерыве матча 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» (1:1), прошедшего 3 августа на «Газпром-Арене». После чего были арестованы трое болельщиков.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

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