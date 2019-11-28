Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца
С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Петроградский районный суд приговорил болельщика «Зенита» Артура Данилова к 1 году 8 месяцам
С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Петроградский районный суд приговорил болельщика «Зенита» Артура Данилова к 1 году 8 месяцам
«Суд назначил наказание Данилову в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев в колонии-поселении», — говорится в сообщении.
Установлено, что после матча между «Зенитом» и «Краснодаром» 3 августа на стадионе «Газпром-Арена» Данилов ударил росгвардейца.
Как следует из сообщения
Ранее сообщилось, что столкновение фанатов с омоновцами произошло в перерыве матча 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» (1:1), прошедшего 3 августа на «Газпром-Арене». После чего были арестованы трое болельщиков.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».