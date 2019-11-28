Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:50
Краснодар
Базель
Футбол. Еврокубки
18:50
Трабзонспор
Хетафе
Футбол. Еврокубки
18:50
Астана
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:55
Янг Бойз
Порту
Футбол. Еврокубки
20:55
Фейеноорд
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
20:55
Ференцварош
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
20:55
Сент-Этьен
Гент
Футбол. Еврокубки
20:55
Александрия
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
20:55
Истанбул Башакшехир
Рома
Футбол. Еврокубки
20:55
Вольфсберг
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
20:55
Бешикташ
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
20:55
Брага
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Еврокубки
20:55
АЗ
Партизан
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Дюделанж
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
23:00
Мальме
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Лугано
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Русенборг
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
23:00
Лацио
ЧФР
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
23:00
Витория Гимарайнш
Стандард Л
Все события
Фоторепортажи
10«ПСЖ» и «Реал» разыграли боевую ничью
11Матч-огонь в Москве: три пенальти и победа «Динамо» над «Ростовом»
18:10 (мск), источник: ТАСС

«Спорт-Ин» судится с «Ростовом» и «Мордовией» из-за долгов по аренде стадионов ЧМ-2018

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. ФГУП «Спорт-Ин» в судебном порядке решает вопрос с долгами футбольных клубов «Ростов» и «Мордовия» по оплате аренды стадионов «Ростов-Арена» и «Мордовия-Арена» соответственно. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы компании, которая является эксплуатантом стадионов, Александр Богомолов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Задолженность есть у клубов “Ростов” и “Мордовия”. Вопрос решается в судебном порядке», — сказал Богомолов. Представитель ФГУП «Спорт-Ин» уточнил, что в случае с клубом из Ростова-на-Дону речь идет о долге в 14,4 млн рублей, тогда как задолженность клуба из Саранска составляет около 40,4 млн рублей.

Читайте также
ФК «Балтика» погасил долги по аренде стадиона «Калининград»

Помимо «Ростов-Арены» и «Мордовия-Арены», «Спорт-Ин» занимается управлением еще пяти арен, построенных к чемпионату мира 2018 года: в Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде. Планируется, что к 2020 году все они будут переданы в управление региональным властям.

«Ростов» выступает в высшем дивизионе отечественного футбола — Российской премьер-лиге (РПЛ). После 17 туров команда с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от идущего первым петербургского «Зенита» на девять очков. «Мордовия» играет во второй по силе лиге страны — Футбольной национальной лиге (ФНЛ). По итогам 25 туров команда из Саранска с 19 очками занимает 18-е место, отставание от находящегося вне зоны вылета «Луча» составляет шесть очков.

Читайте также
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Мордовия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Олимпийский оптимизм. ОКР отправляет атлетов на ОИ под флагом РФ
«Зенит» может не выйти в плей-офф, даже если обыграет «Бенфику»
Победитель боя Емельяненко — Кокляев получит 1 млн рублей
Россиянин стал лучшим вратарем недели Лиги чемпионов
Вода скрывает красоту российской синхронистки (фото)
Месси наказали желтой карточкой за симуляцию. Такое тоже бывает
Панарин повторил рекорд канадской легенды
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь