«Спорт-Ин» судится с «Ростовом» и «Мордовией» из-за долгов по аренде стадионов ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

«Задолженность есть у клубов “Ростов” и “Мордовия”. Вопрос решается в судебном порядке», — сказал Богомолов. Представитель ФГУП «Спорт-Ин» уточнил, что в случае с клубом из Ростова-на-Дону речь идет о долге в 14,4 млн рублей, тогда как задолженность клуба из Саранска составляет около 40,4 млн рублей.

Помимо «Ростов-Арены» и «Мордовия-Арены», «Спорт-Ин» занимается управлением еще пяти арен, построенных к чемпионату мира 2018 года: в Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде. Планируется, что к 2020 году все они будут переданы в управление региональным властям.