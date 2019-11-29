Вероника Риксен: «Фернандо верил, что станет первым человеком, кто выиграет битву у смерти»
Тяжелая история сильной женщины, жены Фернандо Риксена, которая шесть лет помогала ему бороться со страшной болезнью.
Тяжелая история сильной женщины, жены Фернандо Риксена, которая шесть лет помогала ему бороться со страшной болезнью.
18 сентября умер Фернандо Риксен. С 2013 года он сражался со страшным недугом, лекарства от которого не существует. Боковой амиотрофический склероз (БАС) — заболевание центральной нервной системы, приводящее к атрофии мышц и параличу. Все это время рядом с
Она из Петербурга, познакомилась с Фернандо, когда тот за «Зенит» играл. В 2012-м у них родилась дочь Изабелла. Вскоре Риксен узнал, что болен. То, что прожил еще шесть лет — чудо. Врачи отводили ему от силы год.
— Первую встречу с Фернандо помните?
— 2008 год, Петербург. Я работала хостес в клубе на Лиговке, куда игроки «Зенита», включая Фернандо, часто приходили после матчей. На него было трудно не обратить внимания — парень видный, харизматичный, с белоснежной улыбкой. Но…
— Что?
— Я — человек верный. Если в отношениях, на других мужчин не заглядываюсь. К тому же слышала, что Фернандо женат. Да и вообще, кто воспринимает всерьез ухаживания футболистов? Это же любители тусовок.
— А он сразу решил за вами приударить?
— Ну да. Долго выпрашивал телефон, я не давала. Но все равно узнал. Полгода мы изредка переписывались. Потом я рассталась с молодым человеком, а Фернандо сообщил, что разводится.
— Красиво ухаживал?
— О, да. Цветы, духи, подарки… Фернандо был очень добрым и щедрым. Я тогда плохо говорила
— От Грасиелы, предыдущей жены, не хотелось?
— А у них и не было детей. Растили ее сына от первого брака. А у нас в июне 2012-го родилась Беллочка.
— К тому моменту вы уже расписались?
— Нет, это случилось 7 апреля 2014-го. Сначала Фернандо никак не мог оформить развод, затем мне в Голландии не давали вид на жительство. Пришлось перебраться в Бельгию, где такие вопросы решаются проще. Вот там и зарегистрировались.
— Фернандо написал в мемуарах, что в Петербурге и выпивал, и крепко сидел на наркотиках. Вы знали?
— Время спустя, когда стали жить вместе, рассказал, что принимал кокаин.
— Это могло спровоцировать болезнь?
— Нет! Врачи уверяют, что алкоголь и наркотики ни при чем. Дело, скорее, в повышенном травматизме профессиональных футболистов, что приводит к разрушению нервных клеток. Фернандо — не единственный, кто умер от БАС.
— Вы о Стефано Боргоново, бывшем полузащитнике «Милана» и «Фиорентины»?
— В том числе. А в Шотландии аналогичный диагноз поставили еще одному футболисту,
— Когда выходили замуж, понимали, на что себя обрекаете?
— Конечно, ведь Фернандо уже около года болел. Сразу скажу — о том, что сделала, совершенно не жалею. Горжусь, что вместе прошли этот путь. Что в тяжелейшей ситуации, когда все родственники от него отвернулись, Фернандо не остался в одиночестве. А главное, увидел, как растет дочь. То, что мы до последнего были рядом, думаю, и продлило ему жизнь.
— Вопреки прогнозам врачей.
— Да! Беллочка невероятно добрая, чуткая, ласковая, окружила Фернандо любовью, теплом, заботой. Благодаря этому держался до последнего. Дети умеют создать атмосферу, отвлечь от грустных мыслей, с ними забываешь обо всем.
— Как он узнал о болезни?
— С 2010-го играл в Голландии за «Фортуну». Внезапно возникли проблемы с речью. Стала замедленной, немножко заплетался язык. Чтобы его понять, приходилось прислушиваться. В команде шептались, что Фернандо снова пьет. Хотя к тому времени с алкоголем завязал. Дальше почувствовал дискомфорт в левой ноге. То немела, то побаливала.
— А он?
— Впился в мяч пальцами — тот вообще не сжимается. Не хватает сил. Отправили к неврологу, который обнаружил межпозвоночную грыжу. Предположил, что все беды от нее. Варианта было два — закончить карьеру либо лечь под нож и постараться вернуться на поле. Муж ответил: «Я хочу играть». Прооперировали. Когда отошел от наркоза, выяснилось, что потерял речь.
— Совсем?!
— Если раньше была замедленная, но
— Ох.
— Представьте картину — сидим с Фернандо в кабинете, на коленях полуторогодовалая дочка. И тут… Меня затрясло: «Разве можно говорить в лоб подобные вещи?! Да, диагноз неутешительный, но всегда должна оставаться надежда. Иначе человек выйдет из клиники — и прыгнет с моста. Или под машину бросится».
— Мысли о самоубийстве у Фернандо проскальзывали?
— Нет! Лишь за пару месяцев до смерти, когда лежал в хосписе в Глазго, произнес: «Поехали в Голландию. Там, в отличие от Шотландии, разрешена эвтаназия. У меня хоть выбор будет».
— А вы?
— Объяснила, что он нетранспортабелен. Тема закрыта. В таком состоянии его действительно не взяли бы в самолет. Теоретически могли бы нанять чартер с медицинской бригадой, но это бешеные деньги. Которых у нас все равно не было.
— Болезнь стремительно прогрессировала?
— Да. Поначалу Фернандо думал, что произошла ошибка. Твердил: «Ну какой БАС?! Я спортсмен! Я сильный!» У БАС две разновидности — спинальная и бульбарная. В первом случае больные живут долго. Как Стивен Хокинг. С бульбарной, самой агрессивной формой, пять лет — потолок.
— Фернандо протянул шесть.
— Колоссальное достижение! Врачи потрясены. Это ужасная болезнь, которая превращает человека в овощ. Идет сверху вниз. Началось с того, что у Фернандо пропала речь. Потом отнялись руки. В 2016-м, когда перебрались в Испанию, стал полностью обездвижен. В
— А в Испании?
— Всё сама. 24 часа в сутки. С маленьким ребенком на руках. Было тяжело и морально, и физически. Сорвала спину, выскочила грыжа… А Фернандо на первых порах жутко злился, осознавая собственную беспомощность. Как любой мужчина, который привык ни от кого не зависеть. Плюс упрямый. Например, спускаемся по лестнице, я придерживаю, он шипит: «Отойди! Я сам!» Отвечаю: «Фернандо, лучше подстрахую…» — «Нет! Уйди!» Еще и нагрубит. Ладно, отхожу. Секунду спустя скатывается кубарем.
— Господи.
— Мчимся в больницу, там зашивают бровь, обрабатывают рану на лбу — все, просится домой. Врач: «Подождите, у вас пальцы на руке сломаны, сейчас загипсуем». Фернандо усмехается: «Зачем? Они мне не нужны, я уже не могу ими пользоваться».
— На полном серьезе?
— Да. Время от времени это повторялось.
— Падения или переломы?
— И то и другое. Гипс так и не позволил наложить. Ни разу!
— В чем еще проявлялось упрямство?
— От инвалидного кресла долго отказывался. Говорил: «Я буду падать, лежать, но туда не сяду!» Даже не представляете, насколько это его угнетало. Но в
— В последние годы Фернандо общался исключительно с помощью компьютера, который трансформирует взгляд в речь.
— Да, набирал текст глазами. Машина уникальная, стоит 30 тысяч евро. Голландцы по страховке выдали. После смерти мужа компьютер должна вернуть.
— Чем бы он сейчас занимался, если б не болезнь?
— Тренировал бы. Еще играя в «Фортуне», поступил на курсы, получил лицензию, которая позволяла работать с детьми. Ему нравилось возиться с мальчишками. Вообще футбол обожал. В интервью постоянно спрашивали: «Если победишь болезнь, что сделаешь первым делом?» Ответ был один: «Выйду на поле и пробью по мячу». Это было его самое заветное желание. Помню, Беллочка только родилась, так Фернандо сразу купил ей футбольную форму, пять мячей. Я поразилась: «У нас же девочка…» — «Ну и что. Будет футболисткой. Я ее всему научу».
— Забавно.
— Кстати, для Голландии это нормально, там много женских команд. Когда дочь подросла, они с Фернандо часто выходили во двор попинать мяч. Беллочка и сегодня любит поиграть в футбол, но профессионально не занимается. У нее другие предпочтения — теннис и гимнастика.
— Фернандо собственные матчи пересматривал?
— Нет! Не любил смотреть, каким был до болезни. Расстраивался, начинал плакать: «Вот я — молодой, сильный, здоровый. И что от меня осталось?» На последний благотворительный вечер, который прошел 28 июня в Глазго, от «Зенита» приехали представители фанатского движения. Подарили фотоколлаж в рамочке. Муж в зенитовской форме, рядом граффити «Никогда не сдавайся, Фернандо!» — то, что болельщики нарисовали в Питере. А чуть ниже плакат с теми же словами, который держат игроки и тренеры «Зенита». Фернандо увидел и не сдержал слез. Я обняла: «Дорогой, ну что ты! Тебя любят! Помнят!» Он ответил, точнее, написал на компьютере: «Nice» (приятно). А дальше — «Sadly» (грустно).
— Только фильмы включал?
— Почему? Футбол тоже смотрел, искал
— Это
— Ага. Однажды говорит: «Как же хочется ощутить вкус еды! Кислое, сладкое, соленое. Я больше никогда это не попробую…» Я вскочила: «Давай на футбол переключу. Или кино поставлю» — «Нет-нет, досмотрим». Одна из его любимых программ.
— Фернандо уже кормили с помощью катетера?
— Да. Но пока в Испании жили, дважды в день готовила для него стейки. Быстренько обжаривала с двух сторон, заливала соусом BBQ и резала на
— Мог жевать?
— Нет. Глотал. По глазам видела — ему настолько вкусно! Думаю: «Господи, хоть
— Сколько ж он весил?
— 45 килограммов. Чтобы
— Благотворительные вечера и фанатские встречи, которые регулярно организовывал «Рейнджерс», были для мужа отдушиной?
— Конечно. Наверное, так было угодно Богу, что в итоге Фернандо оказался в шотландском хосписе. Потому что в Испании я уже в одиночку не справлялась. Требовалась сиделка, но где взять деньги? Мы жили на пенсию мужа по инвалидности. Это 1200 евро в месяц.
— Негусто.
— Мягко говоря. Надо оплачивать дом, счета, школу для Беллочки, покупать продукты. Я, естественно, не работала, так как отойти от Фернандо надолго не могла. Уже склонялись к возвращению в Бельгию, где благодаря страховке хотя бы нормальное медицинское обеспечение получили бы. А потом он отправился в Шотландию на очередную встречу с фанатами. Вдруг звонок: «Фернандо в больнице. В легких инфекция». Вскоре оклемался, но врачи лететь домой категорически запретили. Так и очутился в хосписе. Каждые две недели мы с Беллочкой его навещали.
—
— Да, болезнь не затронула мозг. Даже в таком состоянии Фернандо не терял чувства юмора, подшучивал над собой. Что и позволяло не падать духом. Допустим, говорю: «Я в душ». В ответ: «Не волнуйся, я никуда не уйду». Или раньше, когда заболел, но еще мог потихоньку передвигаться, Беллочка восклицала: «Ты как улитка!» Фернандо смеялся: «Ага, теперь твой папа — улитка…» Если я давала слабину, начинала реветь, говорил: «Ну мы же вместе. Это главное».
— Золотые слова.
— Честно вам скажу — настолько сильных и волевых людей я в своей жизни не встречала. До самого конца Фернандо сохранял невероятный заряд оптимизма. Внушал: «Все будет хорошо». Он искренне верил, что сможет победить болезнь. Стать первым человеком, кто выиграет битву у БАС. Да, не выиграл — зато не сдался.
— Когда наступило ухудшение?
— С 14 сентября ушел в глубокий сон. Спал по 20 часов. Еще и веки перестали работать. Был в сознании, все слышал, но не мог открыть глаза. Через четыре дня во сне остановилось сердце.
— Вы были рядом?
— Нет, в Испании. Все случилось в среду, а я в четверг планировала вылететь в Глазго, уже билет купила. Не успела… Примерно за неделю до этого Фернандо попросил врачей никого к нему не пускать.
— Даже вас?
— Да. Написала: «Хочу прилететь». Получила ответ: «Пожалуйста, не надо. Сфокусируйся на Белле, она не должна пропускать школу. А за меня не переживай, я под присмотром. Помни, я тебя люблю!» Ежедневно звонила в хоспис, уточняла у врачей, как он, могу ли приехать. Всякий раз слышала: «Нет. Это просьба Фернандо». Единственное исключение сделал для Энн.
— Медсестры, которую года три назад выделили по страховке?
— Да. Встречала Фернандо в аэропорту, когда из Испании мотался в Шотландию на встречу с фанатами, потом провожала. Так прониклась его судьбой, что в хосписе навещала каждый день. Хотя работала в другом госпитале. Там заканчивала смену — и к Фернандо. Относилась к нему с материнской нежностью.
— Сколько ей?
— Лет 60. Мне кажется, он хотел, чтобы в последние часы рядом с ним была мама. Ее и заменила Энн. Потому что с родной матерью Фернандо не общался много лет… Во вторник 17 сентября Беллочку пригласили к однокласснику на день рождения. Вечером говорит: «Я играла в боулинг и всех победила! Давай позвоним папе, расскажем. Будет мной гордиться».
— Позвонили?
— Я набрала Энн. Она сидела у кровати Фернандо, включила громкую связь. Беллочка рассказала по боулинг, затем я произнесла: «Фернандо, мы тебя очень любим! Пожалуйста, дождись нас». В этот момент Энн вскрикнула: «Вероника, не поверишь. Он спит, а из глаз текут слезы…».
— С ума сойти.
— Мы с Беллочкой записали для него несколько голосовых сообщений, и Энн всю ночь их крутила, не отходя от Фернандо ни на шаг. Утром я отвезла дочь в школу, вернулась домой. Пишу Энн: «Как он? Проснулся?» — «Нет. Но лицо настолько спокойное, умиротворенное… Никогда его таким не видела». Через полчаса звонок из хосписа: «Фернандо умер». Первая мысль: «Ну почему же меня не дождался?!» А теперь думаю — может, не хотел, чтобы застала его в таком состоянии? Оберегал?
— Наверняка.
—
— Дочке сказали сразу?
— Нет. Это был очень тяжелый момент, не знала, как преподнести все ребенку. Прилетели в Шотландию, Беллочка спросила: «Сейчас к папе?» Привыкла, что из аэропорта сразу едем в хоспис. Я собралась с духом: «К сожалению, папу мы больше не увидим…».
— Почему решили хоронить в Глазго?
— А его еще не похоронили.
— ???
— Была кремация. Это в России прах выдают на третий день. А в Шотландии — через
— Я видел кадры в интернете — казалось, весь Глазго провожал Фернандо в последний путь.
— Это правда. Перед входом на стадион «Айброкс» и на улицах города собралось очень много болельщиков «Рейнджерс». Ни в одной стране мы бы не проводили Фернандо с таким почетом. Даже в Голландии. Сказала Беллочке: «Смотри, как любили твоего папу. Когда вырастешь,
— Все расходы взял на себя «Рейнджерс»?
— Да. За это клубу очень благодарна.
— Кто из родных Фернандо был на панихиде?
— Отец давно умер, остались мама, отчим и Педро, младший брат.
— С ними никакого контакта?
— Абсолютно. Не потому, что я русская. Они изначально не приняли и первую жену Фернандо, хотя она из Голландии. Для меня в этой ситуации вообще много непонятного. Когда расспрашивала, почему не сложились отношения с родней, Фернандо всегда отмалчивался. Больная тема.
— Ясно.
— Педро шесть лет ни видела и не слышала, но 18 сентября сама ему набрала. Подумала, что не должен он узнать о смерти брата из новостей.
— Как отреагировал?
— «Спасибо, что позвонила». И заплакал. Когда перед панихидой меня попросили выбрать восемь человек, которые понесут гроб, сказала, что среди них точно будет Педро. Потом перекинулись парой слов. А вот мать стояла рядом — и не подошла. Ни ко мне, ни к Беллочке.
— Что дальше, Вероника?
— Честно, не знаю. С финансами беда. Школа Беллочки оплачена до декабря. Я активно ищу работу, но с моим испанским это непросто. А
— Грасиела обязана выплатить 370 тысяч фунтов, которые сняла со счета Фернандо?
— Да. Но позже обжаловала судебное решение, постоянно подает апелляции. Не видно конца и края…
— Может, в родной Петербург вернетесь?
— Посмотрим. Последние годы приучили к тому, что нельзя ничего планировать. Живу сегодняшним днем.