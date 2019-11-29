Вероника Риксен: «Фернандо верил, что станет первым человеком, кто выиграет битву у смерти»

Источник: Спорт-Экспресс

18 сентября умер Фернандо Риксен. С 2013 года он сражался со страшным недугом, лекарства от которого не существует. Боковой амиотрофический склероз (БАС) — заболевание центральной нервной системы, приводящее к атрофии мышц и параличу. Все это время рядом с экс-футболистом «Зенита» и «Рейнджерс» была жена Вероника.

Она из Петербурга, познакомилась с Фернандо, когда тот за «Зенит» играл. В 2012-м у них родилась дочь Изабелла. Вскоре Риксен узнал, что болен. То, что прожил еще шесть лет — чудо. Врачи отводили ему от силы год.

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font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/veronikaricksen/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> VeronikaRicksen/Veselova</a> (@veronikaricksen) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-19T17:54:02+00:00">19 Июл 2019 в 10:54 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Знакомство

— Первую встречу с Фернандо помните?

— 2008 год, Петербург. Я работала хостес в клубе на Лиговке, куда игроки «Зенита», включая Фернандо, часто приходили после матчей. На него было трудно не обратить внимания — парень видный, харизматичный, с белоснежной улыбкой. Но…

— Что?

— Я — человек верный. Если в отношениях, на других мужчин не заглядываюсь. К тому же слышала, что Фернандо женат. Да и вообще, кто воспринимает всерьез ухаживания футболистов? Это же любители тусовок.

— А он сразу решил за вами приударить?

— Ну да. Долго выпрашивал телефон, я не давала. Но все равно узнал. Полгода мы изредка переписывались. Потом я рассталась с молодым человеком, а Фернандо сообщил, что разводится. Как-то с ребятами из «Зенита» пришел к нам в клуб отметить победу. Разговорились, пригласил на свидание, так и закрутилось.

— Красиво ухаживал?

— О, да. Цветы, духи, подарки… Фернандо был очень добрым и щедрым. Я тогда плохо говорила по-английски, он толком не освоил русский, но общий язык нашли на удивление быстро, возникла «химия». Мы еще только встречались, а он произнес: «Вероника, ты первая девушка, от которой хочу иметь детей. Уверен, будешь прекрасной женой и заботливой матерью».

— От Грасиелы, предыдущей жены, не хотелось?

— А у них и не было детей. Растили ее сына от первого брака. А у нас в июне 2012-го родилась Беллочка.

— К тому моменту вы уже расписались?

— Нет, это случилось 7 апреля 2014-го. Сначала Фернандо никак не мог оформить развод, затем мне в Голландии не давали вид на жительство. Пришлось перебраться в Бельгию, где такие вопросы решаются проще. Вот там и зарегистрировались.

— Фернандо написал в мемуарах, что в Петербурге и выпивал, и крепко сидел на наркотиках. Вы знали?

— Время спустя, когда стали жить вместе, рассказал, что принимал кокаин.

— Это могло спровоцировать болезнь?

— Нет! Врачи уверяют, что алкоголь и наркотики ни при чем. Дело, скорее, в повышенном травматизме профессиональных футболистов, что приводит к разрушению нервных клеток. Фернандо — не единственный, кто умер от БАС.

— Вы о Стефано Боргоново, бывшем полузащитнике «Милана» и «Фиорентины»?

— В том числе. А в Шотландии аналогичный диагноз поставили еще одному футболисту, когда-то выступавшему за «Рейнджерс». Фамилию не помню, зовут Дэвид. Болеет всего год, но сейчас в состоянии таком же, как Фернандо после шести лет борьбы с недугом. Неделю назад ребята из «Рейнджерс» написали мне, попросили навестить Дэвида и его семью, когда в конце ноября буду в Глазго. Заеду обязательно, поддержу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B0YOgkZIFl2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B0YOgkZIFl2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/veronikaricksen/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> VeronikaRicksen/Veselova</a> (@veronikaricksen) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-26T11:37:18+00:00">26 Июл 2019 в 4:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Диагноз

— Когда выходили замуж, понимали, на что себя обрекаете?

— Конечно, ведь Фернандо уже около года болел. Сразу скажу — о том, что сделала, совершенно не жалею. Горжусь, что вместе прошли этот путь. Что в тяжелейшей ситуации, когда все родственники от него отвернулись, Фернандо не остался в одиночестве. А главное, увидел, как растет дочь. То, что мы до последнего были рядом, думаю, и продлило ему жизнь.

— Вопреки прогнозам врачей.

— Да! Беллочка невероятно добрая, чуткая, ласковая, окружила Фернандо любовью, теплом, заботой. Благодаря этому держался до последнего. Дети умеют создать атмосферу, отвлечь от грустных мыслей, с ними забываешь обо всем.

— Как он узнал о болезни?

— С 2010-го играл в Голландии за «Фортуну». Внезапно возникли проблемы с речью. Стала замедленной, немножко заплетался язык. Чтобы его понять, приходилось прислушиваться. В команде шептались, что Фернандо снова пьет. Хотя к тому времени с алкоголем завязал. Дальше почувствовал дискомфорт в левой ноге. То немела, то побаливала. Как-то на тренировке протянули теннисный мячик, сказали: «Сожми что есть мочи!».

— А он?

— Впился в мяч пальцами — тот вообще не сжимается. Не хватает сил. Отправили к неврологу, который обнаружил межпозвоночную грыжу. Предположил, что все беды от нее. Варианта было два — закончить карьеру либо лечь под нож и постараться вернуться на поле. Муж ответил: «Я хочу играть». Прооперировали. Когда отошел от наркоза, выяснилось, что потерял речь.

— Совсем?!

— Если раньше была замедленная, но более-менее внятная, то с тех пор ухудшалась с каждым днем. Просто каша во рту, ничего не разобрать. Врачи переполошились, провели повторное обследование. И объявили — БАС. Причем доктор сказал открытым текстом: «Жить вам осталось месяцев 9. Максимум — 12».

— Ох.

— Представьте картину — сидим с Фернандо в кабинете, на коленях полуторогодовалая дочка. И тут… Меня затрясло: «Разве можно говорить в лоб подобные вещи?! Да, диагноз неутешительный, но всегда должна оставаться надежда. Иначе человек выйдет из клиники — и прыгнет с моста. Или под машину бросится».

— Мысли о самоубийстве у Фернандо проскальзывали?

— Нет! Лишь за пару месяцев до смерти, когда лежал в хосписе в Глазго, произнес: «Поехали в Голландию. Там, в отличие от Шотландии, разрешена эвтаназия. У меня хоть выбор будет».

— А вы?

— Объяснила, что он нетранспортабелен. Тема закрыта. В таком состоянии его действительно не взяли бы в самолет. Теоретически могли бы нанять чартер с медицинской бригадой, но это бешеные деньги. Которых у нас все равно не было.

— Болезнь стремительно прогрессировала?

— Да. Поначалу Фернандо думал, что произошла ошибка. Твердил: «Ну какой БАС?! Я спортсмен! Я сильный!» У БАС две разновидности — спинальная и бульбарная. В первом случае больные живут долго. Как Стивен Хокинг. С бульбарной, самой агрессивной формой, пять лет — потолок.

— Фернандо протянул шесть.

— Колоссальное достижение! Врачи потрясены. Это ужасная болезнь, которая превращает человека в овощ. Идет сверху вниз. Началось с того, что у Фернандо пропала речь. Потом отнялись руки. В 2016-м, когда перебрались в Испанию, стал полностью обездвижен. В Бельгии-то по страховке ему полагался медперсонал. К нам домой приходили женщины, помогали его мыть.

— А в Испании?

— Всё сама. 24 часа в сутки. С маленьким ребенком на руках. Было тяжело и морально, и физически. Сорвала спину, выскочила грыжа… А Фернандо на первых порах жутко злился, осознавая собственную беспомощность. Как любой мужчина, который привык ни от кого не зависеть. Плюс упрямый. Например, спускаемся по лестнице, я придерживаю, он шипит: «Отойди! Я сам!» Отвечаю: «Фернандо, лучше подстрахую…» — «Нет! Уйди!» Еще и нагрубит. Ладно, отхожу. Секунду спустя скатывается кубарем.

— Господи.

— Мчимся в больницу, там зашивают бровь, обрабатывают рану на лбу — все, просится домой. Врач: «Подождите, у вас пальцы на руке сломаны, сейчас загипсуем». Фернандо усмехается: «Зачем? Они мне не нужны, я уже не могу ими пользоваться».

— На полном серьезе?

— Да. Время от времени это повторялось.

— Падения или переломы?

— И то и другое. Гипс так и не позволил наложить. Ни разу!

— В чем еще проявлялось упрямство?

— От инвалидного кресла долго отказывался. Говорил: «Я буду падать, лежать, но туда не сяду!» Даже не представляете, насколько это его угнетало. Но в какой-то момент смирился.

— В последние годы Фернандо общался исключительно с помощью компьютера, который трансформирует взгляд в речь.

— Да, набирал текст глазами. Машина уникальная, стоит 30 тысяч евро. Голландцы по страховке выдали. После смерти мужа компьютер должна вернуть.

Хоспис

— Чем бы он сейчас занимался, если б не болезнь?

— Тренировал бы. Еще играя в «Фортуне», поступил на курсы, получил лицензию, которая позволяла работать с детьми. Ему нравилось возиться с мальчишками. Вообще футбол обожал. В интервью постоянно спрашивали: «Если победишь болезнь, что сделаешь первым делом?» Ответ был один: «Выйду на поле и пробью по мячу». Это было его самое заветное желание. Помню, Беллочка только родилась, так Фернандо сразу купил ей футбольную форму, пять мячей. Я поразилась: «У нас же девочка…» — «Ну и что. Будет футболисткой. Я ее всему научу».

— Забавно.

— Кстати, для Голландии это нормально, там много женских команд. Когда дочь подросла, они с Фернандо часто выходили во двор попинать мяч. Беллочка и сегодня любит поиграть в футбол, но профессионально не занимается. У нее другие предпочтения — теннис и гимнастика.

— Фернандо собственные матчи пересматривал?

— Нет! Не любил смотреть, каким был до болезни. Расстраивался, начинал плакать: «Вот я — молодой, сильный, здоровый. И что от меня осталось?» На последний благотворительный вечер, который прошел 28 июня в Глазго, от «Зенита» приехали представители фанатского движения. Подарили фотоколлаж в рамочке. Муж в зенитовской форме, рядом граффити «Никогда не сдавайся, Фернандо!» — то, что болельщики нарисовали в Питере. А чуть ниже плакат с теми же словами, который держат игроки и тренеры «Зенита». Фернандо увидел и не сдержал слез. Я обняла: «Дорогой, ну что ты! Тебя любят! Помнят!» Он ответил, точнее, написал на компьютере: «Nice» (приятно). А дальше — «Sadly» (грустно).

— Только фильмы включал?

— Почему? Футбол тоже смотрел, искал какие-то матчи в YouTube — но не со своим участием. Скачивал сериалы, передачи. Например, «МастерШеф».

— Это что-то кулинарное?

— Ага. Однажды говорит: «Как же хочется ощутить вкус еды! Кислое, сладкое, соленое. Я больше никогда это не попробую…» Я вскочила: «Давай на футбол переключу. Или кино поставлю» — «Нет-нет, досмотрим». Одна из его любимых программ.

— Фернандо уже кормили с помощью катетера?

— Да. Но пока в Испании жили, дважды в день готовила для него стейки. Быстренько обжаривала с двух сторон, заливала соусом BBQ и резала на мелкие-мелкие кусочки.

— Мог жевать?

— Нет. Глотал. По глазам видела — ему настолько вкусно! Думаю: «Господи, хоть какое-то у человека удовольствие…» А в хосписе, опасаясь, что подавится, всё через катетер заливали. Когда с Беллочкой приезжали, и на обед ей приносили пюре, Фернандо иногда просил маленькую ложечку. Но даже это ему уже было тяжело проглотить. Мышцы окончательно атрофировались.

— Сколько ж он весил?

— 45 килограммов. Чтобы чуть-чуть поправился, давали смузи, йогурты, напитки с повышенной калорийностью — бесполезно. Вес застыл на месте.

— Благотворительные вечера и фанатские встречи, которые регулярно организовывал «Рейнджерс», были для мужа отдушиной?

— Конечно. Наверное, так было угодно Богу, что в итоге Фернандо оказался в шотландском хосписе. Потому что в Испании я уже в одиночку не справлялась. Требовалась сиделка, но где взять деньги? Мы жили на пенсию мужа по инвалидности. Это 1200 евро в месяц.

— Негусто.

— Мягко говоря. Надо оплачивать дом, счета, школу для Беллочки, покупать продукты. Я, естественно, не работала, так как отойти от Фернандо надолго не могла. Уже склонялись к возвращению в Бельгию, где благодаря страховке хотя бы нормальное медицинское обеспечение получили бы. А потом он отправился в Шотландию на очередную встречу с фанатами. Вдруг звонок: «Фернандо в больнице. В легких инфекция». Вскоре оклемался, но врачи лететь домой категорически запретили. Так и очутился в хосписе. Каждые две недели мы с Беллочкой его навещали.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B3SjXhGoG4r/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3SjXhGoG4r/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Most beautiful man and love of my life ❤️ endless love ♾❤️?? #Ricksen 4ever</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/veronikaricksen/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> VeronikaRicksen/Veselova</a> (@veronikaricksen) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-06T20:18:18+00:00">6 Окт 2019 в 1:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Слезы

— Как-то вы обмолвились в интервью: «Интеллект мужа в полном здравии, не пострадала ни одна клеточка мозга…»

— Да, болезнь не затронула мозг. Даже в таком состоянии Фернандо не терял чувства юмора, подшучивал над собой. Что и позволяло не падать духом. Допустим, говорю: «Я в душ». В ответ: «Не волнуйся, я никуда не уйду». Или раньше, когда заболел, но еще мог потихоньку передвигаться, Беллочка восклицала: «Ты как улитка!» Фернандо смеялся: «Ага, теперь твой папа — улитка…» Если я давала слабину, начинала реветь, говорил: «Ну мы же вместе. Это главное».

— Золотые слова.

— Честно вам скажу — настолько сильных и волевых людей я в своей жизни не встречала. До самого конца Фернандо сохранял невероятный заряд оптимизма. Внушал: «Все будет хорошо». Он искренне верил, что сможет победить болезнь. Стать первым человеком, кто выиграет битву у БАС. Да, не выиграл — зато не сдался.

— Когда наступило ухудшение?

— С 14 сентября ушел в глубокий сон. Спал по 20 часов. Еще и веки перестали работать. Был в сознании, все слышал, но не мог открыть глаза. Через четыре дня во сне остановилось сердце.

— Вы были рядом?

— Нет, в Испании. Все случилось в среду, а я в четверг планировала вылететь в Глазго, уже билет купила. Не успела… Примерно за неделю до этого Фернандо попросил врачей никого к нему не пускать.

— Даже вас?

— Да. Написала: «Хочу прилететь». Получила ответ: «Пожалуйста, не надо. Сфокусируйся на Белле, она не должна пропускать школу. А за меня не переживай, я под присмотром. Помни, я тебя люблю!» Ежедневно звонила в хоспис, уточняла у врачей, как он, могу ли приехать. Всякий раз слышала: «Нет. Это просьба Фернандо». Единственное исключение сделал для Энн.

— Медсестры, которую года три назад выделили по страховке?

— Да. Встречала Фернандо в аэропорту, когда из Испании мотался в Шотландию на встречу с фанатами, потом провожала. Так прониклась его судьбой, что в хосписе навещала каждый день. Хотя работала в другом госпитале. Там заканчивала смену — и к Фернандо. Относилась к нему с материнской нежностью.

— Сколько ей?

— Лет 60. Мне кажется, он хотел, чтобы в последние часы рядом с ним была мама. Ее и заменила Энн. Потому что с родной матерью Фернандо не общался много лет… Во вторник 17 сентября Беллочку пригласили к однокласснику на день рождения. Вечером говорит: «Я играла в боулинг и всех победила! Давай позвоним папе, расскажем. Будет мной гордиться».

— Позвонили?

— Я набрала Энн. Она сидела у кровати Фернандо, включила громкую связь. Беллочка рассказала по боулинг, затем я произнесла: «Фернандо, мы тебя очень любим! Пожалуйста, дождись нас». В этот момент Энн вскрикнула: «Вероника, не поверишь. Он спит, а из глаз текут слезы…».

— С ума сойти.

— Мы с Беллочкой записали для него несколько голосовых сообщений, и Энн всю ночь их крутила, не отходя от Фернандо ни на шаг. Утром я отвезла дочь в школу, вернулась домой. Пишу Энн: «Как он? Проснулся?» — «Нет. Но лицо настолько спокойное, умиротворенное… Никогда его таким не видела». Через полчаса звонок из хосписа: «Фернандо умер». Первая мысль: «Ну почему же меня не дождался?!» А теперь думаю — может, не хотел, чтобы застала его в таком состоянии? Оберегал?

— Наверняка.

— Умом-то понимала, что он не вечен. Казалось, готова уже ко всему. Но вот услышала в трубке, что его больше нет — и случилась истерика. Мне было очень плохо… Не представляю, как бы отреагировала, если б Фернандо ушел на моих глазах.

— Дочке сказали сразу?

— Нет. Это был очень тяжелый момент, не знала, как преподнести все ребенку. Прилетели в Шотландию, Беллочка спросила: «Сейчас к папе?» Привыкла, что из аэропорта сразу едем в хоспис. Я собралась с духом: «К сожалению, папу мы больше не увидим…».

Кремация

— Почему решили хоронить в Глазго?

— А его еще не похоронили.

— ???

— Была кремация. Это в России прах выдают на третий день. А в Шотландии — через пять-шесть недель! Почему так долго — загадка. 5 ноября мне наконец позвонили, сказали, можно забирать урну. На следующей неделе полечу в Глазго, оттуда в Херлен, родной город Фернандо. Там и захороним.

— Я видел кадры в интернете — казалось, весь Глазго провожал Фернандо в последний путь.

— Это правда. Перед входом на стадион «Айброкс» и на улицах города собралось очень много болельщиков «Рейнджерс». Ни в одной стране мы бы не проводили Фернандо с таким почетом. Даже в Голландии. Сказала Беллочке: «Смотри, как любили твоего папу. Когда вырастешь, всё-всё-всё про него прочитаешь. И будешь им гордиться». Она прошептала: «Я очень хочу быть сильной и стойкой. Как папа».

— Все расходы взял на себя «Рейнджерс»?

— Да. За это клубу очень благодарна.

— Кто из родных Фернандо был на панихиде?

— Отец давно умер, остались мама, отчим и Педро, младший брат.

— С ними никакого контакта?

— Абсолютно. Не потому, что я русская. Они изначально не приняли и первую жену Фернандо, хотя она из Голландии. Для меня в этой ситуации вообще много непонятного. Когда расспрашивала, почему не сложились отношения с родней, Фернандо всегда отмалчивался. Больная тема.

— Ясно.

— Педро шесть лет ни видела и не слышала, но 18 сентября сама ему набрала. Подумала, что не должен он узнать о смерти брата из новостей.

— Как отреагировал?

— «Спасибо, что позвонила». И заплакал. Когда перед панихидой меня попросили выбрать восемь человек, которые понесут гроб, сказала, что среди них точно будет Педро. Потом перекинулись парой слов. А вот мать стояла рядом — и не подошла. Ни ко мне, ни к Беллочке.

— Что дальше, Вероника?

— Честно, не знаю. С финансами беда. Школа Беллочки оплачена до декабря. Я активно ищу работу, но с моим испанским это непросто. А по-английски здесь мало кто говорит. Другая проблема — дом. Половина принадлежит бывшей жене Фернандо. С которой судимся уже девять лет.

— Грасиела обязана выплатить 370 тысяч фунтов, которые сняла со счета Фернандо?

— Да. Но позже обжаловала судебное решение, постоянно подает апелляции. Не видно конца и края…

— Может, в родной Петербург вернетесь?