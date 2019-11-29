Обойдет ли Дзюба Титова и Халка? Главные интриги 18-го тура

Источник: Советский спорт

Каждый матч Зенита со Спартаком событие для болельщиков команд, которые, мягко говоря, не любят друг друга. В воскресенье нас ждет продолжение фанатской войны с непредсказуемым исходом. Уже вторую неделю красно-белое братство всячески третирует бывшего нападающего Спартака, а ныне лидера сборной и Зенита Артема Дзюбу. На Газпром Арене это может привести к грандиозному конфликту.

Правда, на самом Дзюбе спартаковский негатив отрицательно не сказывается. Даже наоборот. После возвращения из Сан-Марино, где трибуны впервые устроили ему варварскую обструкцию, зенитовец отметился победными мячами в ворота Рубина (в РПЛ) и Лиона (в Лиге чемпионов). Так что зря спартачи разозлили Дзюбу. В воскресенье бумеранг может прилететь им в самый лоб. Отвечать голами на оскорбления Артем умеет.

Премьер-лига 2019/2020 Тур 18, 1.12.2019, 19:00 Зенит - Спартак -

Да и пора уже Дзюбе прерывать свою засуху против Спартака. В 2015—2017 годах он забивал красно-белым в четырех матчах кряду. Но с тех пор молчит уже пять игр. Пауза слишком затянулась В воскресенье Дзюба (который назвал предстоящую игру войной) может отличиться в спартаковско-зенитовском противостоянии в рамках РПЛ седьмой раз. И тогда обойдет в списке лучших бомбардиров этих встреч Егора Титова и Халка. Впереди останется только Александр Кержаков, наколотивший в ворота красно-белых 12 голов.

Гостям победа нужна не меньше, чем хозяевам. Да, Спартак нынче не конкурент Зениту. Однако новый главный тренер москвичей Доменико Тедеско пытается вернуть команде чемпионскую психологию, утраченную после ухода Массимо Карреры. Важным шагом в этом направлении стал разгром Локо в Черкизове (3:0). Если Тедеско еще и из Питера увезет три очка, то.

Кстати, общий баланс в РПЛ пока плюс 1 в пользу Зенита. Возможная 19-я победа Спартака восстановит полное равенство. Впереди битва!

РАСКОЛДУЕТ ЛИ НОВИКОВ ЧЕРКИЗОВО?

Если Спартак не победит в Питере, то на шестое (потенциально еврокубковое) место может подняться Динамо, которое еще сравнительно недавно барахталось в зоне вылета. С заменой Дмитрия Хохлова на Кирилла Новикова бело-голубые совершили стремительный прогресс: три победы и две ничьи в пяти турах после пятиматчевой безвыигрышной серии.

Премьер-лига 2019/2020 Тур 18, 1.12.2019, 16:30 Локомотив - Динамо -

Если Новиков победит еще и в Черкизове, это будет сродни чуду. Ведь Локомотив один из самых неудобных соперников для Динамо. Последний раз бело-голубые выигрывали дерби в далеком 2013 году и с тех потерпели от красно-зеленых семь поражений при четырех ничьих. А тут еще разыгравшийся в последнее время Себастьян Шиманьски заработал дисквалификацию.

Впрочем, болельщикам Локо все равно тревожно. Поражение от Байера в Лиге чемпионов больно ударило по самолюбию команды Юрия Семина и финансам клуба. Да и сил игрокам не прибавило, что по нынешней московской погоде немаловажный фактор.

СПОЕТ ЛИ КАРПИН ПРО ФИНАНСЫ?

Как только Валерий Карпин начал жаловаться на задержки по зарплате, Ростов перестал побеждать в РПЛ. Неприятная серия желто-синих тянется три тура (2:2 с Краснодаром, 1:2 от Тамбова и Динамо). При этом Карпин еще и успевает критиковать судей, которые у нас злопамятные.

Премьер-лига 2019/2020 Тур 18, 30.11.2019, 16:30 Ростов - Урал -