Обойдет ли Дзюба Титова и Халка? Главные интриги 18-го тура
«Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ.
«Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ.
Каждый матч Зенита со Спартаком событие для болельщиков команд, которые, мягко говоря, не любят друг друга. В воскресенье нас ждет продолжение фанатской войны с непредсказуемым исходом. Уже вторую неделю
Правда, на самом Дзюбе спартаковский негатив отрицательно не сказывается. Даже наоборот. После возвращения из
Да и пора уже Дзюбе прерывать свою засуху против Спартака. В 2015—2017 годах он забивал
Гостям победа нужна не меньше, чем хозяевам. Да, Спартак нынче не конкурент Зениту. Однако новый главный тренер москвичей Доменико Тедеско пытается вернуть команде чемпионскую психологию, утраченную после ухода Массимо Карреры. Важным шагом в этом направлении стал разгром Локо в Черкизове (3:0). Если Тедеско еще и из Питера увезет три очка, то.
Кстати, общий баланс в РПЛ пока плюс 1 в пользу Зенита. Возможная 19-я победа Спартака восстановит полное равенство. Впереди битва!
Если Спартак не победит в Питере, то на шестое (потенциально еврокубковое) место может подняться Динамо, которое еще сравнительно недавно барахталось в зоне вылета. С заменой Дмитрия Хохлова на Кирилла Новикова
Если Новиков победит еще и в Черкизове, это будет сродни чуду. Ведь Локомотив один из самых неудобных соперников для Динамо. Последний раз
Впрочем, болельщикам Локо все равно тревожно. Поражение от Байера в Лиге чемпионов больно ударило по самолюбию команды Юрия Семина и финансам клуба. Да и сил игрокам не прибавило, что по нынешней московской погоде немаловажный фактор.
Как только Валерий Карпин начал жаловаться на задержки по зарплате, Ростов перестал побеждать в РПЛ. Неприятная серия
Интересно, о чем будет говорить главный тренер ростовчан в субботу после матча с Уралом, руководимого другим