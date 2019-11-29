Число судей, которые могут работать на матчах РПЛ с VAR, увеличилось до 10

Источник: РИА "Новости"

Система начала использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20. В первом туре VAR был задействован на игре «Локомотив» — «Рубин», но только в режиме офлайн. Во втором туре технология использовалась также в режиме офлайн на матче ЦСКА — «Оренбург» и дебютировала в онлайн-режиме во встрече «Динамо» — «Рубин». После этого она работала на играх третьего и четвертого туров ЦСКА — «Локомотив» и «Зенит» — «Краснодар»; начиная с пятого тура она работает на двух из восьми игр каждого тура.

В 18-м туре система впервые будет работать на трех матчах: «Сочи» — «Оренбург» и «Зенит» — «Спартак», которые состоятся 1 декабря, и «Краснодар» — «Тамбов» 2 декабря. На играх с использованием этой технологии впервые будут работать рефери Сергей Иванов, а также помощники видеоассистента (AVAR) Владислав Безбородов и Евгений Турбин.

«Это связано с тем, что в среду Сергей Иванов получил лицензию Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) в качестве судьи, а Владислав Безбородов и Евгений Турбин — в качестве AVAR, — сказал Калошин. — Появилась возможность использовать их в соответствующих ролях уже на матчах 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ)».

«На данный момент у нас 10 судей, которые могут работать в поле с использованием VAR, пять видеоассистентов и восемь помощников видеоарбитра. В общей сложности на текущий момент 13 человек обладают как минимум одним видом лицензии IFAB, из них четыре человека могут работать в любом качестве — и в качестве судьи, и в качестве VAR, и в качестве AVAR», — отметил глава проекта по внедрению технологии в российском футболе.