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12:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Газзаев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени»

В Кремле ему был вручен орден «За заслуги перед Отечеством IV степени» — за активное развитие парламентаризма и законотворческую деятельность.

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Источник: РИА "Новости"

В среду, 27 ноября, знаменитый российский тренер, ныне депутат Государственной думы РФ, зампред Комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев был награжден государственной наградой. В Кремле ему был вручен орден «За заслуги перед Отечеством IV степени» — за активное развитие парламентаризма и законотворческую деятельность.

Валерий Газзаев — четырехкратный чемпион России по футболу и обладатель четырех национальных Кубков, обладатель Кубка УЕФА с ЦСКА, лучший тренер Европы 2005 года по версии УЕФА, лауреат международной премии Андрея Первозванного «За веру и верность», кавалер ордена Почета и ордена Дружбы. С 2016 года Газзаев является депутатом Госдумы VII созыва.

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