Газзаев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени»

В среду, 27 ноября, знаменитый российский тренер, ныне депутат Государственной думы РФ, зампред Комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев был награжден государственной наградой. В Кремле ему был вручен орден «За заслуги перед Отечеством IV степени» — за активное развитие парламентаризма и законотворческую деятельность.