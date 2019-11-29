Доменико Тедеско: «У нас есть мысли, как играть против Дзюбы»

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Дзюба, Вилков и ВАР

— Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сравнил предстоящий матч с войной. Что эта игра значит для вас?

— Это хорошо, что соперники так горячо настроены, но мы тоже подходим ко всем матчам одинаково серьезно, будь то «Урал» или «Зенит».

— В качестве ВАР будет работать арбитр Михаил Вилков. Некоторые считают, что порой он ошибается в пользу «Зенита», а после матча с ЦСКА был отстранен от работы. Вы слышали о Вилкове и что думаете об этом назначении?

— Нет, я не слышал ничего такого об этом арбитре. Готовимся к игре, делаем все, что в наших силах. Мы не можем повлиять на судейство и на ВАР. Работаем над тем, на что можем повлиять.

— А что вы вообще думаете о системе ВАР? Вокруг нее много обсуждений и скандалов.

— ВАР — это очень деликатная тема. Иногда ВАР вмешивается, когда нужно, иногда в тех моментах, когда этого не нужно. Думаю, что дискуссии по этому поводу будут идти в разных странах еще долго.

— Дзюба сейчас в отличной форме, он один из лидеров РПЛ по системе «гол+пас». У вас есть идеи, как сдерживать его?

— Вы правильно сказали, что Дзюба не только забивает голы. Он хорошо играет без мяча, цепляется за него и ждет, пока подтянутся и развернутся партнеры. Последний матч против «Лиона» Дзюба провел сильно. Мы разбирали его игру, у нас есть определенные мысли, что делать против него. Мы уже противодействовали многим классным форвардам, которых в российском чемпионате достаточно. Но в «Зените» хватает других классных футболистов — Азмун, Иванович, который лидер и капитан, Дуглас Сантос.

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Шюррле, стиль и хоккей

— Показалось, что выход Шюррле в матче с «Уралом» был ошибкой, Андре провел не лучшую игру. В какой он сейчас вообще форме и не стоило ли выпустить вместе него Понсе?

— У нас было много моментов в матче в Екатеринбурге. Понсе я не поставил из-за того, что он выступал за олимпийскую сборную Аргентины и поздно вернулся в расположение команды. У нас есть четыре форварда — Шюррле, Понсе, Ларссон, плюс Мирзов, который также может выйти в атаке, и мы каждую неделю должны делать выбор. Андре хорошо тренировался перед матчем с «Уралом», я выбрал его и считаю, что выбор был правильным.

— К какой игре сейчас готовится «Спартак» — доминирующей или контратакующей?

— В последних шести матчах мы стараемся играть в атакующий футбол. У нас есть для этого исполнители, которым нравится такой стиль. Но нужно отталкиваться от ситуации и быть гибкими. В среду смотрел матч между «Барселоной» и «Боруссией» из Дортмунда в Лиге чемпионов. Там Дортмунд часто подолгу владел мячом, «Барселона» отходила в оборону, ее игроки, можно сказать, были вынуждены страдать, но потом проводили контратаки и создавали моменты.

— Матч с «Зенитом» пройдет при закрытой крыше. У вас был подобный опыт во время работы в «Шальке». Каково это?

— Играть при закрытой крыше — это в первую очередь очень громко, когда 60 тысяч болельщиков кричат и поддерживают команду.

Премьер-лига 2019/2020 Тур 18, 1.12.2019, 19:00 Зенит - Спартак -

— Видели ли вы матч первого круга между «Спартаком» и «Зенитом»?

— Да, но не сейчас. Когда поступило предложение от «Спартака», то мы анализировали ту встречу. Команда тогда использовала схему 4−4−2 с Зобниным и Гулиевым в центре поля, пропустила гол после углового.

— Появятся ли во время зимних сборов какие-то новые специалисты в тренерском штабе?

— Я так не думаю.

— Если у вас будет возможность, хотели бы вы сходить на хоккей? И как вообще относитесь к этой игре?