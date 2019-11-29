Доменико Тедеско: «У нас есть мысли, как играть против Дзюбы»
Главный тренер «Спартака» ответил на вопросы журналистов перед встречей с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ.
Главный тренер «Спартака» ответил на вопросы журналистов перед встречей с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ.
— Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сравнил предстоящий матч с войной. Что эта игра значит для вас?
— Это хорошо, что соперники так горячо настроены, но мы тоже подходим ко всем матчам одинаково серьезно, будь то «Урал» или «Зенит».
— В качестве ВАР будет работать арбитр Михаил Вилков. Некоторые считают, что порой он ошибается в пользу «Зенита», а после матча с ЦСКА был отстранен от работы. Вы слышали о Вилкове и что думаете об этом назначении?
— Нет, я не слышал ничего такого об этом арбитре. Готовимся к игре, делаем все, что в наших силах. Мы не можем повлиять на судейство и на ВАР. Работаем над тем, на что можем повлиять.
— А что вы вообще думаете о системе ВАР? Вокруг нее много обсуждений и скандалов.
— ВАР — это очень деликатная тема. Иногда ВАР вмешивается, когда нужно, иногда в тех моментах, когда этого не нужно. Думаю, что дискуссии по этому поводу будут идти в разных странах еще долго.
— Дзюба сейчас в отличной форме, он один из лидеров РПЛ по системе «гол+пас». У вас есть идеи, как сдерживать его?
— Вы правильно сказали, что Дзюба не только забивает голы. Он хорошо играет без мяча, цепляется за него и ждет, пока подтянутся и развернутся партнеры. Последний матч против «Лиона» Дзюба провел сильно. Мы разбирали его игру, у нас есть определенные мысли, что делать против него. Мы уже противодействовали многим классным форвардам, которых в российском чемпионате достаточно. Но в «Зените» хватает других классных футболистов — Азмун, Иванович, который лидер и капитан, Дуглас Сантос.
— Показалось, что выход Шюррле в матче с «Уралом» был ошибкой, Андре провел не лучшую игру. В какой он сейчас вообще форме и не стоило ли выпустить вместе него Понсе?
— У нас было много моментов в матче в Екатеринбурге. Понсе я не поставил
— К какой игре сейчас готовится «Спартак» — доминирующей или контратакующей?
— В последних шести матчах мы стараемся играть в атакующий футбол. У нас есть для этого исполнители, которым нравится такой стиль. Но нужно отталкиваться от ситуации и быть гибкими. В среду смотрел матч между «Барселоной» и «Боруссией» из Дортмунда в Лиге чемпионов. Там Дортмунд часто подолгу владел мячом, «Барселона» отходила в оборону, ее игроки, можно сказать, были вынуждены страдать, но потом проводили контратаки и создавали моменты.
— Матч с «Зенитом» пройдет при закрытой крыше. У вас был подобный опыт во время работы в «Шальке». Каково это?
— Играть при закрытой крыше — это в первую очередь очень громко, когда 60 тысяч болельщиков кричат и поддерживают команду.
— Видели ли вы матч первого круга между «Спартаком» и «Зенитом»?
— Да, но не сейчас. Когда поступило предложение от «Спартака», то мы анализировали ту встречу. Команда тогда использовала схему 4−4−2 с Зобниным и Гулиевым в центре поля, пропустила гол после углового.
— Появятся ли во время зимних сборов
— Я так не думаю.
— Если у вас будет возможность, хотели бы вы сходить на хоккей? И как вообще относитесь к этой игре?
— Сказать, что являюсь поклонником хоккея, было бы неправдой. В Италии и Германии спорт номер один — это футбол. Но если меня пригласят, то с удовольствием схожу и посмотрю. Там тоже можно