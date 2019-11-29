10 игроков «Сочи» заболели вирусной инфекцией
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. «Сочи» отменил тренировку перед матчем Российской
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. «Сочи» отменил тренировку перед матчем Российской
Матч с «Оренбургом» состоится 1 декабря в Сочи.
«За два дня до игры с “Оренбургом” тренировку команды пришлось отменить. По заключению клубных докторов, команду подкосил вирус инфекционной ангины. В лазарете с подобным диагнозом оказалось десять полевых футболистов», — говорится в сообщении.
«Сочи» с 14 очками после 17 туров занимает 16-е место в РПЛ. «Оренбург» с 19 баллами идет десятым.