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18:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

10 игроков «Сочи» заболели вирусной инфекцией

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. «Сочи» отменил тренировку перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» из-за вируса инфекционной ангины, заболели 10 футболистов, сообщается на сайте клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Матч с «Оренбургом» состоится 1 декабря в Сочи.

«За два дня до игры с “Оренбургом” тренировку команды пришлось отменить. По заключению клубных докторов, команду подкосил вирус инфекционной ангины. В лазарете с подобным диагнозом оказалось десять полевых футболистов», — говорится в сообщении.

Премьер-лига 2019/2020
Тур 18, 1.12.2019, 14:00

Сочи-Оренбург-

«Сочи» с 14 очками после 17 туров занимает 16-е место в РПЛ. «Оренбург» с 19 баллами идет десятым.

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12:12 (мск)© Ньюстюб
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