Источник: РПЛ рассмотрела вариант с расширением чемпионата до 24 команд

Согласно информации источника, на совещании были рассмотрены новые варианты формата проведения чемпионата России. Одним из них стало предложение об увеличении числа участников первенства до 24. При таком раскладе чемпионат предлагается проводить в два этапа: на первом команды будут разбиты на две группы с равным количеством участников. При этом в первой группе окажутся команды, которые в предыдущем сезоне заняли места с 1 по 12 в РПЛ. Во вторую группу войдут 4 худших коллектива Премьер-Лиги и 8 лучших команд ФНЛ предыдущего сезона. На первом этапе каждый из участников сыграет 22 матча.