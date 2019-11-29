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29 ноября, источник: Sport24

Малком уехал в «Коринтианс». Что происходит с самым дорогим игроком «Зенита»

Форвард готовится к возвращению.

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Нападающий петербургского «Зенита» Малком продолжает восстановление после травмы проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра. Повреждение бразилец получил в августе в матче против «Динамо». Полузащитник бело-голубых Артур Юсупов был удален за фол на Малкоме.

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В последующие два месяца форвард проходил курс реабилитации. Но в клубе решили не рисковать его здоровьем и отправили на операцию, после которой он выбыл из строя по меньшей до конца 2019 года.

В настоящее время Малком находится на родине в расположении бразильского клуба «Коринтианс», в составе которого он дебютировал в профессиональном футболе. Об этом в пятницу рассказал генеральный директор клуба Александр Медведев.

У Малкома комплексная программа восстановления. Санкт-петербургский этап уже закончился, сейчас всё нацелено на то, чтобы он присоединился к «Зениту» на сборах в Катаре. Почему выбрали Бразилию? Программа восстановления большая, погодный фактор тоже сыграл свою роль.
Александр Медведев, генеральный директор «Зенита» — в интервью «Чемпионату»

Почему Бразилия?

Восстановление Малкома изначально проходило в Санкт-Петербурге и Барселоне. Сейчас наступила заключительная фаза реабилитации, когда футболисту помимо работы в тренажерном зале необходимо заниматься на газоне. В том числе с мячом. Климатические условия в Петербурге в ноябре-декабре вряд ли поспособствуют скорейшему восстановлению.

Кроме того, на базе «Зенита» в Удельном парке все поля, помимо того, на котором ежедневно тренируется команда, накрыты пленкой, защищающей газон от морозов. В общей группе Малкому тренироваться пока рано. А открывать под него еще одно поле в клубе, судя по всему, посчитали нецелесообразным.

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Почему «Коринтианс»?

Это родной клуб Малкома. Сейчас он работает с физиотерапевтом, который его прекрасно знает по совместной работе. Кроме того, сейчас в Бразилии вместе с Малкомом находится один из сотрудников медицинского штаба «Зенита», который следит за восстановлением футболиста.

Собственно, примеров, когда после травмы футболисты восстанавливаются на базах других клубов, достаточно. Например, несколько лет назад в Удельном парке восстанавливался после травмы защитник «Пари Сен-Жермен» Давид Луис.

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Когда Малком вернется?

Сложно сказать, учитывая, что его возвращение переносилось уже несколько раз. Сейчас тренерский штаб планирует подвести его к первому сбору команды, который, предположительно, начнется во второй декаде января в Катаре. Если к этому времени он уже будет полностью здоров, то в весенней части сезона Сергей Семак сможет на него рассчитывать.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро, которые петербургский клуб должен выплатить за пять лет. Контракт с 22-летним футболистом заключен сроком на пять лет. Его зарплата, по информации Sport24, составляет 4 миллиона евро в год плюс бонусы. Но учитывая, что на поле в осенней части сезона бразилец почти не появлялся, за первое полугодие никаких бонусов он не получит.

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В нынешнем сезоне Малком принял участие в двух матча РПЛ, оба раза выходя на замены — с «Краснодаром» на 18 минут, с «Динамо» — на 45.

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