Малком уехал в «Коринтианс». Что происходит с самым дорогим игроком «Зенита»
Форвард готовится к возвращению.
Форвард готовится к возвращению.
Нападающий петербургского «Зенита» Малком продолжает восстановление после травмы проксимального
В последующие два месяца форвард проходил курс реабилитации. Но в клубе решили не рисковать его здоровьем и отправили на операцию, после которой он выбыл из строя по меньшей до конца 2019 года.
В настоящее время Малком находится на родине в расположении бразильского клуба «Коринтианс», в составе которого он дебютировал в профессиональном футболе. Об этом в пятницу рассказал генеральный директор клуба Александр Медведев.
У Малкома комплексная программа восстановления.
Санкт-петербургскийэтап уже закончился, сейчас всё нацелено на то, чтобы он присоединился к «Зениту» на сборах в Катаре. Почему выбрали Бразилию? Программа восстановления большая, погодный фактор тоже сыграл свою роль.
Восстановление Малкома изначально проходило в
Кроме того, на базе «Зенита» в Удельном парке все поля, помимо того, на котором ежедневно тренируется команда, накрыты пленкой, защищающей газон от морозов. В общей группе Малкому тренироваться пока рано. А открывать под него еще одно поле в клубе, судя по всему, посчитали нецелесообразным.
Это родной клуб Малкома. Сейчас он работает с физиотерапевтом, который его прекрасно знает по совместной работе. Кроме того, сейчас в Бразилии вместе с Малкомом находится один из сотрудников медицинского штаба «Зенита», который следит за восстановлением футболиста.
Собственно, примеров, когда после травмы футболисты восстанавливаются на базах других клубов, достаточно. Например, несколько лет назад в Удельном парке восстанавливался после травмы защитник «Пари Сен-Жермен» Давид Луис.
Сложно сказать, учитывая, что его возвращение переносилось уже несколько раз. Сейчас тренерский штаб планирует подвести его к первому сбору команды, который, предположительно, начнется во второй декаде января в Катаре. Если к этому времени он уже будет полностью здоров, то в весенней части сезона Сергей Семак сможет на него рассчитывать.
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро, которые петербургский клуб должен выплатить за пять лет. Контракт с 22-летним футболистом заключен сроком на пять лет. Его зарплата, по информации Sport24, составляет 4 миллиона евро в год плюс бонусы. Но учитывая, что на поле в осенней части сезона бразилец почти не появлялся, за первое полугодие никаких бонусов он не получит.
В нынешнем сезоне Малком принял участие в двух матча РПЛ, оба раза выходя на замены — с «Краснодаром» на 18 минут, с «Динамо» — на 45.