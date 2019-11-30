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11:16 (мск), источник: ТАСС

Тремя встречами в субботу стартует 18-й тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 30 ноября. Программа 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) откроется в субботу тремя матчами. «Крылья Советов» в Самаре примут «Уфу» (14:00 мск), «Ростов» дома сыграет с екатеринбургским «Уралом» (16:30 мск), а «Ахмат» в Грозном встретится с казанским «Рубином» (19:00 мск).

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Источник: РИА "Новости"

Тур является предпоследним в этом календарном году. Первый матч дня обслужит бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 18, 30.11.2019, 14:00

Крылья Советов-Уфа-

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы. Самарский клуб имеет проблемы с нападением: в последних четырех матчах «Крылья Советов» не забили ни одного мяча, поэтому есть вероятность, что в предстоящем туре форвард команды Александр Соболев, имеющий в активе 10 голов и делящий лидерство в списке бомбардиров РПЛ с Элдором Шомуродовым («Ростов») и Артемом Дзюбой («Зенит»), будет оттеснен конкурентами. Соболев не забивает в пяти матчах и не сможет это сделать в игре с «Уфой» из-за дисквалификации после четвертой желтой карточки, полученной во встрече с московским ЦСКА.

Четвертое предупреждение получил в матче с армейцами и полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан. Второй матч пропустит опорный полузащитник самарцев Срджан Мияйлович, заработавший удаление в игре 16-го тура со столичным «Спартаком». У «Уфы» продолжает лечиться защитник Даниил Круговой. Вероятно, он пропустит оставшиеся два матча команды и отправится зимой на сборы с «Зенитом», которому принадлежат права на футболиста.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 18, 30.11.2019, 16:30

Ростов-Урал-

Проблемы «Ростова»

Матч «Ростова» и «Урала» обслужит игру бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Хозяева предстоящей встречи еще пару туров назад находились в лидирующей тройке, однако после трех неудачных игр опустились на пятое место. Подопечные Валерия Карпина упустили на последних минутах победу в Краснодаре (2:2), проиграли аутсайдеру РПЛ «Тамбову» (1:2), а в предыдущем туре уступили московскому «Динамо» (1:2).

Главный тренер ростовчан отметил, что по итогам матча в Москве у него были претензии не к игрокам, а к судье. Клуб уже отправил жалобу на судейство в Российский футбольный союз (РФС). Еще одной неприятностью для «Ростова» стала потеря полузащитника Даниила Глебова. Игрок получил перелом ноги и не сможет помочь команде в этом году.

«Урал» не может победить на протяжении четырех туров. Взять три очка у подопечных Дмитрия Парфенова получалось последний раз в середине октября, когда на выезде был обыгран «Тамбов» (2:1).

При этом в последних двух матчах «Урал» не может забить. Однако проблем с составом у команды нет, это может сыграть на руку екатеринбургскому клубу.
Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 18, 30.11.2019, 19:00

Ахмат-Рубин-

Кризис «Рубина»

В заключительном матче дня «Ахмат» примет на своем поле «Рубин». Игру обслужит Игорь Панин из Дмитрова.

Грозненская команда в последнем туре в Оренбурге одержал вторую победу под руководством Игоря Шалимова, пришедшего в клуб в конце сентября. Вероятно, «Ахмату» не поможет уже в этом году защитник Ризван Уциев, получивший травму бедра в конце октября в матче с тульским «Арсеналом». Также не выйдут на поле хавбеки Раванелли и Бернард Бериша. Однако вернулся в строй полузащитник Антон Швец, который из-за перебора желтых карточек пропустил матч с «Оренбургом».

Кризисным можно назвать положение «Рубина», который последнюю победу одержал 5 октября над «Тамбовом» (2:1), а в предыдущих пяти играх забил только один мяч. Из-за этого казанцы опустились в зону стыковых матчей. Уже начали появляться новости о возможном увольнении Романа Шаронова, который является де-факто главным тренером команды.

«Рубину» в Грозном должно помочь возвращение сразу трех игроков, которые были дисквалифицированы на матч с «Зенитом». Из-за перебора карточек с чемпионами России не играли полузащитники Зурико Давиташвили и Александр Ташаев. Хавбек Александр Зуев за тур до матча с «Зенитом» был удален во встрече с «Динамо» удален.
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