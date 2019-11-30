Тремя встречами в субботу стартует 18-й тур чемпионата России по футболу
ТАСС, 30 ноября. Программа 18-го тура Российской
ТАСС, 30 ноября. Программа 18-го тура Российской
Тур является предпоследним в этом календарном году. Первый матч дня обслужит бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска.
Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы. Самарский клуб имеет проблемы с нападением: в последних четырех матчах «Крылья Советов» не забили ни одного мяча, поэтому есть вероятность, что в предстоящем туре форвард команды Александр Соболев, имеющий в активе 10 голов и делящий лидерство в списке бомбардиров РПЛ с Элдором Шомуродовым («Ростов») и Артемом Дзюбой («Зенит»), будет оттеснен конкурентами. Соболев не забивает в пяти матчах и не сможет это сделать в игре с «Уфой»
Четвертое предупреждение получил в матче с армейцами и полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан. Второй матч пропустит опорный полузащитник самарцев Срджан Мияйлович, заработавший удаление в игре 16-го тура со столичным «Спартаком». У «Уфы» продолжает лечиться защитник Даниил Круговой. Вероятно, он пропустит оставшиеся два матча команды и отправится зимой на сборы с «Зенитом», которому принадлежат права на футболиста.
Матч «Ростова» и «Урала» обслужит игру бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Хозяева предстоящей встречи еще пару туров назад находились в лидирующей тройке, однако после трех неудачных игр опустились на пятое место. Подопечные Валерия Карпина упустили на последних минутах победу в Краснодаре (2:2), проиграли аутсайдеру РПЛ «Тамбову» (1:2), а в предыдущем туре уступили московскому «Динамо» (1:2).
Главный тренер ростовчан отметил, что по итогам матча в Москве у него были претензии не к игрокам, а к судье. Клуб уже отправил жалобу на судейство в Российский футбольный союз (РФС). Еще одной неприятностью для «Ростова» стала потеря полузащитника Даниила Глебова. Игрок получил перелом ноги и не сможет помочь команде в этом году.
«Урал» не может победить на протяжении четырех туров. Взять три очка у подопечных Дмитрия Парфенова получалось последний раз в середине октября, когда на выезде был обыгран «Тамбов» (2:1).
В заключительном матче дня «Ахмат» примет на своем поле «Рубин». Игру обслужит Игорь Панин из Дмитрова.
Грозненская команда в последнем туре в Оренбурге одержал вторую победу под руководством Игоря Шалимова, пришедшего в клуб в конце сентября. Вероятно, «Ахмату» не поможет уже в этом году защитник Ризван Уциев, получивший травму бедра в конце октября в матче с тульским «Арсеналом». Также не выйдут на поле хавбеки Раванелли и Бернард Бериша. Однако вернулся в строй полузащитник Антон Швец, который
Кризисным можно назвать положение «Рубина», который последнюю победу одержал 5 октября над «Тамбовом» (2:1), а в предыдущих пяти играх забил только один мяч.