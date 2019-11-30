«Зенит» победил «Спартак» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» одержали победу над московским «Спартаком» в матче 18-го тура молодежного первенства России.
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» одержали победу над московским «Спартаком» в матче 18-го тура молодежного первенства России.
Встреча, прошедшая в субботу в
Основные команды «Зенита» и «Спартака» сыграют друг с другом в матче 18-го тура чемпионата России в воскресенье. Встреча пройдет на поле стадиона на Крестовском острове и начнется в 19:00.
Результаты других матчей субботы:
«Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 0:1,
«Сочи» — «Оренбург» — 3:1.