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15:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» победил «Спартак» в матче молодежного первенства России

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» одержали победу над московским «Спартаком» в матче 18-го тура молодежного первенства России.

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Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0. В составе «Зенита» голы забили Кирилл Косарев (8-я минута) и Кирилл Кравцов (30-я).

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Основные команды «Зенита» и «Спартака» сыграют друг с другом в матче 18-го тура чемпионата России в воскресенье. Встреча пройдет на поле стадиона на Крестовском острове и начнется в 19:00.

Результаты других матчей субботы:

«Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 0:1,

«Сочи» — «Оренбург» — 3:1.

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