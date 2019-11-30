«Зенит» победил «Спартак» в матче молодежного первенства России

Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0. В составе «Зенита» голы забили Кирилл Косарев (8-я минута) и Кирилл Кравцов (30-я).

Основные команды «Зенита» и «Спартака» сыграют друг с другом в матче 18-го тура чемпионата России в воскресенье. Встреча пройдет на поле стадиона на Крестовском острове и начнется в 19:00.