Гол Бизяка принес «Уфе» победу над «Крыльями Советов» в матче ЧР
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Уфа» в гостях обыграла самарские «Крылья Советов» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Уфа» в гостях обыграла самарские «Крылья Советов» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Самаре, завершилась со счетом 1:0. Гол на 25-й минуте забил Ловро Бизяк.
«Уфа» с 22 очками занимает шестое место в чемпионате России, «Крылья Советов» с 18 баллами идут 12-ми.
|Миодраг Божович
|Вадим Евсеев
|Ловро Бизяк(Азер Алиев, Вячеслав Кротов)
|25′
|1
|Сергей Рыжиков
|31
|Александр Беленов
|22
|Александр Анюков
|33
|Александр Сухов
|2
|Владимир Полуяхтов
|77
|Азер Алиев
|3
|Никита Чернов
|5
|Боян Йокич
70′
|5
|Виталий Лысцов
90′
|15
|Александр Пуцко
33′
|90
|Тарас Бурлак
|27
|Йонуц Неделчару
|17
|Антон Зиньковский
|8
|Кэтэлин Карп
48′
|40
|Артем Тимофеев
|74
|Даниил Фомин
|9
|Деян Радонич
|11
|Ловро Бизяк
|77
|Дмитрий Кабутов
46′
|10
|Оливье Тилль
54′
|69
|Егор Голенков
|22
|Артем Голубев
|99
|Максим Канунников
68′
|57
|Вячеслав Кротов
67′
|10
|Антон Терехов
|32
|Андрес Вомбергар
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|12
|Удары (всего)
|15
|7
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|2
|5
|Угловые
|8
|8
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Илья Елеференко(Россия, Москва)