Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Рубин
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ливерпуль
Брайтон & Хоув
20
Футбол. Зарубежный
перерыв
Челси
Вест Хэм Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бернли
Кристал Пэлас
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Тоттенхэм Хотспур
Борнмут
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал Сосьедад
Эйбар
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хоффенхайм
Фортуна Д
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Герта
Боруссия Д
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн
Аугсбург
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Падерборн
РБ Лейпциг
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брешиа
Аталанта
02
Футбол. Зарубежный
19:30
Страсбур
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
Торино
Футбол. Зарубежный
20:30
Саутгемптон
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Байер
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Бетис
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Урал
00
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Анже
Футбол. Зарубежный
15:30
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
22
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Реал
12
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Лечче
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Вильярреал
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Уфа
01
Все события
Фоторепортажи
10«ПСЖ» и «Реал» разыграли боевую ничью
42Емельяненко и Кокляев обнимались, Запашный примерял пояс, Джиган пел. Фото «главного боя года»
16:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Бизяка принес «Уфе» победу над «Крыльями Советов» в матче ЧР

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Уфа» в гостях обыграла самарские «Крылья Советов» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Самаре, завершилась со счетом 1:0. Гол на 25-й минуте забил Ловро Бизяк.

«Уфа» с 22 очками занимает шестое место в чемпионате России, «Крылья Советов» с 18 баллами идут 12-ми.

Во время загрузки произошла ошибка.
Крылья Советов
0:1
Первый тайм: 0:1
Уфа
Футбол, Премьер-лига, Тур 1830.11.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Самара Арена, 5349 зрителей
Главные тренеры
Миодраг БожовичВадим Евсеев
Голы
Ловро Бизяк(Азер Алиев, Вячеслав Кротов)25′
Составы команд
1Сергей Рыжиков
31Александр Беленов
22Александр Анюков
33Александр Сухов
2Владимир Полуяхтов
77Азер Алиев
3Никита Чернов
5Боян Йокич
70′
5Виталий Лысцов
90′
15Александр Пуцко
33′
90Тарас Бурлак
27Йонуц Неделчару
17Антон Зиньковский
8Кэтэлин Карп
48′
40Артем Тимофеев
74Даниил Фомин
9Деян Радонич
11Ловро Бизяк
77Дмитрий Кабутов
46′
10Оливье Тилль
54′
69Егор Голенков
22Артем Голубев
99Максим Канунников
68′
57Вячеслав Кротов
67′
10Антон Терехов
32Андрес Вомбергар
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
3Голевые моменты6
12Удары (всего)15
7Удары в створ7
0Штанги, перекладины2
5Угловые8
8Фолы16
2Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Боковой судьяИлья Елеференко(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Американский хоккеист: в России нам каждую ночь приводили 10-15 женщин
Тренер часто просит ее быть посдержаннее при публикации горячих фото
Сборная России по футболу узнает третьего соперника по ЧЕ-2020
Кокляев нашел у Емельяненко «синдром рецидивиста»
Россия провалила первую гонку КМ по биатлону: мы вне топ-10
Слуцкий официально покинул пост главного тренера «Витесса»
Оскорблявший Дзюбу на матче сборной фанат объяснил свой поступок
«Ростов» играет с «Уралом» в РПЛ (трансляция)
Гол Рамоса принес мадридскому «Реалу» победу в матче Примеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь