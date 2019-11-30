«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Игроки «Ростова» вышли на матч в футболках в поддержку полузащитника команды Данила Глебова, который получил травму (перелом пятой плюсневой кости) в матче предыдущего тура против московского «Динамо» (1:2), а на этой неделе перенес операцию.
В турнирной таблице «Ростов» занимает пятое место, набрав 31 очко в 18 матчах, «Урал» с 21 очком идет девятым.
В следующем туре «Ростов» в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Урал» на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов». Обе встречи пройдут 8 декабря.
|Валерий Карпин
|Дмитрий Парфенов
|1
|Егор Бабурин
|31
|Ярослав Годзюр
|34
|Алексей Козлов
41′
|15
|Денис Кулаков
|28
|Евгений Чернов
|27
|Михаил Меркулов
|5
|Деннис Хаджикадунич
|3
|Вараздат Ароян
|18
|Бактиер Зайнутдинов
|19
|Денис Поляков
70′
|8
|Ивелин Попов
|18
|Михал Кухарчик
|14
|Элдор Шомуродов
|10
|Эрик Бикфалви
|17
|Матиас Норманн
|11
|Владимир Ильин
90+2′
|78
|Дмитрий Чистяков
17′
|6
|Рафал Аугустыняк
|25
|Арсений Логашов
62′
|58
|Отман Эль-Кабир
55′
|11
|Алексей Ионов
82′
|88
|Павел Погребняк
|47
|Александр Долгов
|57
|Артем Фидлер
68′71′
|19
|Хорен Байрамян
65′
|44
|Андрей Егорычев
84′
|26
|Александр Саплинов
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|14
|Удары (всего)
|6
|1
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)
|Боковой судья
|Рустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)