«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Игроки «Ростова» вышли на матч в футболках в поддержку полузащитника команды Данила Глебова, который получил травму (перелом пятой плюсневой кости) в матче предыдущего тура против московского «Динамо» (1:2), а на этой неделе перенес операцию.

«Ростов» не может победить в чемпионате России на протяжении четырех матчей (две ничьи, два поражения). «Урал» в третий раз подряд заканчивает вничью матч Российской премьер-лиги, безвыигрышная серия команды составляет пять встреч (четыре ничьи, одно поражение).