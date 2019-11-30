«Сочи» вернет болельщикам деньги за билеты на матч с «Оренбургом»

«Объявление для тех, кто приобрел билеты на игру 1 декабря. Если вы покупали электронный билет, сумма платежа будет автоматически возвращена на ваш счет. В случае покупки билета на кассе просим вас подойти в точки продаж», — говорится в сообщении.