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19:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» вернет болельщикам деньги за билеты на матч с «Оренбургом»

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Футбольный клуб «Сочи» сообщил, что вернет болельщикам деньги за билеты на матч 18-го тура чемпионата России против «Оренбурга», сообщается на официальной странице «Сочи» в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Объявление для тех, кто приобрел билеты на игру 1 декабря. Если вы покупали электронный билет, сумма платежа будет автоматически возвращена на ваш счет. В случае покупки билета на кассе просим вас подойти в точки продаж», — говорится в сообщении.

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) ранее сообщила, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами (острой ротавирусной инфекцией у большого количества футболистов и сотрудников ФК «Сочи»), в соответствии с регламентом РФПЛ, матч 18-го тура чемпионата России «Сочи» — «Оренбург», запланированный на 1 декабря, перенесен на резервную дату.

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» идет 11-м.

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