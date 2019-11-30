«Сочи» вернет болельщикам деньги за билеты на матч с «Оренбургом»

«Объявление для тех, кто приобрел билеты на игру 1 декабря. Если вы покупали электронный билет, сумма платежа будет автоматически возвращена на ваш счет. В случае покупки билета на кассе просим вас подойти в точки продаж», — говорится в сообщении.
Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) ранее сообщила, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами (острой ротавирусной инфекцией у большого количества футболистов и сотрудников ФК «Сочи»), в соответствии с регламентом РФПЛ, матч 18-го тура чемпионата России «Сочи» — «Оренбург», запланированный на 1 декабря, перенесен на резервную дату.
«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» идет 11-м.