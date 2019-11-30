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20:01 (мск), источник: ТАСС

Карпин подтвердил, что футболистам «Ростова» начали выплачивать долги

ТАСС, 30 ноября. Футболистам «Ростова» начали выплачивать долги по заработной плате. Об этом в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил главный тренер команды Валерий Карпин.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу портал Metaratings сообщил, что «Ростов» начал выплачивать долги по зарплате за август и сентябрь 2019 года.

«Правда», — сказал Карпин в ответ на вопрос о выплате долгов команде.

Информация о долгах перед командой в ростовском клубе неоднократно появлялась в СМИ в последние сезоны, были случаи задержки зарплаты за несколько месяцев. В декабре 2017 года губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в клубе нет задержек по выплате зарплат и премиальных. Голубев также сообщал, что клуб не будет выставлен на продажу, а правительство Ростовской области остается его владельцем и будет участвовать в решении финансовых проблем клуба.

В декабре 2018 года компания «Ростов спорт менеджмент» стала победителем аукциона по продаже принадлежащей правительству Ростовской области доли в 43,2% в уставном капитале футбольного клуба «Ростов». Учредителем компании, по данным ЕГРЮЛ, является Вадим Рыбаков. Он же, по данным системы «Спарк», занимает должность генерального директора компании «Южный капитал», владельцем которой является Арташес Арутюнянц (президент ФК «Ростов» — прим. ТАСС).

В турнирной таблице чемпионата России «Ростов» после 18 туров занимает пятое место, набрав 31 очко.

Ростов
0:0
Первый тайм: 0:0
Урал
Футбол, Премьер-лига, Тур 1830.11.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 11309 зрителей
Главные тренеры
Валерий КарпинДмитрий Парфенов
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1Егор Бабурин
31Ярослав Годзюр
34Алексей Козлов
41′
15Денис Кулаков
28Евгений Чернов
27Михаил Меркулов
5Деннис Хаджикадунич
3Вараздат Ароян
18Бактиер Зайнутдинов
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70′
8Ивелин Попов
18Михал Кухарчик
14Элдор Шомуродов
10Эрик Бикфалви
17Матиас Норманн
11Владимир Ильин
90+2′
78Дмитрий Чистяков
17′
6Рафал Аугустыняк
25Арсений Логашов
62′
58Отман Эль-Кабир
55′
11Алексей Ионов
82′
88Павел Погребняк
47Александр Долгов
57Артем Фидлер
68′71′
19Хорен Байрамян
65′
44Андрей Егорычев
84′
26Александр Саплинов
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
2Голевые моменты1
14Удары (всего)6
1Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
12Угловые4
8Фолы19
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Боковой судьяРустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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