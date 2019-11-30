Карпин подтвердил, что футболистам «Ростова» начали выплачивать долги

Информация о долгах перед командой в ростовском клубе неоднократно появлялась в СМИ в последние сезоны, были случаи задержки зарплаты за несколько месяцев. В декабре 2017 года губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в клубе нет задержек по выплате зарплат и премиальных. Голубев также сообщал, что клуб не будет выставлен на продажу, а правительство Ростовской области остается его владельцем и будет участвовать в решении финансовых проблем клуба.