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20:07 (мск), источник: Чемпионат.com

В Санкт-Петербурге задержали болельщиков «Спартака», оскорблявших Дзюбу

В Санкт-Петербурге во время матча 18-го тура молодёжного первенства России между «Зенитом» и «Спартаком» были задержаны болельщики красно-белых, которые оскорбляли форварда первой команды сине-бело-голубых Артёма Дзюбу.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «Фонтанка».

Согласно информации источника, задержаны были, предположительно, шесть человек. Во время матча они выкрикивали оскорбления в адрес Дзюбы. Оперативники Центра «Э» задержали их прямо на трибуне. Все задержанные оказались совершеннолетними.

Матч между молодёжными командами «Зенита» и «Спартака» завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Зенит», набрав 30 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице молодёжного первенства и теперь уступает только «Динамо» (41) и ЦСКА (31). «Спартак» опустился на пятую строчку и в настоящее время отстаёт от сине-бело-голубых по дополнительным показателям. Выше красно-белых также располагается «Локомотив».

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25 ноября© Ньюстюб
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