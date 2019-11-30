В Санкт-Петербурге задержали болельщиков «Спартака», оскорблявших Дзюбу

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «Фонтанка».

Согласно информации источника, задержаны были, предположительно, шесть человек. Во время матча они выкрикивали оскорбления в адрес Дзюбы. Оперативники Центра «Э» задержали их прямо на трибуне. Все задержанные оказались совершеннолетними.

Матч между молодёжными командами «Зенита» и «Спартака» завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.