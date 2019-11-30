В Санкт-Петербурге задержали болельщиков «Спартака», оскорблявших Дзюбу
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Об этом сообщает «Фонтанка».
Согласно информации источника, задержаны были, предположительно, шесть человек. Во время матча они выкрикивали оскорбления в адрес Дзюбы. Оперативники Центра «Э» задержали их прямо на трибуне. Все задержанные оказались совершеннолетними.
«Зенит», набрав 30 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице молодёжного первенства и теперь уступает только «Динамо» (41) и ЦСКА (31). «Спартак» опустился на пятую строчку и в настоящее время отстаёт от