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00:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» разошелся миром с казанским «Рубином» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Грозном, закончилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол на 31-й минуте забил Денис Глушаков, у казанцев на 93-й минуте отличился Хвича Кварацхелия.

«Ахмат» (19 очков) занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Рубин», безвыигрышная серия которого в РПЛ достигла шести матчей, с 18 баллами идет 14-м.

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Ахмат
1:1
Первый тайм: 1:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 1830.11.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 11564 зрителя
Главные тренеры
Игорь ШалимовРоман Шаронов
Голы
Денис Глушаков31′
Хвича Кварацхелия(Видар Ерн Кьяртанссон, Вячеслав Подберезкин)90+3′
Составы команд
16Евгений Городов
22Юрий Дюпин
6Михаил Гащенков
33Олег Данченко
13Роланд Гиголаев
71Николай Поярков
4Вилькер Анхель
3Константин Плиев
15Андрей Семенов
5Филип Уремович
63′
21Одисе Роши
11Зурико Давиташвили
11Силва Лима Исмаэл
74′
7Вячеслав Подберезкин
19Олег Иванов
83′
20Евгений Марков
18Андрес Понсе
10Игорь Коновалов
35′
59Евгений Харин
64′81′
12Александр Зуев
73′
22Лечи Садулаев
8Видар Ерн Кьяртанссон
88Денис Глушаков
90′
18Павел Могилевец
73′
23Антон Швец
21Хвича Кварацхелия
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
6Голевые моменты2
10Удары (всего)9
7Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
3Угловые9
16Фолы9
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяИгорь Панин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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