«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» разошелся миром с казанским «Рубином» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» разошелся миром с казанским «Рубином» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Грозном, закончилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол на 31-й минуте забил Денис Глушаков, у казанцев на 93-й минуте отличился Хвича Кварацхелия.
«Ахмат» (19 очков) занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Рубин», безвыигрышная серия которого в РПЛ достигла шести матчей, с 18 баллами идет 14-м.
|Игорь Шалимов
|Роман Шаронов
|Денис Глушаков
|31′
|Хвича Кварацхелия(Видар Ерн Кьяртанссон, Вячеслав Подберезкин)
|90+3′
|16
|Евгений Городов
|22
|Юрий Дюпин
|6
|Михаил Гащенков
|33
|Олег Данченко
|13
|Роланд Гиголаев
|71
|Николай Поярков
|4
|Вилькер Анхель
|3
|Константин Плиев
|15
|Андрей Семенов
|5
|Филип Уремович
63′
|21
|Одисе Роши
|11
|Зурико Давиташвили
|11
|Силва Лима Исмаэл
74′
|7
|Вячеслав Подберезкин
|19
|Олег Иванов
83′
|20
|Евгений Марков
|18
|Андрес Понсе
|10
|Игорь Коновалов
35′
|59
|Евгений Харин
64′81′
|12
|Александр Зуев
73′
|22
|Лечи Садулаев
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
|88
|Денис Глушаков
90′
|18
|Павел Могилевец
73′
|23
|Антон Швец
|21
|Хвича Кварацхелия
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|9
|16
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Игорь Панин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)