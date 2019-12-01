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11:12 (мск), источник: ТАСС

СМИ: ЦСКА заинтересован в трансфере 17-летнего футболиста «Хельсингборга» Гиговича

ТАСС, 1 декабря. Российский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника шведского «Хельсингборга» Армина Гиговича. Об этом сообщает портал Fotbolldirekt.

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По информации источника, помимо ЦСКА интерес к 17-летнему игроку проявляет английский «Вулверхэмптон», а также один клуб из чемпионата Франции, который не называется.

«Приятно слышать об интересе со стороны других клубов, но я не слишком задумываюсь на эту тему. Это не то, на чем я сейчас концентрируюсь. У нас отличные отношения с руководством «Хельсингборга», — сказал шведский футболист.

Гигович летом подписал контракт со взрослой командой «Хельсингборга» и провел 14 матчей в составе клуба, девять из которых отыграл в основе.

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