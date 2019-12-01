СМИ: ЦСКА заинтересован в трансфере 17-летнего футболиста «Хельсингборга» Гиговича

По информации источника, помимо ЦСКА интерес к 17-летнему игроку проявляет английский «Вулверхэмптон», а также один клуб из чемпионата Франции, который не называется.
«Приятно слышать об интересе со стороны других клубов, но я не слишком задумываюсь на эту тему. Это не то, на чем я сейчас концентрируюсь. У нас отличные отношения с руководством «Хельсингборга», — сказал шведский футболист.
Гигович летом подписал контракт со взрослой командой «Хельсингборга» и провел 14 матчей в составе клуба, девять из которых отыграл в основе.