СМИ: ЦСКА заинтересован в трансфере 17-летнего футболиста «Хельсингборга» Гиговича

По информации источника, помимо ЦСКА интерес к 17-летнему игроку проявляет английский «Вулверхэмптон», а также один клуб из чемпионата Франции, который не называется.

«Приятно слышать об интересе со стороны других клубов, но я не слишком задумываюсь на эту тему. Это не то, на чем я сейчас концентрируюсь. У нас отличные отношения с руководством «Хельсингборга», — сказал шведский футболист.