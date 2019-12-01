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16:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» — «Динамо»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Динамо» на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Встреча состоится сегодня, 1 декабря, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск.

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Мурило, Коломейцев, Ал. Миранчук, Куликов, Крыховяк, Смолов.

Запасные: Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Жемалетдинов, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев, Мухин, Эдер.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Морозов, Ордец, Юсупов, Рауш, Кардозу, Нойштедтер, Игбун, Филипп.

Запасные: Сангаре, Шунич, Евгеньев, Калинин, Соснин, Каборе, Грулёв, Панченко, Обольский, Шейдаев, Н’Жи.

Встречу обслужит московская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Его ассистентами будут Дмитрий Мосякин и Николай Ерёмин. Резервный рефери — Алексей Еськов.

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