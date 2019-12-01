«Локомотив» — «Динамо»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Встреча состоится сегодня, 1 декабря, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск.

Встречу обслужит московская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Его ассистентами будут Дмитрий Мосякин и Николай Ерёмин. Резервный рефери — Алексей Еськов.