Дзюба и Азмун выйдут в стартовом составе против «Спартака»
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Артем Дзюба и Сердар Азмун выйдут в стартовом составе петербургского «Зенита» на матч 18-го тура Российской
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Артем Дзюба и Сердар Азмун выйдут в стартовом составе петербургского «Зенита» на матч 18-го тура Российской
Встреча состоится в
Стартовый состав «Зенита» выглядит следующим образом: Михаил Кержаков (голкипер), Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Олег Шатов, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Дзюба, Азмун, Себастьян Дриусси.