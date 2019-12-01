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18:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дзюба и Азмун выйдут в стартовом составе против «Спартака»

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Артем Дзюба и Сердар Азмун выйдут в стартовом составе петербургского «Зенита» на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», сообщается на официальном сайте турнира.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье и начнется в 19:00 мск.

Стартовый состав «Зенита» выглядит следующим образом: Михаил Кержаков (голкипер), Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Олег Шатов, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Дзюба, Азмун, Себастьян Дриусси.

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