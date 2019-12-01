«Динамо» впервые с 2013 года обыграло «Локомотив» в чемпионате России по футболу
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московское «Динамо» на выезде переиграло столичный «Локомотив» со счетом 2:1 в матче 18-го тура Российской
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московское «Динамо» на выезде переиграло столичный «Локомотив» со счетом 2:1 в матче 18-го тура Российской
В составе «Динамо» дубль сделал Максимилиан Филипп (23-я и 49-я минуты), второй мяч футболист забил с пенальти. У «Локомотива» отличился Алексей Миранчук (38, с пенальти).
Вратарь «Локомотива» Антон Коченков вышел на поле впервые в текущем сезоне РПЛ, в предыдущий раз 32-летний голкипер играл в матче чемпионата России 13 мая 2018 года («Локомотив» на выезде уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2 в матче 30-го тура сезона-2017/18). В текущем сезоне Коченков провел один матч, футболист вышел на поле в матче 1/16 финала Олимп — Кубка России, в котором «Локомотив» на выезде уступил калининградской «Балтике».
«Локомотив» и «Динамо» встретились 62-й раз в российской истории, на счету железнодорожников 30 побед, у «Динамо» — 16, еще 16 матчей завершились вничью. В советской истории «Локомотив» и «Динамо» провели 77 матчей, «Динамо» выиграло 46 встреч, «Локомотив» — 17, еще 14 матчей закончились вничью.
«Локомотив» располагается на втором месте в таблице чемпионата, имея в активе 34 очка после 18 матчей. «Динамо» занимает шестое место, набрав 24 очка в 18 матчах. «Динамо» не проигрывает на протяжении шести матчей подряд (четыре победы и две ничьи),
|Юрий Семин
|Кирилл Новиков
|Алексей Миранчук
|38′
|Максимилиан Филипп(Сергей Паршивлюк, Роман Нойштедтер)
|23′
|Максимилиан Филипп
|49′
|77
|Антон Коченков
|1
|Антон Шунин
90+3′
|20
|Владислав Игнатьев
48′
|17
|Сергей Паршивлюк
|31
|Мачей Рыбус
|2
|Григорий Морозов
|5
|Бенедикт Хеведес
|4
|Владимир Рыков
|14
|Ведран Чорлука
90+3′
|18
|Иван Ордец
|59
|Алексей Миранчук
|34
|Константин Рауш
|7
|Гжегож Крыховяк
75′
|6
|Артур Юсупов
|9
|Федор Смолов
|15
|Роман Нойштедтер
|27
|Мурило
|7
|Мигел Кардозу
62′
|18
|Александр Коломейцев
65′
|9
|Клинтон Нжи
|19
|Эдер
|5
|Максимилиан Филипп
88′
|69
|Даниил Куликов
57′
|77
|Шарль Каборе
|67
|Роман Тугарев
|10
|Силвестр Игбун
73′
|44
|Тони Шуньич
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|7
|12
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|17
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Николай Еремин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)