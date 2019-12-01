«Динамо» впервые с 2013 года обыграло «Локомотив» в чемпионате России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Динамо» дубль сделал Максимилиан Филипп (23-я и 49-я минуты), второй мяч футболист забил с пенальти. У «Локомотива» отличился Алексей Миранчук (38, с пенальти).

В предыдущий раз «Динамо» победило «Локомотив» в чемпионате России 9 марта 2013 года (1:0), после этого «Локомотив» не проигрывал бело-голубым на протяжении 11 матчей (семь побед, четыре ничьи). На выезде в чемпионате страны «Динамо» последний раз победило «Локомотив» 25 августа 2012 года (3:2).

Вратарь «Локомотива» Антон Коченков вышел на поле впервые в текущем сезоне РПЛ, в предыдущий раз 32-летний голкипер играл в матче чемпионата России 13 мая 2018 года («Локомотив» на выезде уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2 в матче 30-го тура сезона-2017/18). В текущем сезоне Коченков провел один матч, футболист вышел на поле в матче 1/16 финала Олимп — Кубка России, в котором «Локомотив» на выезде уступил калининградской «Балтике».

«Локомотив» и «Динамо» встретились 62-й раз в российской истории, на счету железнодорожников 30 побед, у «Динамо» — 16, еще 16 матчей завершились вничью. В советской истории «Локомотив» и «Динамо» провели 77 матчей, «Динамо» выиграло 46 встреч, «Локомотив» — 17, еще 14 матчей закончились вничью.

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