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18:41 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» впервые с 2013 года обыграло «Локомотив» в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московское «Динамо» на выезде переиграло столичный «Локомотив» со счетом 2:1 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «РЖД-Арене» в присутствии 17340 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Динамо» дубль сделал Максимилиан Филипп (23-я и 49-я минуты), второй мяч футболист забил с пенальти. У «Локомотива» отличился Алексей Миранчук (38, с пенальти).

В предыдущий раз «Динамо» победило «Локомотив» в чемпионате России 9 марта 2013 года (1:0), после этого «Локомотив» не проигрывал бело-голубым на протяжении 11 матчей (семь побед, четыре ничьи). На выезде в чемпионате страны «Динамо» последний раз победило «Локомотив» 25 августа 2012 года (3:2).

Вратарь «Локомотива» Антон Коченков вышел на поле впервые в текущем сезоне РПЛ, в предыдущий раз 32-летний голкипер играл в матче чемпионата России 13 мая 2018 года («Локомотив» на выезде уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2 в матче 30-го тура сезона-2017/18). В текущем сезоне Коченков провел один матч, футболист вышел на поле в матче 1/16 финала Олимп — Кубка России, в котором «Локомотив» на выезде уступил калининградской «Балтике».

«Локомотив» и «Динамо» встретились 62-й раз в российской истории, на счету железнодорожников 30 побед, у «Динамо» — 16, еще 16 матчей завершились вничью. В советской истории «Локомотив» и «Динамо» провели 77 матчей, «Динамо» выиграло 46 встреч, «Локомотив» — 17, еще 14 матчей закончились вничью.

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«Локомотив» располагается на втором месте в таблице чемпионата, имея в активе 34 очка после 18 матчей. «Динамо» занимает шестое место, набрав 24 очка в 18 матчах. «Динамо» не проигрывает на протяжении шести матчей подряд (четыре победы и две ничьи), бело-голубые одержали третью победу кряду. Последнее поражение «Динамо» потерпело на выезде от «Оренбурга» 5 октября, после чего Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера и команду возглавил Кирилл Новиков.

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Локомотив
1:2
Первый тайм: 1:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 181.12.2019, 16:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 17739 зрителей
Главные тренеры
Юрий СеминКирилл Новиков
Голы
Алексей Миранчук38′
Максимилиан Филипп(Сергей Паршивлюк, Роман Нойштедтер)23′
Максимилиан Филипп49′
Составы команд
77Антон Коченков
1Антон Шунин
90+3′
20Владислав Игнатьев
48′
17Сергей Паршивлюк
31Мачей Рыбус
2Григорий Морозов
5Бенедикт Хеведес
4Владимир Рыков
14Ведран Чорлука
90+3′
18Иван Ордец
59Алексей Миранчук
34Константин Рауш
7Гжегож Крыховяк
75′
6Артур Юсупов
9Федор Смолов
15Роман Нойштедтер
27Мурило
7Мигел Кардозу
62′
18Александр Коломейцев
65′
9Клинтон Нжи
19Эдер
5Максимилиан Филипп
88′
69Даниил Куликов
57′
77Шарль Каборе
67Роман Тугарев
10Силвестр Игбун
73′
44Тони Шуньич
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
3Голевые моменты7
12Удары (всего)12
2Удары в створ7
1Штанги, перекладины0
6Угловые5
14Фолы17
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяНиколай Еремин(Россия, Москва)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
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  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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