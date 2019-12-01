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20:59 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» в большинстве уступил «Зениту» в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Московский «Спартак» на выезде уступил петербургскому «Зениту» со счетом 0:1 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге в присутствии 55119 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

На 21-й минуте нападающий «Зенита» Артем Дзюба выиграл верховое единоборство в борьбе с защитником «Спартака» Ильей Кутеповым и пробил головой. Вратарь «Спартака» Александр Максименко отразил удар, мяч попал в колено упавшего Кутепова и отскочил в ворота. На матче работала система видеоассистента рефери (VAR), после забитого мяча арбитры просматривали этот эпизод на предмет фола Дзюбы на Кутепове в верховом единоборстве, судьи приняли решение засчитать забитый мяч.

Лучшим игроком встречи признан голкипер «Зенита» Михаил Кержаков. На 49-й минуте полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев был удален за вторую желтую карточку. На 34-й минуте Кутепов получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в сезоне, таким образом, футболист пропустит матч следующего тура РПЛ. На 75-й минуте еще один центральный защитник красно-белых Самуэль Жиго получил четвертую желтую карточку и также не примет участие в матче следующего тура.

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«Спартак» и «Зенит» встретились в 57-й раз в российской истории, на счету москвичей 19 побед, «Зенит» выиграл 22 матча, еще 16 раз команды сыграли вничью. В советской истории команды встречались 94 раза, на счету москвичей 42 победы, петербуржцев — 24 победы, 28 раз команды играли вничью.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, команда набрала 42 очка в 18 матчах, «Спартак» располагается на восьмой строчке (22 очка). «Спартак» не может обыграть «Зенит» на выезде в чемпионате с 6 мая 2012 года, когда москвичи переиграли петербуржцев со счетом 3:2, уступая к 84-й минуте (1:2) и забив победный гол в меньшинстве (нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике отпраздновал второй забитый мяч в ворота «Зенита» жестом, расцененным главным арбитром встречи Владимиром Казьменко как оскорбительным, за что был удален). После этого «Спартак» провел в Санкт-Петербурге восемь матчей, дважды сыграв вничью и шесть раз проиграв.

В 19-м туре «Зенит» примет московское «Динамо» 6 декабря, «Спартак» дома сыграет с «Ростовом» 8 декабря.

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Зенит
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 181.12.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей СемакДоменико Тедеско
Голы
Илья Кутепов21′
Составы команд
41Михаил Кержаков
98Александр Максименко
15Вячеслав Караваев
47Роман Зобнин
3Дуглас Сантос
2Самюэль Жиго
75′
6Бранислав Иванович
14Георгий Джикия
44Ярослав Ракицкий
10Зелимхан Бакаев
29′
5Вильмар Барриос
19Эсекиэль Понсе
27Магомед Оздоев
15′49′
23Джордан Ларссон
22Артем Дзюба
54Наиль Умяров
44′
17Олег Шатов
28′56′
6Айртон
54′
21Александр Ерохин
20Андре Шюррле
87′
11Себастьян Дриусси
90′
29Илья Кутепов
34′46′
38Леон Мусаев
25Лоренсо Мельгарехо
7Сердар Азмун
63′
33Алекс Крал
67′73′
91Алексей Сутормин
49Джано Ананидзе
Статистика
3Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)15
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
13Фолы15
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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