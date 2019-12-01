«Спартак» в большинстве уступил «Зениту» в матче чемпионата России по футболу

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На 21-й минуте нападающий «Зенита» Артем Дзюба выиграл верховое единоборство в борьбе с защитником «Спартака» Ильей Кутеповым и пробил головой. Вратарь «Спартака» Александр Максименко отразил удар, мяч попал в колено упавшего Кутепова и отскочил в ворота. На матче работала система видеоассистента рефери (VAR), после забитого мяча арбитры просматривали этот эпизод на предмет фола Дзюбы на Кутепове в верховом единоборстве, судьи приняли решение засчитать забитый мяч.

Лучшим игроком встречи признан голкипер «Зенита» Михаил Кержаков. На 49-й минуте полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев был удален за вторую желтую карточку. На 34-й минуте Кутепов получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в сезоне, таким образом, футболист пропустит матч следующего тура РПЛ. На 75-й минуте еще один центральный защитник красно-белых Самуэль Жиго получил четвертую желтую карточку и также не примет участие в матче следующего тура.

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«Спартак» и «Зенит» встретились в 57-й раз в российской истории, на счету москвичей 19 побед, «Зенит» выиграл 22 матча, еще 16 раз команды сыграли вничью. В советской истории команды встречались 94 раза, на счету москвичей 42 победы, петербуржцев — 24 победы, 28 раз команды играли вничью.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, команда набрала 42 очка в 18 матчах, «Спартак» располагается на восьмой строчке (22 очка). «Спартак» не может обыграть «Зенит» на выезде в чемпионате с 6 мая 2012 года, когда москвичи переиграли петербуржцев со счетом 3:2, уступая к 84-й минуте (1:2) и забив победный гол в меньшинстве (нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике отпраздновал второй забитый мяч в ворота «Зенита» жестом, расцененным главным арбитром встречи Владимиром Казьменко как оскорбительным, за что был удален). После этого «Спартак» провел в Санкт-Петербурге восемь матчей, дважды сыграв вничью и шесть раз проиграв.