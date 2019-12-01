«Спартак» в большинстве уступил «Зениту» в матче чемпионата России по футболу

На 21-й минуте нападающий «Зенита» Артем Дзюба выиграл верховое единоборство в борьбе с защитником «Спартака» Ильей Кутеповым и пробил головой. Вратарь «Спартака» Александр Максименко отразил удар, мяч попал в колено упавшего Кутепова и отскочил в ворота. На матче работала система видеоассистента рефери (VAR), после забитого мяча арбитры просматривали этот эпизод на предмет фола Дзюбы на Кутепове в верховом единоборстве, судьи приняли решение засчитать забитый мяч.
Лучшим игроком встречи признан голкипер «Зенита» Михаил Кержаков. На 49-й минуте полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев был удален за вторую желтую карточку. На 34-й минуте Кутепов получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в сезоне, таким образом, футболист пропустит матч следующего тура РПЛ. На 75-й минуте еще один центральный защитник
«Спартак» и «Зенит» встретились в 57-й раз в российской истории, на счету москвичей 19 побед, «Зенит» выиграл 22 матча, еще 16 раз команды сыграли вничью. В советской истории команды встречались 94 раза, на счету москвичей 42 победы, петербуржцев — 24 победы, 28 раз команды играли вничью.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице, команда набрала 42 очка в 18 матчах, «Спартак» располагается на восьмой строчке (22 очка). «Спартак» не может обыграть «Зенит» на выезде в чемпионате с 6 мая 2012 года, когда москвичи переиграли петербуржцев со счетом 3:2, уступая к 84-й минуте (1:2) и забив победный гол в меньшинстве (нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике отпраздновал второй забитый мяч в ворота «Зенита» жестом, расцененным главным арбитром встречи Владимиром Казьменко как оскорбительным, за что был удален). После этого «Спартак» провел в
В 19-м туре «Зенит» примет московское «Динамо» 6 декабря, «Спартак» дома сыграет с «Ростовом» 8 декабря.
|Сергей Семак
|Доменико Тедеско
|Илья Кутепов
|21′
|41
|Михаил Кержаков
|98
|Александр Максименко
|15
|Вячеслав Караваев
|47
|Роман Зобнин
|3
|Дуглас Сантос
|2
|Самюэль Жиго
75′
|6
|Бранислав Иванович
|14
|Георгий Джикия
|44
|Ярослав Ракицкий
|10
|Зелимхан Бакаев
29′
|5
|Вильмар Барриос
|19
|Эсекиэль Понсе
|27
|Магомед Оздоев
15′49′
|23
|Джордан Ларссон
|22
|Артем Дзюба
|54
|Наиль Умяров
44′
|17
|Олег Шатов
28′56′
|6
|Айртон
54′
|21
|Александр Ерохин
|20
|Андре Шюррле
87′
|11
|Себастьян Дриусси
90′
|29
|Илья Кутепов
34′46′
|38
|Леон Мусаев
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|7
|Сердар Азмун
63′
|33
|Алекс Крал
67′73′
|91
|Алексей Сутормин
|49
|Джано Ананидзе
|3
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)