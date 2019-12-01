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21:36 (мск), источник: Sport24

Дзюба помог Кутепову с автоголом, «Зенит» дожал победу вдесятером. Отрыв от «Спартака» — 20 очков!

А от второго места — восемь.

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Источник: Sport24

«Будет война», — говорил об этом матче в середине недели Дзюба. И речь не только о принципиальности игры для каждой из команд. Вот уже несколько недель болельщики «Спартака» оскорбляют нападающего «Зенита» — на матчах сборной, и на играх РПЛ без участия Дзюбы. Так что форвард, и без того постоянно заряженный на матчи против своей бывшей команды, получил дополнительную мотивацию.

Состав «Зенита» был почти таким же, как и в среду в матче против «Лиона» и неделю назад с «Рубином». Единственное изменение — на правом фланге с первых минут вместо Далера Кузяева появился Олег Шатов.

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«Спартак» вновь вышел с тремя центральными защитниками. А чемпион мира Андре Шюррле остался в запасе.

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Первый тайм прошел с огромным преимуществом «Зенита». Питерцы больше владели мячом, чаще били по воротам, в целом мяч до перерыва в основном был на половине поля «Спартака».

Забить у питерцев получилось однажды. На 21-й минуте после подачи с правого фланга Дзюба пробил головой, мяч срикошетил от Кутепова и залетел в ворота.

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Спустя несколько минут в штрафной «Спартака» возник спорный эпизод: Роман Зобнин подыграл себе рукой. Но судья Виталий Мешков, посовещавшись с VAR, не стал назначать пенальти.

У «Спартака» за стартовые 45 минут было ровно два более или менее опасных момента. На 17-й минуте Зобнин опасно простреливал в штрафную, но мяч был выбит на угловой. А незадолго до перерыва Зелимхан Бакаев неплохо пробил из-за пределов штрафной — без проблем для Михаила Кержакова.

В перерыве Доменико Тедеско изменил схему, перейдя на четырех защитников. Вместо Кутепова вышел Лоренсо Мельгарехо, а Зобнин ушел в центр. Изменения помогли: красно-белые стали действовать активнее. Вскоре вышел еще и Шюррле.

На 50-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве. Магомед Оздоев сфолил в атаке и получил вторую желтую карточку. Семак отреагировал оперативно — вместо Шатова и Азмуна на поле вышли Ерохин и Сутормин.

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«Спартак» сразу после удаленя завладел инициативой. И даже мог быстро отыграться. Но после удара Мельгарехо мяч попал в штангу.

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Немного отодвинуть игру от своих ворот «Зениту» удалось лишь к 70-й минуте. Хозяева провели несколько неплохих атак, одна из которых завершилась неплохим ударом Дзюбы из штрафной. Но мяч срикошетил о защитника и улетел на угловой.

Но продлилась эта активность недолго. «Спартак» снова забрал себе и принялся организовывать голевую атаку. На 75-й минуте после прострела в штрафную мяч попал в руку лежащего Ракицкого. Но вновь без пенальти.

Это было последнее острое действие гостей у ворот Кержакова. А «Зенит» в меньшинстве мог забить еще. Дзюба вышел к воротам Максименко, но снова мяч после его удара ушел на угловой.

А с этого углового мог забить Ерохин. Его никто из соперников не держал, но мяч пролетел над воротами. В итоге «Зениту» пришлось довольствоваться победой с минимальным счетом — 1:0.

  • «Зенит» набрал 42 очка и оторвался от второго места на восемь очков. «Спартак’опустился по итогам тура на восьмое место. Отставание от «Зенита» — 20 очков.
  • Беспроигрышная серия «Зенита» в РПЛ достигла семи матчей.
  • В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Динамо», а «Спартак» примет «Ростов».
Зенит
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 181.12.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей СемакДоменико Тедеско
Голы
Илья Кутепов21′
Составы команд
41Михаил Кержаков
98Александр Максименко
15Вячеслав Караваев
47Роман Зобнин
3Дуглас Сантос
2Самюэль Жиго
75′
6Бранислав Иванович
14Георгий Джикия
44Ярослав Ракицкий
10Зелимхан Бакаев
29′
5Вильмар Барриос
19Эсекиэль Понсе
27Магомед Оздоев
15′49′
23Джордан Ларссон
22Артем Дзюба
54Наиль Умяров
44′
17Олег Шатов
28′56′
6Айртон
54′
21Александр Ерохин
20Андре Шюррле
87′
11Себастьян Дриусси
90′
29Илья Кутепов
34′46′
38Леон Мусаев
25Лоренсо Мельгарехо
7Сердар Азмун
63′
33Алекс Крал
67′73′
91Алексей Сутормин
49Джано Ананидзе
Статистика
3Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)15
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
13Фолы15
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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