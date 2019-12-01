Дзюба помог Кутепову с автоголом, «Зенит» дожал победу вдесятером. Отрыв от «Спартака» — 20 очков!

Источник: Sport24

«Будет война», — говорил об этом матче в середине недели Дзюба. И речь не только о принципиальности игры для каждой из команд. Вот уже несколько недель болельщики «Спартака» оскорбляют нападающего «Зенита» — на матчах сборной, и на играх РПЛ без участия Дзюбы. Так что форвард, и без того постоянно заряженный на матчи против своей бывшей команды, получил дополнительную мотивацию.

Состав «Зенита» был почти таким же, как и в среду в матче против «Лиона» и неделю назад с «Рубином». Единственное изменение — на правом фланге с первых минут вместо Далера Кузяева появился Олег Шатов.

«Спартак» вновь вышел с тремя центральными защитниками. А чемпион мира Андре Шюррле остался в запасе.

Первый тайм прошел с огромным преимуществом «Зенита». Питерцы больше владели мячом, чаще били по воротам, в целом мяч до перерыва в основном был на половине поля «Спартака».

Забить у питерцев получилось однажды. На 21-й минуте после подачи с правого фланга Дзюба пробил головой, мяч срикошетил от Кутепова и залетел в ворота.

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Спустя несколько минут в штрафной «Спартака» возник спорный эпизод: Роман Зобнин подыграл себе рукой. Но судья Виталий Мешков, посовещавшись с VAR, не стал назначать пенальти.

У «Спартака» за стартовые 45 минут было ровно два более или менее опасных момента. На 17-й минуте Зобнин опасно простреливал в штрафную, но мяч был выбит на угловой. А незадолго до перерыва Зелимхан Бакаев неплохо пробил из-за пределов штрафной — без проблем для Михаила Кержакова.

В перерыве Доменико Тедеско изменил схему, перейдя на четырех защитников. Вместо Кутепова вышел Лоренсо Мельгарехо, а Зобнин ушел в центр. Изменения помогли: красно-белые стали действовать активнее. Вскоре вышел еще и Шюррле.

На 50-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве. Магомед Оздоев сфолил в атаке и получил вторую желтую карточку. Семак отреагировал оперативно — вместо Шатова и Азмуна на поле вышли Ерохин и Сутормин.

«Спартак» сразу после удаленя завладел инициативой. И даже мог быстро отыграться. Но после удара Мельгарехо мяч попал в штангу.

Немного отодвинуть игру от своих ворот «Зениту» удалось лишь к 70-й минуте. Хозяева провели несколько неплохих атак, одна из которых завершилась неплохим ударом Дзюбы из штрафной. Но мяч срикошетил о защитника и улетел на угловой.

Но продлилась эта активность недолго. «Спартак» снова забрал себе и принялся организовывать голевую атаку. На 75-й минуте после прострела в штрафную мяч попал в руку лежащего Ракицкого. Но вновь без пенальти.

Это было последнее острое действие гостей у ворот Кержакова. А «Зенит» в меньшинстве мог забить еще. Дзюба вышел к воротам Максименко, но снова мяч после его удара ушел на угловой.

А с этого углового мог забить Ерохин. Его никто из соперников не держал, но мяч пролетел над воротами. В итоге «Зениту» пришлось довольствоваться победой с минимальным счетом — 1:0.