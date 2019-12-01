Дзюба помог Кутепову с автоголом, «Зенит» дожал победу вдесятером. Отрыв от «Спартака» — 20 очков!
А от второго места — восемь.
А от второго места — восемь.
«Будет война», — говорил об этом матче в середине недели Дзюба. И речь не только о принципиальности игры для каждой из команд. Вот уже несколько недель болельщики «Спартака» оскорбляют нападающего «Зенита» — на матчах сборной, и на играх РПЛ без участия Дзюбы. Так что форвард, и без того постоянно заряженный на матчи против своей бывшей команды, получил дополнительную мотивацию.
Состав «Зенита» был почти таким же, как и в среду в матче против «Лиона» и неделю назад с «Рубином». Единственное изменение — на правом фланге с первых минут вместо Далера Кузяева появился Олег Шатов.
«Спартак» вновь вышел с тремя центральными защитниками. А чемпион мира Андре Шюррле остался в запасе.
Первый тайм прошел с огромным преимуществом «Зенита». Питерцы больше владели мячом, чаще били по воротам, в целом мяч до перерыва в основном был на половине поля «Спартака».
Забить у питерцев получилось однажды. На 21-й минуте после подачи с правого фланга Дзюба пробил головой, мяч срикошетил от Кутепова и залетел в ворота.
Спустя несколько минут в штрафной «Спартака» возник спорный эпизод: Роман Зобнин подыграл себе рукой. Но судья Виталий Мешков, посовещавшись с VAR, не стал назначать пенальти.
У «Спартака» за стартовые 45 минут было ровно два более или менее опасных момента. На 17-й минуте Зобнин опасно простреливал в штрафную, но мяч был выбит на угловой. А незадолго до перерыва Зелимхан Бакаев неплохо пробил
На 50-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве. Магомед Оздоев сфолил в атаке и получил вторую желтую карточку. Семак отреагировал оперативно — вместо Шатова и Азмуна на поле вышли Ерохин и Сутормин.
«Спартак» сразу после удаленя завладел инициативой. И даже мог быстро отыграться. Но после удара Мельгарехо мяч попал в штангу.
Немного отодвинуть игру от своих ворот «Зениту» удалось лишь к 70-й минуте. Хозяева провели несколько неплохих атак, одна из которых завершилась неплохим ударом Дзюбы из штрафной. Но мяч срикошетил о защитника и улетел на угловой.
Но продлилась эта активность недолго. «Спартак» снова забрал себе и принялся организовывать голевую атаку. На 75-й минуте после прострела в штрафную мяч попал в руку лежащего Ракицкого. Но вновь без пенальти.
Это было последнее острое действие гостей у ворот Кержакова. А «Зенит» в меньшинстве мог забить еще. Дзюба вышел к воротам Максименко, но снова мяч после его удара ушел на угловой.
А с этого углового мог забить Ерохин. Его никто из соперников не держал, но мяч пролетел над воротами. В итоге «Зениту» пришлось довольствоваться победой с минимальным счетом — 1:0.
|Сергей Семак
|Доменико Тедеско
|Илья Кутепов
|21′
|41
|Михаил Кержаков
|98
|Александр Максименко
|15
|Вячеслав Караваев
|47
|Роман Зобнин
|3
|Дуглас Сантос
|2
|Самюэль Жиго
75′
|6
|Бранислав Иванович
|14
|Георгий Джикия
|44
|Ярослав Ракицкий
|10
|Зелимхан Бакаев
29′
|5
|Вильмар Барриос
|19
|Эсекиэль Понсе
|27
|Магомед Оздоев
15′49′
|23
|Джордан Ларссон
|22
|Артем Дзюба
|54
|Наиль Умяров
44′
|17
|Олег Шатов
28′56′
|6
|Айртон
54′
|21
|Александр Ерохин
|20
|Андре Шюррле
87′
|11
|Себастьян Дриусси
90′
|29
|Илья Кутепов
34′46′
|38
|Леон Мусаев
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|7
|Сердар Азмун
63′
|33
|Алекс Крал
67′73′
|91
|Алексей Сутормин
|49
|Джано Ананидзе
|3
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)