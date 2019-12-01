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21:31 (мск), источник: Sport24

Два игрока «Спартака» устроили стычку во время матча с «Зенитом»

Игроки «Спартака» едва не подрались во время матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча состоялась 1 декабря в Санкт-Петербурге и завершилась победой питерцев (1:0). В центре внимания оказались Лоренцо Мельгарехо и Джано Ананидзе.

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В одном из эпизодов Лоренцо Мельгарехо повздорил с Ананидзе. Парагваец на эмоциях что-то высказал одноклубнику, после чего подошел вплотную к грузину, приставив голову к голове. В ответ Джано боднул Лоренцо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что Джано Ананидзе является воспитанником «Спартака», в первой команде которого играет с 2009 года. Мельгарехо пришел в московский клуб в 2016 году из «Кубани».

Зенит
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 181.12.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей СемакДоменико Тедеско
Голы
Илья Кутепов21′
Составы команд
41Михаил Кержаков
98Александр Максименко
15Вячеслав Караваев
47Роман Зобнин
3Дуглас Сантос
2Самюэль Жиго
75′
6Бранислав Иванович
14Георгий Джикия
44Ярослав Ракицкий
10Зелимхан Бакаев
29′
5Вильмар Барриос
19Эсекиэль Понсе
27Магомед Оздоев
15′49′
23Джордан Ларссон
22Артем Дзюба
54Наиль Умяров
44′
17Олег Шатов
28′56′
6Айртон
54′
21Александр Ерохин
20Андре Шюррле
87′
11Себастьян Дриусси
90′
29Илья Кутепов
34′46′
38Леон Мусаев
25Лоренсо Мельгарехо
7Сердар Азмун
63′
33Алекс Крал
67′73′
91Алексей Сутормин
49Джано Ананидзе
Статистика
3Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)15
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
13Фолы15
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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