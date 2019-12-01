«Пусть на табло смотрят». Дзюба отказался комментировать победу над «Спартаком»

«Комментарий к матчу? Не-не, спасибо. Остальные пусть на табло смотрят. Не хочу ничего говорить, чтобы секту не трогать. Кто-то лает и хрюкает, а кто-то побеждает. Но я это не всем, а сектантам и фашистам. Что гол на Кутепова записали, не обидно. Главное — победа», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.