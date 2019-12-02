Программа 18-го тура РПЛ завершится матчами с участием ЦСКА и «Краснодара»

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Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 18, 2.12.2019, 19:30 ЦСКА - Арсенал Т -

В Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» встретятся армейцы и туляки, занимающие третье и 11-е места в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). К очной встрече ЦСКА и «Арсенал» подходят, имея в своем активе серии с двумя победами и поражениями соответственно — хозяева в двух предыдущих встречах обыграли «Сочи» (3:2) и «Крылья Советов» (1:0), тогда как гости поочередно уступили «Зениту» (0:1) и «Краснодару» (1:2). Эта игра станет десятой в истории противостояния двух команд, в девяти предыдущих встречах москвичи одержали семь побед, потерпев два поражения. В первом круге туляки на своем поле уступили со счетом 1:2 — на гол Даниила Лесового гости ответили точными ударами Ильзата Ахметова и Седрика Гогуа, который отличился в первой же игре за красно-синих.

Ивуарийский защитник не выходил на поле с начала ноября, однако, по словам главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, в команде не исключают, что футболист сможет сыграть в одном из трех оставшихся в этом году матчей. Также не смогут помочь армейцам продолжающие восстанавливаться от травм игрок обороны Виктор Васин и полузащитник Дмитрий Ефремов. Встречу против «Арсенала» по решению тренерского штаба пропустит основной нападающий армейцев Федор Чалов. Наставник туляков Игорь Черевченко не имеет кадровых проблем и подходит ко встрече в Москве с оптимальным составом.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 18, 2.12.2019, 19:30 Краснодар - Тамбов -

Располагающийся на четвертой строчке «Краснодар» дома сыграет с занимающим 15-ю строчку «Тамбовом». Хозяева поля подходят к этой игре в хорошем настроении благодаря победе над «Арсеналом» (2:1) и прервавшейся серии из четырех ничьих подряд. У гостей в 17-м туре после поражения от «Локомотива» (2:3) подошла к концу серия из трех побед кряду. Встреча, которая состоится в понедельник, станет второй в истории для этих команд — первая завершилась победой краснодарцев со счетом 2:0.