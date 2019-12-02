Почему Дзюба не праздновал гол и кого назвал сектантами? Что окружало матч «Зенит» — «Спартак»
Корреспондент «Матч ТВ» в Петербурге встретил Артема Дзюбу у зенитовской раздевалки сразу после победы над «Спартаком».
Корреспондент «Матч ТВ» в Петербурге встретил Артема Дзюбу у зенитовской раздевалки сразу после победы над «Спартаком».
Обычно матчи «Зенита» и «Спартака» — это грандиозные перформансы с обеих сторон. На этот раз фанатам оказалось не до них. «Вираж» еще накануне матча устроил шоу вокруг базы в Удельной, когда «Зенит» проводил предыгровую тренировку.
Гостевой сектор, то есть порядка 5,5 тысяч человек, на первых минутах устроил акцию «Мы — “Спартак”», попеременно заставляя оживать то красный, то белый свои участки под скандирование «Я — “Спартак”, ты — “Спартак”».
«Вираж» в свою очередь утонул в
Соревнование двух систем в таком русле продолжалось недолго. Фанаты «Спартака», как и ожидалось, сосредоточились на оскорблениях в адрес Дзюбы. Тот ответил голом.
И пусть забил его нападающий «Зенита» не сам, но сделал все, чтобы мяч транзитом от Максименко и Кутепова залетел в сетку. Диктор арены все равно не отказал себе в удовольствии объявить под рев трибун, что мяч забил Дзюба.
Праздновала его вся арена за исключением, понятно, гостевого сектора и самого Дзюбы.
— Дело не в том, что забил не я и на меня гол все равно не записали бы. Просто свою позицию, которую несколько лет назад высказал на этот счет, не меняю. Тем более у «Спартака»
по-прежнемуесть нормальные болельщики, не сектанты, — сказал мне Дзюба уже после игры.
Гостевой сектор притих после пропущенного «Спартаком» гола ненадолго и вскоре выдал новую порцию нецензурных зарядов. Дошло до того, что в
Главной же «глушилкой» гостевого сектора стал «вираж». Во втором тайме, когда команды поменялись воротами, под особым давлением оказался не только Дзюба, но и вратари — ведь за их спинами теперь были уже чужие
Когда же хозяева после удаления Оздоева остались в меньшинстве, на первый план помимо Кержакова вновь вышел Дзюба.
В итоге в концовке «Зенит» и сам мог несколько раз забить вдесятером.
Тем не менее эта самая концовка получилась для всех дико нервной. Причем если по технической зоне «Спартака» метался только Тедеско, то в зенитовской на ногах был весь штаб Семака. Когда же прозвучал финальный свисток, гостевой сектор окончательно притих. А штаб петербуржцев рванул на поле. В объятиях коллег как мальчишка радовался и 65-летний тренер по физподготовке Иван Карминати.
Своих фанатов обе команды благодарили минут пять. Но в раздевалку они уходили
— Игровую отдал Жано. Мы давно дружим и продолжаем это делать, — рассказал Дзюба.
Тедеско же вел свою команду в раздевалку чуть ли не строем,
Ну, а сам капитан «Зенита» в это время в своей раздевалке после призыва Дзюбы вместе с остальными вовсю колотил по столу.
— Можно уже вместо стола
какой-тоболее акустический предмет в раздевалку поставить. Барабан, например, — шутил Ерохин.
— Главное, что сегодня выиграли, — подвел итог вечеру тот же Дзюба в смешанной зоне, уходя со стадиона. — Одни лают и хрюкают, другие — берут и выигрывают. Опять же, я говорю это их сектантам. Все остальные болельщики «Спартака» — молодцы.
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (1:0).
Гол: Кутепов, 21.
Удаление: Оздоев, 49 («Зенит»).
Сергей Циммерман
|Сергей Семак
|Доменико Тедеско
|Илья Кутепов
|21′
|41
|Михаил Кержаков
|98
|Александр Максименко
|15
|Вячеслав Караваев
|47
|Роман Зобнин
|3
|Дуглас Сантос
|2
|Самюэль Жиго
75′
|6
|Бранислав Иванович
|14
|Георгий Джикия
|44
|Ярослав Ракицкий
|10
|Зелимхан Бакаев
29′
|5
|Вильмар Барриос
|19
|Эсекиэль Понсе
|27
|Магомед Оздоев
15′49′
|23
|Джордан Ларссон
|22
|Артем Дзюба
|54
|Наиль Умяров
44′
|17
|Олег Шатов
28′56′
|6
|Айртон
54′
|21
|Александр Ерохин
|20
|Андре Шюррле
88′
|11
|Себастьян Дриусси
90′
|29
|Илья Кутепов
34′46′
|38
|Леон Мусаев
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|7
|Сердар Азмун
63′
|33
|Алекс Крал
67′73′
|91
|Алексей Сутормин
|49
|Джано Ананидзе
|3
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|16
|Удары (всего)
|15
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)