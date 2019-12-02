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08:57 (мск), источник: Матч ТВ

Почему Дзюба не праздновал гол и кого назвал сектантами? Что окружало матч «Зенит» — «Спартак»

Корреспондент «Матч ТВ» в Петербурге встретил Артема Дзюбу у зенитовской раздевалки сразу после победы над «Спартаком».

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  • «Зенит» обыграл «Спартак» в центральном матче 18-го тура РПЛ — 1:0
  • Артем Дзюба поучаствовал в голевом эпизоде, закончившимся автоголом Ильи Кутепова
  • По итогам игры отрыв «Зенита» от «Спартака» достиг 20 очков
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Обычно матчи «Зенита» и «Спартака» — это грандиозные перформансы с обеих сторон. На этот раз фанатам оказалось не до них. «Вираж» еще накануне матча устроил шоу вокруг базы в Удельной, когда «Зенит» проводил предыгровую тренировку.

Гостевой сектор, то есть порядка 5,5 тысяч человек, на первых минутах устроил акцию «Мы — “Спартак”», попеременно заставляя оживать то красный, то белый свои участки под скандирование «Я — “Спартак”, ты — “Спартак”».

«Вираж» в свою очередь утонул в сине-бело-голубых знаменах и флажках.

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Соревнование двух систем в таком русле продолжалось недолго. Фанаты «Спартака», как и ожидалось, сосредоточились на оскорблениях в адрес Дзюбы. Тот ответил голом.

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И пусть забил его нападающий «Зенита» не сам, но сделал все, чтобы мяч транзитом от Максименко и Кутепова залетел в сетку. Диктор арены все равно не отказал себе в удовольствии объявить под рев трибун, что мяч забил Дзюба.

Праздновала его вся арена за исключением, понятно, гостевого сектора и самого Дзюбы.

— Дело не в том, что забил не я и на меня гол все равно не записали бы. Просто свою позицию, которую несколько лет назад высказал на этот счет, не меняю. Тем более у «Спартака» по-прежнему есть нормальные болельщики, не сектанты, — сказал мне Дзюба уже после игры.
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Интершум против мата

Гостевой сектор притих после пропущенного «Спартаком» гола ненадолго и вскоре выдал новую порцию нецензурных зарядов. Дошло до того, что в какой-момент их стали затыкать специальными «глушилками». Правда, всего один раз.

Главной же «глушилкой» гостевого сектора стал «вираж». Во втором тайме, когда команды поменялись воротами, под особым давлением оказался не только Дзюба, но и вратари — ведь за их спинами теперь были уже чужие фан-секторы. В сторону Максименко в начале второго тайма полетело несколько бумажных лент. Кержакову в спину неслись нецензурные заряды про «Зенит».

Когда же хозяева после удаления Оздоева остались в меньшинстве, на первый план помимо Кержакова вновь вышел Дзюба.

Он и в подкатах стелился, и один в борьбе с тремя соперниками угловые зарабатывал, и партнерами руководил, и благодарить их за передачи поднятым вверх большим пальцем не забывал. И даже помогал Семаку расставлять зенитовских игроков после замен. Не говоря уже о том, как он их «заводил».

В итоге в концовке «Зенит» и сам мог несколько раз забить вдесятером.

Зенитовская раздевалка: пора менять стол на барабан

Тем не менее эта самая концовка получилась для всех дико нервной. Причем если по технической зоне «Спартака» метался только Тедеско, то в зенитовской на ногах был весь штаб Семака. Когда же прозвучал финальный свисток, гостевой сектор окончательно притих. А штаб петербуржцев рванул на поле. В объятиях коллег как мальчишка радовался и 65-летний тренер по физподготовке Иван Карминати.

Своих фанатов обе команды благодарили минут пять. Но в раздевалку они уходили по-разному. «Зенит» в нее летел. Причем Дзюба одним из последних. Снова в футболке, на которой изображен он сам в виде стикера в «Телеграме».

— Игровую отдал Жано. Мы давно дружим и продолжаем это делать, — рассказал Дзюба.

Тедеско же вел свою команду в раздевалку чуть ли не строем, почему-то повторяя все время фамилию «Иванович».

Ну, а сам капитан «Зенита» в это время в своей раздевалке после призыва Дзюбы вместе с остальными вовсю колотил по столу.

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— Можно уже вместо стола какой-то более акустический предмет в раздевалку поставить. Барабан, например, — шутил Ерохин.
— Главное, что сегодня выиграли, — подвел итог вечеру тот же Дзюба в смешанной зоне, уходя со стадиона. — Одни лают и хрюкают, другие — берут и выигрывают. Опять же, я говорю это их сектантам. Все остальные болельщики «Спартака» — молодцы.

РПЛ. 18-Й ТУР

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (1:0).

Гол: Кутепов, 21.

Удаление: Оздоев, 49 («Зенит»).

Сергей Циммерман

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1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 181.12.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 55119 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакДоменико Тедеско
Голы
Илья Кутепов21′
Составы команд
41Михаил Кержаков
98Александр Максименко
15Вячеслав Караваев
47Роман Зобнин
3Дуглас Сантос
2Самюэль Жиго
75′
6Бранислав Иванович
14Георгий Джикия
44Ярослав Ракицкий
10Зелимхан Бакаев
29′
5Вильмар Барриос
19Эсекиэль Понсе
27Магомед Оздоев
15′49′
23Джордан Ларссон
22Артем Дзюба
54Наиль Умяров
44′
17Олег Шатов
28′56′
6Айртон
54′
21Александр Ерохин
20Андре Шюррле
88′
11Себастьян Дриусси
90′
29Илья Кутепов
34′46′
38Леон Мусаев
25Лоренсо Мельгарехо
7Сердар Азмун
63′
33Алекс Крал
67′73′
91Алексей Сутормин
49Джано Ананидзе
Статистика
3Желтые карточки6
0Красные карточки0
3Голевые моменты2
16Удары (всего)15
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины1
5Угловые5
12Фолы15
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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