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25Евро-2020. Составы групп
8«Зенит» победил «Лион» в Санкт-Петербурге
10:04 (мск), источник: Sport24

Ветеран «Спартака» обвинил судей в помощи «Зениту»: Это поражение всего российского футбола!

Чемпион СССР-1962 в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил недовольство судейством в гостевом для красно-белых матче 18-го тура РПЛ против «Зенита». Игра состоялась 1 декабря в Санкт-Петербурге и завершилась поражением спартаковцев со счетом 0:1. Матч обслуживала бригада судей во главе с Виталием Мешковым. На игре также работала система видеопомощи арбитрам (VAR).

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«Сегодня я убедился окончательно: в нашем футболе процветает бардак! Дело не в поражении “Спартака”, эта команда и не борется ни за что. Дело в том, как проиграл “Спартак”. Да, в первом тайме проиграли вчистую, но случившееся во втором тайме, а именно момент с попаданием мяча в руку Ракицкого… И за это не ставят пенальти! Я такого еще не видел! Это пенальти на 1000%. Бывают разные попадания мяча в руку: в прижатую, в поднятую, в опущенную и так далее, но когда человек лежит в штрафной, и катящийся в его направлении мяч он останавливает рукой… И Мешков не ставит пенальти! Да Ракицкий, небось, сам обалдел от этого решения! Это же обман российского футбола! И сколько бы мы ни говорили о таком судействе — ничего не меняется, они просто непробиваемые! О каком футболе мы рассуждаем, если такие пенальти не ставят? А потом мы удивляемся нашим плохим выступлениям на международной арене. Это же позор! Это когда-нибудь закончится вообще? Это не поражение “Спартака”, это поражение всего российского футбола! Ну не нужно помогать “Зениту”, они сами все сделают, у них 3 состава. Зачем вы им помогаете, тем более так нагло, так некрасиво, так мерзко. И я не представляю, что с этим делать. Я лично не принимаю такой футбол и не хочу это видеть. Болельщики, покупающие билеты на стадион и трансляции игр, хотят видеть честный футбол. Нужно прекратить издевательство над этой игрой. Одну команду убивают, а другую вытаскивают. Как в таких условиях поднимать уровень отечественного футбола?» — цитирует Рейнгольда Rusfootball.info.

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Тедеско после матча с «Зенитом»: мы заслужили это поражение
Ruptly
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Зенит
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 181.12.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 55119 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакДоменико Тедеско
Голы
Илья Кутепов21′
Составы команд
41Михаил Кержаков
98Александр Максименко
15Вячеслав Караваев
47Роман Зобнин
3Дуглас Сантос
2Самюэль Жиго
75′
6Бранислав Иванович
14Георгий Джикия
44Ярослав Ракицкий
10Зелимхан Бакаев
29′
5Вильмар Барриос
19Эсекиэль Понсе
27Магомед Оздоев
15′49′
23Джордан Ларссон
22Артем Дзюба
54Наиль Умяров
44′
17Олег Шатов
28′56′
6Айртон
54′
21Александр Ерохин
20Андре Шюррле
88′
11Себастьян Дриусси
90′
29Илья Кутепов
34′45′
38Леон Мусаев
25Лоренсо Мельгарехо
7Сердар Азмун
63′
33Алекс Крал
67′73′
91Алексей Сутормин
49Джано Ананидзе
Статистика
3Желтые карточки6
0Красные карточки0
3Голевые моменты2
16Удары (всего)15
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины1
5Угловые5
12Фолы15
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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