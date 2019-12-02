Ветеран «Спартака» обвинил судей в помощи «Зениту»: Это поражение всего российского футбола!

«Сегодня я убедился окончательно: в нашем футболе процветает бардак! Дело не в поражении “Спартака”, эта команда и не борется ни за что. Дело в том, как проиграл “Спартак”. Да, в первом тайме проиграли вчистую, но случившееся во втором тайме, а именно момент с попаданием мяча в руку Ракицкого… И за это не ставят пенальти! Я такого еще не видел! Это пенальти на 1000%. Бывают разные попадания мяча в руку: в прижатую, в поднятую, в опущенную и так далее, но когда человек лежит в штрафной, и катящийся в его направлении мяч он останавливает рукой… И Мешков не ставит пенальти! Да Ракицкий, небось, сам обалдел от этого решения! Это же обман российского футбола! И сколько бы мы ни говорили о таком судействе — ничего не меняется, они просто непробиваемые! О каком футболе мы рассуждаем, если такие пенальти не ставят? А потом мы удивляемся нашим плохим выступлениям на международной арене. Это же позор! Это когда-нибудь закончится вообще? Это не поражение “Спартака”, это поражение всего российского футбола! Ну не нужно помогать “Зениту”, они сами все сделают, у них 3 состава. Зачем вы им помогаете, тем более так нагло, так некрасиво, так мерзко. И я не представляю, что с этим делать. Я лично не принимаю такой футбол и не хочу это видеть. Болельщики, покупающие билеты на стадион и трансляции игр, хотят видеть честный футбол. Нужно прекратить издевательство над этой игрой. Одну команду убивают, а другую вытаскивают. Как в таких условиях поднимать уровень отечественного футбола?» — цитирует Рейнгольда Rusfootball.info.