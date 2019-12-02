Геннадий Орлов: Зачем Тедеско винит судей? «Спартак» играл примитивно даже в большинстве

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Тедеско после матча заявил следующее о моменте, когда мяч попал в руку Ракицкому: «Пенальти был чистейший. Я не знаю, что мне теперь говорить ребятам, как вообще смотреть им в глаза после такого. Если так будет продолжаться, то какой смысл играть в футбол?».

Тедеско провалил тактически первый тайм! Зачем он заигрывает с командой?

— Судьи действительно ошибались, это правда, — начал Орлов. — Но я бы хотел сказать следующее. Вообще-то тренер отвечает за игру своей команды. В первом тайме «Зенит» имел просто подавляющее преимущество. «Спартак» всего пару раз подходил к воротам хозяев. Так что Тедеско первый тайм провалил тактически! Вот об этом он почему-то не говорит… А сворачивает все на арбитров.

— Так стоило ли назначить пенальти в ворота «Зенита»?

— Моменты очень спорные. Может быть, в том эпизоде и был 11-метровый. Только вопрос в другом. Ну так у нас судят… Зачем пенять на рефери? У Тедеско команда не играет! Вот о чем нужно думать. Даже оказавшись в большинстве, «Спартак» атаковал очень примитивно! Особо не разыгрывал мяч, где голевые моменты?

— Два момента в начале второго тайма все-таки были.

— Ну два — это мало для всего матча! У вас же на одного футболиста больше! Надо констатировать, что первый тайм Тедеско уступил по всем статьям. Зачем он говорит про судей? Он что — заигрывает с футболистами или руководством «Спартака»? Что он этим хотел сказать? Судьи всегда виноваты. Но надо ли тренеру ссылаться на эти факторы. Пусть лучше разберет игру с 1-й по 45-ю минуту. Почему отдали центр поля? А ведь у питерцев сейчас Дриусси и Шатов просто далеки от пика формы, Оздоев действует с ошибками. И почему «Спартак» всем этим не воспользовался?

— Гол «Зенита» — несчастный случай?

— Ну мяч отскочил случайно от Кутепова. А что вы сделали, чтобы сравнять? Два момента? Этого мало! Не надо Тедеско валить все на судей. В другой раз на поле будем жаловаться? Сегодня к газону претензий быть не может.

Хотя брак в передачах обеих команд просто поражал! Куда они пасовали? А куда Ерохин — заслуженный мастер спорта — бил в концовке встречи? Ему Дзюба выкатил отличную передачу. И что? Ребята, ну как так можно исполнять? Уважайте болельщиков. То же самое можно сказать про спартаковцев. Да, Понсе пробил хорошо головой — в штангу. Но этого мало.

Слова Дзюбы? А как РФС наказал фанатов?

— Шюррле разочаровал?

— Да я и раньше говорил, что он уже свой футбольный путь прошел. Теперь немец уже так, доигрывает… Он, безусловно, старается. При этом часто нарушает правила.

— Дзюба ответил своим недоброжелателям делом?

— Он боец, играл очень хорошо. Много потратил сил. Я же вам говорил, что «Зенит» на «Спартак» настраивать не надо. А вот с «Динамо» будет намного сложнее. Бело-голубые хорошо выглядят физически, они перебегали «Локомотив». Молодцы! Конечно, они дадут бой питерцам. Семаку нужно смелее ротировать состав.

— Еще один вопрос про Дзюбу. Сейчас все обсуждают его слова про спартаковских фанатов: «Одни лают и хрюкают, другие — берут и выигрывают. Опять же я говорю это их сектантам и фашистам. Все остальные болельщики “Спартака” — молодцы». Не переборщил ли форвард, не накажет ли его РФС?

— А наказал ли КДК или комитет по этике фанатов, которые его оскорбляли? Ну это человеческие эмоции… Не знаю. Надо, прежде всего, говорить и думать о футболе.

Игрокам нужно больше тренироваться. На вас же пришли 50 тысяч, вы думайте над качеством своего футбола! Зрители же от вас отвернутся, если вы не прибавите в своем мастерстве!

Это же страшная вещь, когда люди перестанут ходить на стадион. Мы же еще не знаем, как сложится чемпионат Европы, так его ждем. Но где гарантия, что Россия выйдет из группы?

Миранчук, не пижонь, а паши, как Головин!

— Не верите, что выйдет?

— Когда играет сборная России, у меня всегда возникают сомнения. Она непредсказуемая.

— Но нам же финны достались в качестве третьего соперника.

— Да, у нас хорошая группа. Но как российские футболисты будут выглядеть летом? У нас туго с обороной. Нет конкуренции в сборной! А если, не дай бог, получат травмы Головин или Дзюба?

— Миранчук не выйдет на первые роли?

— Говорят, что сейчас все итальянские команды начнут за него бороться. Я спокойнее реагировал. Да, он неплохо сыграл с «Ювентусом». Но сколько матчей Миранчук способен проводить на высоком уровне. Встреча с «Динамо» просто разочаровала поклонников Алексея.

— Пенальти красиво забил.

— Пижонски исполнил! На таком пенальти «сгорел» на чемпионате мира Смолов. Ему не надо повторять эти ошибки. Если вратарь окажется хладнокровнее, останется на месте, то этот трюк не пройдет! Исполнять так — большой риск и пижонство.

Лучше бы Миранчук создал три-четыре голевые ситуации для партнеров. Паши, как Головин на футбольном поле!

Бери игру на себя. Вот Бакаев инициативен.

— Против «Зенита» у него мало что получилось.

— Но он заметен, настырен. Старается. А куда пропал Миранчук в матче с «Динамо»? Неужели «Динамо» играет, как «Байер»?

Виталий Айрапетов