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13:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Играл он ярче, чем Шомуродов». Российские СМИ отметили игру казахстанца Зайнутдинова

Российский сайт Kuban info в своем обзоре матча РПЛ «Ростов» — «Урал» отметил действия футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: РИА "Новости"

«0:0 на табло до конца матча так и не изменились, хотя возможностей для этого было достаточно и у одной команды, и у другой. Но если хозяева поля в первом тайме создавали опасные моменты, просто ничего у них из этого не вышло, то на их фоне гости выглядели совсем вяло. Зато после перерыва уральцы как-то активизировались. Игра пестрила угловыми. Ощущение складывалось такое, что они тянут время. Несколько раз уральские ворота пытался прорвать Зайнутдинов, и играл он вчера ярче, чем Шомуродов, но и у него ничего не вышло. И даже в конце встречи болельщики напряглись, потому что голкипер “Урала” Годзюр выбежал из ворот под ноги нападающему Ильину, столкнувшись с одноклубником. Но и этот момент никому не дал никаких преференций. Игра так и закончилась с нулевым счетом, что стало первым случаем для команд в очном их матче», — пишет портал.

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«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Напомним, «Ростов», в составе которого выступает футболист сборной Казахстана Зайнутдинов, сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 18-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, закончилась со счетом 0:0.

Зайнутдинов вышел на поле в стартовом составе и провел весь матч. Казахстанец ударил по воротам четыре раза. При этом Зайнутдинов во второй раз за сезон попал в стартовый состав «Ростова».

«Ростов», безвыигрышная серия которого в РПЛ достигла четырех матчей, занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко.

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Ростов
0:0
Первый тайм: 0:0
Урал
Футбол, Премьер-лига, Тур 1830.11.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 11309 зрителей
Главные тренеры
Валерий КарпинДмитрий Парфенов
Составы команд
1Егор Бабурин
31Ярослав Годзюр
34Алексей Козлов
41′
15Денис Кулаков
28Евгений Чернов
27Михаил Меркулов
5Деннис Хаджикадунич
3Вараздат Ароян
18Бактиер Зайнутдинов
19Денис Поляков
70′
8Ивелин Попов
18Михал Кухарчик
14Элдор Шомуродов
10Эрик Бикфалви
17Матиас Норманн
11Владимир Ильин
90+2′
78Дмитрий Чистяков
17′
6Рафал Аугустыняк
25Арсений Логашов
62′
58Отман Эль-Кабир
55′
11Алексей Ионов
82′
88Павел Погребняк
47Александр Долгов
57Артем Фидлер
68′71′
19Хорен Байрамян
65′
44Андрей Егорычев
84′
26Александр Саплинов
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
2Голевые моменты1
14Удары (всего)6
1Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
12Угловые4
8Фолы19
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Боковой судьяРустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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