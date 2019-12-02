«Играл он ярче, чем Шомуродов». Российские СМИ отметили игру казахстанца Зайнутдинова

«0:0 на табло до конца матча так и не изменились, хотя возможностей для этого было достаточно и у одной команды, и у другой. Но если хозяева поля в первом тайме создавали опасные моменты, просто ничего у них из этого не вышло, то на их фоне гости выглядели совсем вяло. Зато после перерыва уральцы как-то активизировались. Игра пестрила угловыми. Ощущение складывалось такое, что они тянут время. Несколько раз уральские ворота пытался прорвать Зайнутдинов, и играл он вчера ярче, чем Шомуродов, но и у него ничего не вышло. И даже в конце встречи болельщики напряглись, потому что голкипер “Урала” Годзюр выбежал из ворот под ноги нападающему Ильину, столкнувшись с одноклубником. Но и этот момент никому не дал никаких преференций. Игра так и закончилась с нулевым счетом, что стало первым случаем для команд в очном их матче», — пишет портал.