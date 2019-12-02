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15:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Колосков осудил Дзюбу, назвавшего болельщиков «Спартака» фашистами

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Комитет РФС по этике должен рассмотреть слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о болельщиках «Спартака», заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

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В воскресенье «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 1:0 в рамках 18-го тура чемпионата России. После матча Дзюба нелестно высказался о болельщиках «красно-белых», назвав их «сектантами» и «фашистами».

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«Слова Дзюбы про фашистов — явный перебор. Как бы человека ни оскорбляли, пусть даже несправедливо, такими словами разбрасываться нельзя. Особенно в нашей стране. Думаю, что его слова многие осудили», — приводит слова Колоскова Sport24.

«Не знаю, будет ли рассматривать этот инцидент комитет РФС по этике. Лично я выступаю за то, чтобы комитет разобрался с этим. Каким бы ты ни был великим в кавычках, такое нельзя говорить», — подчеркнул он.

Во время матча болельщики «Спартака» неоднократно оскорбляли Дзюбу. Кроме того, на гостевом секторе был вывешен баннер, содержание которого отражало оскорбления в адрес форварда, прозвучавшие ранее на выездном матче сборной России.

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Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
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