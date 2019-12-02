Тедеско — лучшее, что случилось со «Спартаком» после чемпионства. Зеленов — о критике тренера красно-белых
Обозреватель «СЭ» поддерживает немецкого специалиста.
Обозреватель «СЭ» поддерживает немецкого специалиста.
Больше всего удивляют призывы посмотреть в турнирную таблицу и на основании этого оценивать работу Доменико Тедеско. Просто напомню, что немец пришел в «Спартак» полтора месяца назад, в разгар жесточайшего игрового кризиса, когда команда потерпела шесть поражений подряд и не показывала вообще никакого футбола.
И Тедеско с размаху нырнул в процесс, сразу предупредив всех — разгребать будем долго, о задачах в ближайшее время даже не заикаемся. Руководство это приняло, болельщики, как мне показалось, тоже. Доменико начал работу. В команде, которую собирали не под него, которая дошла до ручки не при нем, но от которой все равно ждут победы в каждом матче.
Игра с «Локомотивом» (3:0), показавшая, какой тренер приехал в наш чемпионат и как он намерен добиваться результата, похоже, сыграла злую шутку. Одни решили, что так теперь будет всегда. Другие начали искать в Тедеско
Вот только я убежден в обратном: Тедеско — первый за долгое время человек в «Спартаке», который в этом смысле все делает ТАК. И ответы на
Кроме того, есть другой важный момент. При новом тренере болельщики
И, например, все меньше иллюзий у них остается по поводу Джано Ананидзе. Человек должен был выйти и отдать последний пас, которого так не хватало в концовке встречи с «Зенитом», но вместо этого повздорил с Мельгарехо. И это при том, что парагваец как раз вошел в игру удачно: сразу сделал две опаснейшие передачи — после одной из них Понсе попал в штангу.
Да, у Тедеско есть сложности с составом. Однако я не согласен и с теми, кто считает набор исполнителей слабым. У «Спартака» сильнейшая за много лет пара центральных защитников — Джикия — Жиго. Надежный прогрессирующий вратарь. Молодая креативная группа в центре поля — Крал, Бакаев, Умяров. И впереди люди, способные забивать, их надо только встроить в систему — я про Понсе и Ларссона. Оба — люди зависимые. Эпизодами их встроить получается — в каждом матче у них есть голевые моменты. Но глобально это надо делать на сборах в начале 2020 года.
Как и многое другое — привести в порядок самого статусного и, пожалуй, классного футболиста команды Шюррле, который позднюю осень провалил. Покопаться в настройках спринтера Айртона. Довести до ума Зобнина. Определить, кто лишний из резерва. И — настоять на усилении. Хотя бы на
А так — никакой паники. У «Спартака» молодая ликвидная команда. Умный и неравнодушный тренер. Пусть спокойно делают свою работу.
Дмитрий Зеленов
|Сергей Семак
|Доменико Тедеско
|Илья Кутепов
|21′
|41
|Михаил Кержаков
|98
|Александр Максименко
|15
|Вячеслав Караваев
|47
|Роман Зобнин
|3
|Дуглас Сантос
|2
|Самюэль Жиго
75′
|6
|Бранислав Иванович
|14
|Георгий Джикия
|44
|Ярослав Ракицкий
|10
|Зелимхан Бакаев
29′
|5
|Вильмар Барриос
|19
|Эсекиэль Понсе
|27
|Магомед Оздоев
15′49′
|23
|Джордан Ларссон
|22
|Артем Дзюба
|54
|Наиль Умяров
44′
|17
|Олег Шатов
28′56′
|6
|Айртон
54′
|21
|Александр Ерохин
|20
|Андре Шюррле
88′
|11
|Себастьян Дриусси
90′
|29
|Илья Кутепов
34′45′
|38
|Леон Мусаев
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|7
|Сердар Азмун
63′
|33
|Алекс Крал
67′73′
|91
|Алексей Сутормин
|49
|Джано Ананидзе
|3
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|16
|Удары (всего)
|15
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)