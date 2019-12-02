Тедеско — лучшее, что случилось со «Спартаком» после чемпионства. Зеленов — о критике тренера красно-белых

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Больше всего удивляют призывы посмотреть в турнирную таблицу и на основании этого оценивать работу Доменико Тедеско. Просто напомню, что немец пришел в «Спартак» полтора месяца назад, в разгар жесточайшего игрового кризиса, когда команда потерпела шесть поражений подряд и не показывала вообще никакого футбола.

И Тедеско с размаху нырнул в процесс, сразу предупредив всех — разгребать будем долго, о задачах в ближайшее время даже не заикаемся. Руководство это приняло, болельщики, как мне показалось, тоже. Доменико начал работу. В команде, которую собирали не под него, которая дошла до ручки не при нем, но от которой все равно ждут победы в каждом матче.

Игра с «Локомотивом» (3:0), показавшая, какой тренер приехал в наш чемпионат и как он намерен добиваться результата, похоже, сыграла злую шутку. Одни решили, что так теперь будет всегда. Другие начали искать в Тедеско какие-то второстепенные изъяны: не так одевается, не так себя ведет на бровке, не так отвечает на вопросы.

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Вот только я убежден в обратном: Тедеско — первый за долгое время человек в «Спартаке», который в этом смысле все делает ТАК. И ответы на пресс-конференциях, и эмоции на скамейке, и управление командой по ходу игры — во всем этом виден стиль, во всем этом есть смысл. Если брать эмоциональный фон и атмосферу вокруг команды, Тедеско — лучшее, что случилось со «Спартаком» с момента чемпионства.

Кроме того, есть другой важный момент. При новом тренере болельщики красно-белых снова заговорили о футболе. Не о личностных особенностях капитана или тренера. Не о конфликтах на трибуне. Не о решениях руководства. Команда и ее матчи — вот что интересует. Каждый тур снова ждут с нетерпением. 5−3−2 или 4−3−2−1? Понсе или Шюррле? Бакаев там или Бакаев здесь? Умяров будет тащить или нет? Простые, но футбольные вопросы, которые люди готовы обсуждать и по поводу которых спорить. Да, Тедеско только открывает для себя «Спартак», но и болельщики открывают команду вместе с ним.

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И, например, все меньше иллюзий у них остается по поводу Джано Ананидзе. Человек должен был выйти и отдать последний пас, которого так не хватало в концовке встречи с «Зенитом», но вместо этого повздорил с Мельгарехо. И это при том, что парагваец как раз вошел в игру удачно: сразу сделал две опаснейшие передачи — после одной из них Понсе попал в штангу.

Да, у Тедеско есть сложности с составом. Однако я не согласен и с теми, кто считает набор исполнителей слабым. У «Спартака» сильнейшая за много лет пара центральных защитников — Джикия — Жиго. Надежный прогрессирующий вратарь. Молодая креативная группа в центре поля — Крал, Бакаев, Умяров. И впереди люди, способные забивать, их надо только встроить в систему — я про Понсе и Ларссона. Оба — люди зависимые. Эпизодами их встроить получается — в каждом матче у них есть голевые моменты. Но глобально это надо делать на сборах в начале 2020 года.

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Как и многое другое — привести в порядок самого статусного и, пожалуй, классного футболиста команды Шюррле, который позднюю осень провалил. Покопаться в настройках спринтера Айртона. Довести до ума Зобнина. Определить, кто лишний из резерва. И — настоять на усилении. Хотя бы на одной-двух полициях.

А так — никакой паники. У «Спартака» молодая ликвидная команда. Умный и неравнодушный тренер. Пусть спокойно делают свою работу.