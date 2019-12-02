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15:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тедеско — лучшее, что случилось со «Спартаком» после чемпионства. Зеленов — о критике тренера красно-белых

Обозреватель «СЭ» поддерживает немецкого специалиста.

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Больше всего удивляют призывы посмотреть в турнирную таблицу и на основании этого оценивать работу Доменико Тедеско. Просто напомню, что немец пришел в «Спартак» полтора месяца назад, в разгар жесточайшего игрового кризиса, когда команда потерпела шесть поражений подряд и не показывала вообще никакого футбола.

И Тедеско с размаху нырнул в процесс, сразу предупредив всех — разгребать будем долго, о задачах в ближайшее время даже не заикаемся. Руководство это приняло, болельщики, как мне показалось, тоже. Доменико начал работу. В команде, которую собирали не под него, которая дошла до ручки не при нем, но от которой все равно ждут победы в каждом матче.

Игра с «Локомотивом» (3:0), показавшая, какой тренер приехал в наш чемпионат и как он намерен добиваться результата, похоже, сыграла злую шутку. Одни решили, что так теперь будет всегда. Другие начали искать в Тедеско какие-то второстепенные изъяны: не так одевается, не так себя ведет на бровке, не так отвечает на вопросы.

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Вот только я убежден в обратном: Тедеско — первый за долгое время человек в «Спартаке», который в этом смысле все делает ТАК. И ответы на пресс-конференциях, и эмоции на скамейке, и управление командой по ходу игры — во всем этом виден стиль, во всем этом есть смысл. Если брать эмоциональный фон и атмосферу вокруг команды, Тедеско — лучшее, что случилось со «Спартаком» с момента чемпионства.

Кроме того, есть другой важный момент. При новом тренере болельщики красно-белых снова заговорили о футболе. Не о личностных особенностях капитана или тренера. Не о конфликтах на трибуне. Не о решениях руководства. Команда и ее матчи — вот что интересует. Каждый тур снова ждут с нетерпением. 5−3−2 или 4−3−2−1? Понсе или Шюррле? Бакаев там или Бакаев здесь? Умяров будет тащить или нет? Простые, но футбольные вопросы, которые люди готовы обсуждать и по поводу которых спорить. Да, Тедеско только открывает для себя «Спартак», но и болельщики открывают команду вместе с ним.

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И, например, все меньше иллюзий у них остается по поводу Джано Ананидзе. Человек должен был выйти и отдать последний пас, которого так не хватало в концовке встречи с «Зенитом», но вместо этого повздорил с Мельгарехо. И это при том, что парагваец как раз вошел в игру удачно: сразу сделал две опаснейшие передачи — после одной из них Понсе попал в штангу.

Да, у Тедеско есть сложности с составом. Однако я не согласен и с теми, кто считает набор исполнителей слабым. У «Спартака» сильнейшая за много лет пара центральных защитников — Джикия — Жиго. Надежный прогрессирующий вратарь. Молодая креативная группа в центре поля — Крал, Бакаев, Умяров. И впереди люди, способные забивать, их надо только встроить в систему — я про Понсе и Ларссона. Оба — люди зависимые. Эпизодами их встроить получается — в каждом матче у них есть голевые моменты. Но глобально это надо делать на сборах в начале 2020 года.

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Как и многое другое — привести в порядок самого статусного и, пожалуй, классного футболиста команды Шюррле, который позднюю осень провалил. Покопаться в настройках спринтера Айртона. Довести до ума Зобнина. Определить, кто лишний из резерва. И — настоять на усилении. Хотя бы на одной-двух полициях.

А так — никакой паники. У «Спартака» молодая ликвидная команда. Умный и неравнодушный тренер. Пусть спокойно делают свою работу.

Дмитрий Зеленов

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25 ноября© Ньюстюб
Зенит
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 181.12.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 55119 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакДоменико Тедеско
Голы
Илья Кутепов21′
Составы команд
41Михаил Кержаков
98Александр Максименко
15Вячеслав Караваев
47Роман Зобнин
3Дуглас Сантос
2Самюэль Жиго
75′
6Бранислав Иванович
14Георгий Джикия
44Ярослав Ракицкий
10Зелимхан Бакаев
29′
5Вильмар Барриос
19Эсекиэль Понсе
27Магомед Оздоев
15′49′
23Джордан Ларссон
22Артем Дзюба
54Наиль Умяров
44′
17Олег Шатов
28′56′
6Айртон
54′
21Александр Ерохин
20Андре Шюррле
88′
11Себастьян Дриусси
90′
29Илья Кутепов
34′45′
38Леон Мусаев
25Лоренсо Мельгарехо
7Сердар Азмун
63′
33Алекс Крал
67′73′
91Алексей Сутормин
49Джано Ананидзе
Статистика
3Желтые карточки6
0Красные карточки0
3Голевые моменты2
16Удары (всего)15
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины1
5Угловые5
12Фолы15
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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