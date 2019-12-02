Влашич признан лучшим игроком ЦСКА в ноябре
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Болельщики московского футбольного клуба ЦСКА признали полузащитника Николу Влашича лучшим игроком команды в ноябре, сообщается на сайте «красно-синих».
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Болельщики московского футбольного клуба ЦСКА признали полузащитника Николу Влашича лучшим игроком команды в ноябре, сообщается на сайте «красно-синих».
В ноябре Влашич принял участие в пяти матчах ЦСКА и забил два мяча — в ворота «Зенита» и «Крыльев Советов». В голосовании болельщиков на сайте хавбек набрал 38% голосов.
Вторым в голосовании стал вратарь Игорь Акинфеев (28%), замкнул тройку лучших по мнению болельщиков полузащитник Марио Фернандес (8%).