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16:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Влашич признан лучшим игроком ЦСКА в ноябре

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Болельщики московского футбольного клуба ЦСКА признали полузащитника Николу Влашича лучшим игроком команды в ноябре, сообщается на сайте «красно-синих».

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В ноябре Влашич принял участие в пяти матчах ЦСКА и забил два мяча — в ворота «Зенита» и «Крыльев Советов». В голосовании болельщиков на сайте хавбек набрал 38% голосов.

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Вторым в голосовании стал вратарь Игорь Акинфеев (28%), замкнул тройку лучших по мнению болельщиков полузащитник Марио Фернандес (8%).

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