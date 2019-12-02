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17:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Задержан организовавший травлю Дзюбы фанат

В Санкт-Петербурге задержан фанат московского «Спартака» Валерий Бевза, который был организатором оскорбительных кричалок в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Фонтанка».

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По информации источника, Бевзу увезли прямо со стадиона после матча «Зенита» и «Спартака» (1:0). Издание пишет, что именно он заводил фанатов красно-белых, которые оскорбляли петербургский клуб и лично Дзюбу. На него было заведено административное дело за нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» прошла 1 декабря, сине-бело-голубые одержали победу со счетом 1:0. До матча сообщалось о массовых задержаниях московских фанатов.

Российские болельщики уже дважды оскорбляли Дзюбу: по ходу матча между сборными России и Сан-Марино (5:0) и во время игры 17-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком» (0:0). Форварду скандировали: «Дзюба, Дзюба, иди ***** [прочь]».

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Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
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