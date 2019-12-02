Задержан организовавший травлю Дзюбы фанат

По информации источника, Бевзу увезли прямо со стадиона после матча «Зенита» и «Спартака» (1:0). Издание пишет, что именно он заводил фанатов красно-белых, которые оскорбляли петербургский клуб и лично Дзюбу. На него было заведено административное дело за нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований.