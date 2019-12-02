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19:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Суд оштрафовал 19 фанатов «Спартака» за нарушения до игры с «Зенитом»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал за мелкое хулиганство перед матчем «Зенит» — «Спартак» 19 футбольных фанатов, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

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«Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления о привлечении к административной ответственности группы из 19 футбольных фанатов матча “Спартак” — “Зенит” за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ», — сказано в сообщении.

Суд назначил наказание в виде штрафа 500 рублей каждому.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что в день матча полиция Санкт-Петербурга доставила в районные отделы около 150−200 болельщиков московского «Спартака», им вменялось мелкое хулиганство.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита». Единственный гол в матче забил защитник «Спартака» Илья Кутепов, поразивший на 21-й минуте собственные ворота. Хозяева с 50-й минуты играли вдесятером после удаления Магомеда Оздоева, получившего вторую желтую карточку.

Зенит
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 181.12.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 55119 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакДоменико Тедеско
Голы
Илья Кутепов21′
Составы команд
41Михаил Кержаков
98Александр Максименко
15Вячеслав Караваев
47Роман Зобнин
3Дуглас Сантос
2Самюэль Жиго
75′
6Бранислав Иванович
14Георгий Джикия
44Ярослав Ракицкий
10Зелимхан Бакаев
29′
5Вильмар Барриос
19Эсекиэль Понсе
27Магомед Оздоев
15′49′
23Джордан Ларссон
22Артем Дзюба
54Наиль Умяров
44′
17Олег Шатов
28′56′
6Айртон
54′
21Александр Ерохин
20Андре Шюррле
88′
11Себастьян Дриусси
90′
29Илья Кутепов
34′45′
38Леон Мусаев
25Лоренсо Мельгарехо
7Сердар Азмун
63′
33Алекс Крал
67′73′
91Алексей Сутормин
49Джано Ананидзе
Статистика
3Желтые карточки6
0Красные карточки0
3Голевые моменты2
16Удары (всего)15
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины1
5Угловые5
12Фолы15
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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