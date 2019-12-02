Суд оштрафовал 19 фанатов «Спартака» за нарушения до игры с «Зенитом»

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«Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления о привлечении к административной ответственности группы из 19 футбольных фанатов матча “Спартак” — “Зенит” за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ», — сказано в сообщении.

Суд назначил наказание в виде штрафа 500 рублей каждому.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что в день матча полиция Санкт-Петербурга доставила в районные отделы около 150−200 болельщиков московского «Спартака», им вменялось мелкое хулиганство.