Суд оштрафовал 19 фанатов «Спартака» за нарушения до игры с «Зенитом»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Фрунзенский районный суд
С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Фрунзенский районный суд
«Фрунзенский районный суд
Суд назначил наказание в виде штрафа 500 рублей каждому.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что в день матча полиция
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита». Единственный гол в матче забил защитник «Спартака» Илья Кутепов, поразивший на 21-й минуте собственные ворота. Хозяева с 50-й минуты играли вдесятером после удаления Магомеда Оздоева, получившего вторую желтую карточку.
|Сергей Семак
|Доменико Тедеско
|Илья Кутепов
|21′
|41
|Михаил Кержаков
|98
|Александр Максименко
|15
|Вячеслав Караваев
|47
|Роман Зобнин
|3
|Дуглас Сантос
|2
|Самюэль Жиго
75′
|6
|Бранислав Иванович
|14
|Георгий Джикия
|44
|Ярослав Ракицкий
|10
|Зелимхан Бакаев
29′
|5
|Вильмар Барриос
|19
|Эсекиэль Понсе
|27
|Магомед Оздоев
15′49′
|23
|Джордан Ларссон
|22
|Артем Дзюба
|54
|Наиль Умяров
44′
|17
|Олег Шатов
28′56′
|6
|Айртон
54′
|21
|Александр Ерохин
|20
|Андре Шюррле
88′
|11
|Себастьян Дриусси
90′
|29
|Илья Кутепов
34′45′
|38
|Леон Мусаев
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|7
|Сердар Азмун
63′
|33
|Алекс Крал
67′73′
|91
|Алексей Сутормин
|49
|Джано Ананидзе
|3
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|16
|Удары (всего)
|15
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)