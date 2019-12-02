Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
Тамбов
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
Арсенал Т
00
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Сампдория
Футбол. Зарубежный
1.12
Верона
Рома
13
Футбол. Зарубежный
1.12
Атлетико
Барселона
01
Все события
Фоторепортажи
46Гончаренко рулит командой по телефону, болельщики и игроки ЦСКА отмечают День матери: лучшие фото
8«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы
19:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» — «Тамбов»: составы команд. Кубанцы сыграют в четыре номинальных форварда

Стали известны составы «Краснодара» и «Тамбова» на матч 18-го тура РПЛ.

Наверх

В составе хозяев выйдут четыре номинальных нападающих: Маркус Берг, Ари, Магомед-Шапи Сулейманов и Вандерсон.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Самбрано, Фьолусон, Спаич, Газинский, Вилена, Берг, Ари, Сулейманов, Вандерсон.

Запасные — Синицын, Крицюк, Скопинцев, Камболов, Стоцкий, Уткин, Черников, Олссон, Намли, Игнатьев.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Карасев, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные — Сугробов, Кулик, Кленкин, Чуперка, Хосонов, Чернышов, Бенито, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тамбов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Россию хотят изолировать от мирового спорта
Кто и почему оскорбляет Дзюбу
Дзюба не праздновал гол. Что окружало матч «Зенит» — «Спартак»
Тедеско — лучшее, что случилось со «Спартаком» после чемпионства
Бой Емельяненко и Кокляева стал главным боксерским событием года
Колосков осудил Дзюбу, назвавшего фанатов «Спартака» фашистами
Российский хоккеист лишился работы из-за канадской жены (фото)
ЦСКА с Дзагоевым принимает «Арсенал» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь