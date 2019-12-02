«Краснодар» — «Тамбов»: составы команд. Кубанцы сыграют в четыре номинальных форварда
Стали известны составы «Краснодара» и «Тамбова» на матч 18-го тура РПЛ.
Стали известны составы «Краснодара» и «Тамбова» на матч 18-го тура РПЛ.
В составе хозяев выйдут четыре номинальных нападающих: Маркус Берг, Ари,
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Самбрано, Фьолусон, Спаич, Газинский, Вилена, Берг, Ари, Сулейманов, Вандерсон.
Запасные — Синицын, Крицюк, Скопинцев, Камболов, Стоцкий, Уткин, Черников, Олссон, Намли, Игнатьев.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Карасев, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.
Запасные — Сугробов, Кулик, Кленкин, Чуперка, Хосонов, Чернышов, Бенито, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.