ЦСКА — «Арсенал»: Дзагоев впервые в сезоне выйдет в стартовом составе

ЦСКА — «Арсенал»: Дзагоев впервые в сезоне выйдет в стартовом составе

Стал известен состав ЦСКА на матч 18-го тура РПЛ против «Арсенала».