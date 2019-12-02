«Спартак» оштрафовал Джано и Мельгарехо за стычку на поле во время матча с «Зенитом»

На следующий день после матча в «Спартаке» был собран совет команды во главе с главным тренером Доменико Тедеско, на котором решалось, каким будет наказание для Ананидзе и Мельгарехо.

По информации Sport24, было принято решение оштрафовать футболистов, однако информация некоторых СМИ о штрафах в 5-кратном размере не соответствует действительности. В контрактах игроков «Спартака» не предусмотрены санкции за драки между собой. Именно поэтому был собран совет команды, на котором и принималось решение о штрафе.