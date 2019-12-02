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21:57 (мск), источник: Sport24

«Спартак» оштрафовал Джано и Мельгарехо за стычку на поле во время матча с «Зенитом»

«Спартак» оштрафовал полузащитников Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо за стычку во время матча с «Зенитом». Игра 18-го тура РПЛ состоялась 1 декабря в Санкт-Петербурге и завершилась поражением красно-белых со счетом 0:1. Во втором тайме Ананидзе и Мельгарехо устроили словесную перепалку и сцепились на поле.

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14
фотографий
14
фотографий

На следующий день после матча в «Спартаке» был собран совет команды во главе с главным тренером Доменико Тедеско, на котором решалось, каким будет наказание для Ананидзе и Мельгарехо.

По информации Sport24, было принято решение оштрафовать футболистов, однако информация некоторых СМИ о штрафах в 5-кратном размере не соответствует действительности. В контрактах игроков «Спартака» не предусмотрены санкции за драки между собой. Именно поэтому был собран совет команды, на котором и принималось решение о штрафе.

Зенит
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 181.12.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 55119 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакДоменико Тедеско
Голы
Илья Кутепов21′
Составы команд
41Михаил Кержаков
98Александр Максименко
15Вячеслав Караваев
47Роман Зобнин
3Дуглас Сантос
2Самюэль Жиго
75′
6Бранислав Иванович
14Георгий Джикия
44Ярослав Ракицкий
10Зелимхан Бакаев
29′
5Вильмар Барриос
19Эсекиэль Понсе
27Магомед Оздоев
15′49′
23Джордан Ларссон
22Артем Дзюба
54Наиль Умяров
44′
17Олег Шатов
28′56′
6Айртон
54′
21Александр Ерохин
20Андре Шюррле
88′
11Себастьян Дриусси
90′
29Илья Кутепов
34′45′
38Леон Мусаев
25Лоренсо Мельгарехо
7Сердар Азмун
63′
33Алекс Крал
67′73′
91Алексей Сутормин
49Джано Ананидзе
Статистика
3Желтые карточки6
0Красные карточки0
3Голевые моменты2
16Удары (всего)15
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины1
5Угловые5
12Фолы15
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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