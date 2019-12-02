В 2019-м ЦСКА так и не вышел из кризиса: Влашич бьет по штангам, Чалов не может попасть в ворота

К концу года почти все в ЦСКА окончательно выздоровели. От травм продолжают восстанавливаться только Виктор Васин (про него мы особо и не вспомнила) и Дмитрий Ефремов (после травмы крестов клуб не продлит с ним контракт). Зато Алан Дзагоев впервые в 2019-м появился в стартовом составе.

Тульскому «Арсеналу» пришлось уже в первом тайме делать замену. После игровой борьбы с Бистровичем у центрального круга подвернул голеностоп Ткачев — официально ЦСКА он покинул только этим летом. Сергей рухнул на газон и смог уйти только с помощью двух врачей, а вместо него на поле вышел арендованный у «Зенита» Даниил Лесовой. Кстати, в Туле он забил Акинфееву уже на 10-й минуте.

На «ВЭБ-Арене» намного ближе к голу были хозяева. У «Арсенала» за весь первый тайм было только два удара мимо и девять фолов.

У ЦСКА — несколько классных подходов, которые возникали благодаря проникающим передачам Дзагоева, пяткам Чалова и диагоналям Магнуссона. Лучший момент упустил Влашич: Дзага прострелил вдоль ворот, а хорват ударил в упор в штангу.

А сразу после перерыва ЦСКА пропустил. Кажется, из офсайда, но позиционную защитнику армейских защитников это не отменяет. Магнуссон слишком высоко выбросился из своей зоны, почти дойдя до штрафной, где потерял мяч и привез контратаку. В момент передачи Горбатенко на Луценко последний был вне игры, но рефы этого не увидели. А опытный форвард Тулы разобрался легко разобрался с Карповым и Дивеевым, выкатив Лесовому на пустые.

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Через 15 минут Гончаренко через две замены перестроился на схему с двумя центральными защитниками. На стардарте у чужих ворот Дивеев даже специально подбегал к коучу, показывая на пальцах цифру 4. Самым слабым звеном стал проигравший борьбу Карпов, слева в обороне остался Обляков, а опорная зона освежилась Бийолом (чуть ниже) и Ахметов (выше и левее).

Тула закрылась чуть более, чем полностью. А с трибун понеслось «ЦСКА, играть, вперед, твою мать!» — популярный заряд времен Слуцкого, этой осенью снова ставший актуальным для армейцев.

В концовке Гончаренко бросил в бой и Сигурдссона, но тот остроты не добавил. Пока Тула тянула время, реф добавил всего 4 минуты — но, кажется, ЦСКА не хватило бы и тайма, чтобы забить.

Проиграв, ЦСКА упустил лучшую возможность выйти на чистое второе место. «Краснодар» тоже потерял очки с «Тамбовом», а в следующем туре к команде Галицкого поедут и армейцы. От ближайших преследователей «Зенит» оторвался уже на 8 очков, от ЦСКА — на 9.