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22:04 (мск), источник: Sport24

В 2019-м ЦСКА так и не вышел из кризиса: Влашич бьет по штангам, Чалов не может попасть в ворота

Но, кажется, «Арсенал» забил из офсайда.

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К концу года почти все в ЦСКА окончательно выздоровели. От травм продолжают восстанавливаться только Виктор Васин (про него мы особо и не вспомнила) и Дмитрий Ефремов (после травмы крестов клуб не продлит с ним контракт). Зато Алан Дзагоев впервые в 2019-м появился в стартовом составе.

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Тульскому «Арсеналу» пришлось уже в первом тайме делать замену. После игровой борьбы с Бистровичем у центрального круга подвернул голеностоп Ткачев — официально ЦСКА он покинул только этим летом. Сергей рухнул на газон и смог уйти только с помощью двух врачей, а вместо него на поле вышел арендованный у «Зенита» Даниил Лесовой. Кстати, в Туле он забил Акинфееву уже на 10-й минуте.

На «ВЭБ-Арене» намного ближе к голу были хозяева. У «Арсенала» за весь первый тайм было только два удара мимо и девять фолов.

У ЦСКА — несколько классных подходов, которые возникали благодаря проникающим передачам Дзагоева, пяткам Чалова и диагоналям Магнуссона. Лучший момент упустил Влашич: Дзага прострелил вдоль ворот, а хорват ударил в упор в штангу.

А сразу после перерыва ЦСКА пропустил. Кажется, из офсайда, но позиционную защитнику армейских защитников это не отменяет. Магнуссон слишком высоко выбросился из своей зоны, почти дойдя до штрафной, где потерял мяч и привез контратаку. В момент передачи Горбатенко на Луценко последний был вне игры, но рефы этого не увидели. А опытный форвард Тулы разобрался легко разобрался с Карповым и Дивеевым, выкатив Лесовому на пустые.

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Через 15 минут Гончаренко через две замены перестроился на схему с двумя центральными защитниками. На стардарте у чужих ворот Дивеев даже специально подбегал к коучу, показывая на пальцах цифру 4. Самым слабым звеном стал проигравший борьбу Карпов, слева в обороне остался Обляков, а опорная зона освежилась Бийолом (чуть ниже) и Ахметов (выше и левее).

Тула закрылась чуть более, чем полностью. А с трибун понеслось «ЦСКА, играть, вперед, твою мать!» — популярный заряд времен Слуцкого, этой осенью снова ставший актуальным для армейцев.

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В концовке Гончаренко бросил в бой и Сигурдссона, но тот остроты не добавил. Пока Тула тянула время, реф добавил всего 4 минуты — но, кажется, ЦСКА не хватило бы и тайма, чтобы забить.

Проиграв, ЦСКА упустил лучшую возможность выйти на чистое второе место. «Краснодар» тоже потерял очки с «Тамбовом», а в следующем туре к команде Галицкого поедут и армейцы. От ближайших преследователей «Зенит» оторвался уже на 8 очков, от ЦСКА — на 9.

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ЦСКА сыграл вничью с ФК «Лудогорец» в Лиге Европы
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ЦСКА
0:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 182.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 8112 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоИгорь Черевченко
Голы
Даниил Лесовой(Евгений Луценко)52′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
50Егор Шамов
23Хердур Магнуссон
9Кирилл Комбаров
24′
78Игорь Дивеев
90+4′
21Виктор Альварес
2Мариу Фернандес
6Максим Беляев
98Иван Обляков
8Гиа Григалава
8Никола Влашич
23Игорь Горбатенко
9Федор Чалов
20Горан Чаушич
25Кристиян Бистрович
70Георгий Костадинов
62Вадим Карпов
67′
4Роберт Бауэр
29Яка Бийол
11Сергей Ткачев
31′
20Константин Кучаев
57′
22Даниил Лесовой
84′
7Ильзат Ахметов
48Евгений Луценко
83′
10Алан Дзагоев
78′
27Александр Ломовицкий
17Арнор Сигурдссон
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты2
18Удары (всего)8
5Удары в створ3
1Штанги, перекладины0
3Угловые3
14Фолы16
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяАндрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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