В 2019-м ЦСКА так и не вышел из кризиса: Влашич бьет по штангам, Чалов не может попасть в ворота
Но, кажется, «Арсенал» забил из офсайда.
Но, кажется, «Арсенал» забил из офсайда.
К концу года почти все в ЦСКА окончательно выздоровели. От травм продолжают восстанавливаться только Виктор Васин (про него мы особо и не вспомнила) и Дмитрий Ефремов (после травмы крестов клуб не продлит с ним контракт). Зато Алан Дзагоев впервые в 2019-м появился в стартовом составе.
Тульскому «Арсеналу» пришлось уже в первом тайме делать замену. После игровой борьбы с Бистровичем у центрального круга подвернул голеностоп Ткачев — официально ЦСКА он покинул только этим летом. Сергей рухнул на газон и смог уйти только с помощью двух врачей, а вместо него на поле вышел арендованный у «Зенита» Даниил Лесовой. Кстати, в Туле он забил Акинфееву уже на 10-й минуте.
У ЦСКА — несколько классных подходов, которые возникали благодаря проникающим передачам Дзагоева, пяткам Чалова и диагоналям Магнуссона. Лучший момент упустил Влашич: Дзага прострелил вдоль ворот, а хорват ударил в упор в штангу.
А сразу после перерыва ЦСКА пропустил. Кажется, из офсайда, но позиционную защитнику армейских защитников это не отменяет. Магнуссон слишком высоко выбросился из своей зоны, почти дойдя до штрафной, где потерял мяч и привез контратаку. В момент передачи Горбатенко на Луценко последний был вне игры, но рефы этого не увидели. А опытный форвард Тулы разобрался легко разобрался с Карповым и Дивеевым, выкатив Лесовому на пустые.
Через 15 минут Гончаренко через две замены перестроился на схему с двумя центральными защитниками. На стардарте у чужих ворот Дивеев даже специально подбегал к коучу, показывая на пальцах цифру 4. Самым слабым звеном стал проигравший борьбу Карпов, слева в обороне остался Обляков, а опорная зона освежилась Бийолом (чуть ниже) и Ахметов (выше и левее).
Тула закрылась чуть более, чем полностью. А с трибун понеслось «ЦСКА, играть, вперед, твою мать!» — популярный заряд времен Слуцкого, этой осенью снова ставший актуальным для армейцев.
В концовке Гончаренко бросил в бой и Сигурдссона, но тот остроты не добавил. Пока Тула тянула время, реф добавил всего 4 минуты — но, кажется, ЦСКА не хватило бы и тайма, чтобы забить.
Проиграв, ЦСКА упустил лучшую возможность выйти на чистое второе место. «Краснодар» тоже потерял очки с «Тамбовом», а в следующем туре к команде Галицкого поедут и армейцы. От ближайших преследователей «Зенит» оторвался уже на 8 очков, от ЦСКА — на 9.
|Виктор Гончаренко
|Игорь Черевченко
|Даниил Лесовой(Евгений Луценко)
|52′
|35
|Игорь Акинфеев
|50
|Егор Шамов
|23
|Хердур Магнуссон
|9
|Кирилл Комбаров
24′
|78
|Игорь Дивеев
90+4′
|21
|Виктор Альварес
|2
|Мариу Фернандес
|6
|Максим Беляев
|98
|Иван Обляков
|8
|Гиа Григалава
|8
|Никола Влашич
|23
|Игорь Горбатенко
|9
|Федор Чалов
|20
|Горан Чаушич
|25
|Кристиян Бистрович
|70
|Георгий Костадинов
|62
|Вадим Карпов
67′
|4
|Роберт Бауэр
|29
|Яка Бийол
|11
|Сергей Ткачев
31′
|20
|Константин Кучаев
57′
|22
|Даниил Лесовой
84′
|7
|Ильзат Ахметов
|48
|Евгений Луценко
83′
|10
|Алан Дзагоев
78′
|27
|Александр Ломовицкий
|17
|Арнор Сигурдссон
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|18
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Андрей Гурбанов(Россия, Краснодар)