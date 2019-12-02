Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри
Сампдория
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Айнтрахт Ф
21
Футбол. Премьер-лига
2.12
Краснодар
Тамбов
00
Футбол. Премьер-лига
2.12
ЦСКА
Арсенал Т
01
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Ним
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Страсбур
Все события
Фоторепортажи
42Емельяненко и Кокляев обнимались, Запашный примерял пояс, Джиган пел. Фото «главного боя года»
10«ПСЖ» и «Реал» разыграли боевую ничью
2 декабря, источник: Спорт-Экспресс

«Быки» не обогнали паровоз Семина

«Тамбов» удержал ничью с кубанцами в матче 18-го тура премьер-лиги (0:0).

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Лучшие — в «Тамбове»

В начале сезона «Тамбов» выглядел безнадежным аутсайдером, хоть и одолел «Спартак» в 3-м туре. Новички чемпионата России проигрывали почти всем, а Александр Григорян ярко выступал лишь на пресс-конференциях — на поле главный тренер ничего не мог сделать с командой и вскоре подал в отставку.

«Тамбов» назначил исполняющим обязанности главного тренера Сергея Первушина, у которого нет лицензии категории PRO. Но, как и в случае с Мурадом Мусаевым, это не имеет значения. При Первушине «Тамбов» выиграл три матча подряд, на равных бодался с «Локомотивом» (но уступил), а голевой нюх проснулся даже у вечно молодого Владимира Обухова — 27-летний воспитанник «Спартака» пересидел в перспективных и до 19 октября не отмечался результативными действиями в премьер-лиге. Зато к «Краснодару» Обухов подошел с серией из пяти матчей с голом и/или голевым пасом. В ноябре форварда признали лучшим игроком чемпионата России, а Первушина — тренером месяца.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шанс на промежуточное серебро

Прорыв «Тамбова» привел к тому, что победа в Краснодаре катапультировала бы гостей сразу с 15 места сразу на 11-е. А значит, новички впервые с 3-го тура могли выкарабкаться из зоны вылета и переходных матчей. Правда, в соперниках у «Тамбова» был «Краснодар», не проигрывавший в чемпионате дома с памятной битвы с «Зенитом».

У «быков» появился шанс прыгнуть на второе место, то есть в зону прямого выхода в Лигу чемпионов. «Локомотив» проиграл, ЦСКА в параллельном матче с «Арсеналом» мучился и тоже уступил, так что «Краснодару» требовалось всего лишь победить дома.

Мусаев не в первый раз в сезоне бросил в бой усиленную атаку — Берг гораздо лучше чувствует себя в паре с другим нападающим, а Ари в любой конфигурации эффективен, так что решение логично. Тем более что «Тамбов» с середины августа играет в три центральных защитника. Кстати, именно матч с «Краснодаром» в первом круге остается последним, когда тамбовско-саранская команда применяла расстановку 4−2−3−1. После этого — 5−4−1 и ее вариации.

Насыщенный центр защиты и полузащиты «Тамбова» вынуждал «Краснодар» строить атаки через бровки. К счастью для «быков», в их команде есть реактивные хавбеки Сулейманов и Вандерсон, которые и стали самыми активными в этом матче — никто чаще этой пары не бил по воротам.

Читайте также
«Краснодар» взял реванш у «Базеля». Для выхода в плей-офф надо обыграть «Хетафе» в Испании

Безголевая игра

«Краснодар» предсказуемо создавал больше моментов: была возможность отличиться не только у крайних полузащитников, но и у Петрова. Но раскрутиться темп игры в начале матча не мог из-за обилия тактических фолов, причем с обеих сторон. А на 12-й минуте Сулейманов получил странную желтую карточку за удар по лицу Карасева, хотя краснодарец соперника даже не видел. Но судья Сергей Лапочкин посчитал, что нужно наградить Сулейманова предупреждением.

«Тамбов» держал линию обороны традиционно низко и растягивал пружину изредка. В паре случаев команда Первушина могла забить, однако «Краснодар» все-таки был ближе к победе.

В перерыве кубанцы не стали делать перестановки, а на 60-й минуте Мусаев решил снять с игры подуставшего Сулейманова — вместо него в полузащиту вышел Скопинцев. Впрочем, основная угроза ворот «Тамбова» исходила все еще с левого фланга, где настырен был Вандерсон. В одном из моментов даже показалось, что бразилец забыл — однако он лишь попал в сетку с внешней стороны.

Самый серьезный момент в матче «Краснодар» упустил в середине второго тайма, когда мяч заметался по воротам гостей, а Шелия в штангу отбил мяч после выстрела Берга.

«Быки» давили, но в концовке едва не пропустили — Аппаев в добавленное время из выгодной позиции плохо пробил головой.

В итоге 0:0 — «Тамбов» должен быть доволен одному заработанному очку в гостях, но «Краснодар» явно разочарован. Результат этой игры и матча на «ВЭБ Арене» говорит о том, что отрыв «Зенита» от второго места увеличился до 8 очков.

Читайте также
Краснодар
0:0
Первый тайм: 0:0
Тамбов
Футбол, Премьер-лига, Тур 182.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 15439 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевТимур Шипшев
Составы команд
39Матвей Сафонов
88Гиорги Шелия
98Сергей Петров
2Алексей Рыбин
6Кристиан Рамирес
30Сослан Таказов
3Йон Гудни Фьолусон
55Максим Осипенко
5Урош Спаич
90+5′
58Адессойе Ойеволе
10Вандерсон Масиэл
3Гурам Тетрашвили
8Юрий Газинский
25Павел Карасев
9Арикленес да Силва Ари
13Владимир Обухов
93Магомед-Шапи Сулейманов
12′60′
8Антон Килин
56′
11Дмитрий Скопинцев
92Валерий Чуперка
33Маркус Берг
82′
77Михаил Костюков
73′
17Иван Игнатьев
14Хызыр Аппаев
52Тонни Вилена
70′
19Георгий Мелкадзе
32′88′
14Кристоффер Олссон
7Олег Чернышов
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
2Голевые моменты1
16Удары (всего)6
6Удары в створ3
1Штанги, перекладины0
8Угловые5
11Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Боковой судьяРоман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тамбов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Россию хотят изолировать от мирового спорта
Кто и почему оскорбляет Дзюбу
Дзюба не праздновал гол. Что окружало матч «Зенит» — «Спартак»
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
ЦСКА так и не вышел из кризиса и проиграл в домашнем матче РПЛ
Медведев признан лучшим теннисистом года в России
Боссы из НХЛ прилетели смотреть на ЦСКА. А выиграл СКА
Вратарь «Ливерпуля» стал обладателем первого трофея имени Яшина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь