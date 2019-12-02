«Быки» не обогнали паровоз Семина
«Тамбов» удержал ничью с кубанцами в матче 18-го тура
«Тамбов» удержал ничью с кубанцами в матче 18-го тура
В начале сезона «Тамбов» выглядел безнадежным аутсайдером, хоть и одолел «Спартак» в 3-м туре. Новички чемпионата России проигрывали почти всем, а Александр Григорян ярко выступал лишь на
«Тамбов» назначил исполняющим обязанности главного тренера Сергея Первушина, у которого нет лицензии категории PRO. Но, как и в случае с Мурадом Мусаевым, это не имеет значения. При Первушине «Тамбов» выиграл три матча подряд, на равных бодался с «Локомотивом» (но уступил), а голевой нюх проснулся даже у вечно молодого Владимира Обухова — 27-летний воспитанник «Спартака» пересидел в перспективных и до 19 октября не отмечался результативными действиями в
Прорыв «Тамбова» привел к тому, что победа в Краснодаре катапультировала бы гостей сразу с 15 места сразу на 11-е. А значит, новички впервые с 3-го тура могли выкарабкаться из зоны вылета и переходных матчей. Правда, в соперниках у «Тамбова» был «Краснодар», не проигрывавший в чемпионате дома с памятной битвы с «Зенитом».
Мусаев не в первый раз в сезоне бросил в бой усиленную атаку — Берг гораздо лучше чувствует себя в паре с другим нападающим, а Ари в любой конфигурации эффективен, так что решение логично. Тем более что «Тамбов» с середины августа играет в три центральных защитника. Кстати, именно матч с «Краснодаром» в первом круге остается последним, когда
Насыщенный центр защиты и полузащиты «Тамбова» вынуждал «Краснодар» строить атаки через бровки. К счастью для «быков», в их команде есть реактивные хавбеки Сулейманов и Вандерсон, которые и стали самыми активными в этом матче — никто чаще этой пары не бил по воротам.
«Краснодар» предсказуемо создавал больше моментов: была возможность отличиться не только у крайних полузащитников, но и у Петрова. Но раскрутиться темп игры в начале матча не мог
«Тамбов» держал линию обороны традиционно низко и растягивал пружину изредка. В паре случаев команда Первушина могла забить, однако «Краснодар»
В перерыве кубанцы не стали делать перестановки, а на 60-й минуте Мусаев решил снять с игры подуставшего Сулейманова — вместо него в полузащиту вышел Скопинцев. Впрочем, основная угроза ворот «Тамбова» исходила все еще с левого фланга, где настырен был Вандерсон. В одном из моментов даже показалось, что бразилец забыл — однако он лишь попал в сетку с внешней стороны.
«Быки» давили, но в концовке едва не пропустили — Аппаев в добавленное время из выгодной позиции плохо пробил головой.
В итоге 0:0 — «Тамбов» должен быть доволен одному заработанному очку в гостях, но «Краснодар» явно разочарован. Результат этой игры и матча на «ВЭБ Арене» говорит о том, что отрыв «Зенита» от второго места увеличился до 8 очков.
|Мурад Мусаев
|Тимур Шипшев
|39
|Матвей Сафонов
|88
|Гиорги Шелия
|98
|Сергей Петров
|2
|Алексей Рыбин
|6
|Кристиан Рамирес
|30
|Сослан Таказов
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|55
|Максим Осипенко
|5
|Урош Спаич
90+5′
|58
|Адессойе Ойеволе
|10
|Вандерсон Масиэл
|3
|Гурам Тетрашвили
|8
|Юрий Газинский
|25
|Павел Карасев
|9
|Арикленес да Силва Ари
|13
|Владимир Обухов
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
12′60′
|8
|Антон Килин
56′
|11
|Дмитрий Скопинцев
|92
|Валерий Чуперка
|33
|Маркус Берг
82′
|77
|Михаил Костюков
73′
|17
|Иван Игнатьев
|14
|Хызыр Аппаев
|52
|Тонни Вилена
70′
|19
|Георгий Мелкадзе
32′88′
|14
|Кристоффер Олссон
|7
|Олег Чернышов
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|16
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Роман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)