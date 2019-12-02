«Быки» не обогнали паровоз Семина

Источник: Спорт-Экспресс

Лучшие — в «Тамбове»

В начале сезона «Тамбов» выглядел безнадежным аутсайдером, хоть и одолел «Спартак» в 3-м туре. Новички чемпионата России проигрывали почти всем, а Александр Григорян ярко выступал лишь на пресс-конференциях — на поле главный тренер ничего не мог сделать с командой и вскоре подал в отставку.

«Тамбов» назначил исполняющим обязанности главного тренера Сергея Первушина, у которого нет лицензии категории PRO. Но, как и в случае с Мурадом Мусаевым, это не имеет значения. При Первушине «Тамбов» выиграл три матча подряд, на равных бодался с «Локомотивом» (но уступил), а голевой нюх проснулся даже у вечно молодого Владимира Обухова — 27-летний воспитанник «Спартака» пересидел в перспективных и до 19 октября не отмечался результативными действиями в премьер-лиге. Зато к «Краснодару» Обухов подошел с серией из пяти матчей с голом и/или голевым пасом. В ноябре форварда признали лучшим игроком чемпионата России, а Первушина — тренером месяца.

Шанс на промежуточное серебро

Прорыв «Тамбова» привел к тому, что победа в Краснодаре катапультировала бы гостей сразу с 15 места сразу на 11-е. А значит, новички впервые с 3-го тура могли выкарабкаться из зоны вылета и переходных матчей. Правда, в соперниках у «Тамбова» был «Краснодар», не проигрывавший в чемпионате дома с памятной битвы с «Зенитом».

У «быков» появился шанс прыгнуть на второе место, то есть в зону прямого выхода в Лигу чемпионов. «Локомотив» проиграл, ЦСКА в параллельном матче с «Арсеналом» мучился и тоже уступил, так что «Краснодару» требовалось всего лишь победить дома.

Мусаев не в первый раз в сезоне бросил в бой усиленную атаку — Берг гораздо лучше чувствует себя в паре с другим нападающим, а Ари в любой конфигурации эффективен, так что решение логично. Тем более что «Тамбов» с середины августа играет в три центральных защитника. Кстати, именно матч с «Краснодаром» в первом круге остается последним, когда тамбовско-саранская команда применяла расстановку 4−2−3−1. После этого — 5−4−1 и ее вариации.

Насыщенный центр защиты и полузащиты «Тамбова» вынуждал «Краснодар» строить атаки через бровки. К счастью для «быков», в их команде есть реактивные хавбеки Сулейманов и Вандерсон, которые и стали самыми активными в этом матче — никто чаще этой пары не бил по воротам.

Безголевая игра

«Краснодар» предсказуемо создавал больше моментов: была возможность отличиться не только у крайних полузащитников, но и у Петрова. Но раскрутиться темп игры в начале матча не мог из-за обилия тактических фолов, причем с обеих сторон. А на 12-й минуте Сулейманов получил странную желтую карточку за удар по лицу Карасева, хотя краснодарец соперника даже не видел. Но судья Сергей Лапочкин посчитал, что нужно наградить Сулейманова предупреждением.

«Тамбов» держал линию обороны традиционно низко и растягивал пружину изредка. В паре случаев команда Первушина могла забить, однако «Краснодар» все-таки был ближе к победе.

В перерыве кубанцы не стали делать перестановки, а на 60-й минуте Мусаев решил снять с игры подуставшего Сулейманова — вместо него в полузащиту вышел Скопинцев. Впрочем, основная угроза ворот «Тамбова» исходила все еще с левого фланга, где настырен был Вандерсон. В одном из моментов даже показалось, что бразилец забыл — однако он лишь попал в сетку с внешней стороны.

Самый серьезный момент в матче «Краснодар» упустил в середине второго тайма, когда мяч заметался по воротам гостей, а Шелия в штангу отбил мяч после выстрела Берга.

«Быки» давили, но в концовке едва не пропустили — Аппаев в добавленное время из выгодной позиции плохо пробил головой.